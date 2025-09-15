Nguy kịch do tự hạ sốt, truyền dịch tại nhà khi sốt xuất huyết

Hà NộiThấy sốt cao, thanh niên 24 tuổi tự uống hạ sốt trong ba ngày, gọi nhân viên phòng khám tư đến truyền dịch tại nhà, kết quả máu cô đặc, nguy hiểm tính mạng.

Bệnh nhân nhập Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương ngày 15/9 trong tình trạng đau bụng, nôn nhiều, mệt lả và không ăn uống. Sau xét nghiệm, bác sĩ Đồng Phú Khiêm, Phó Giám đốc Trung tâm Hồi sức tích cực, chẩn đoán anh bị sốt xuất huyết. Kết quả cho thấy chỉ số cô đặc máu của bệnh nhân cao, tiểu cầu giảm, đồng thời có nguy cơ quá tải dịch do truyền dịch không đúng cách.

Bác sĩ cho biết việc tự ý truyền dịch tại nhà mà không có sự theo dõi của đội ngũ y tế chuyên nghiệp và thiết bị chuyên dụng tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Cụ thể, sốc phản vệ có thể khiến bệnh nhân tử vong trong vài phút. Bên cạnh đó, truyền dịch không kiểm soát có thể gây quá tải dịch, dẫn đến phù phổi, suy tim.

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương tiếp nhận không ít ca bệnh gặp biến chứng nghiêm trọng do chủ quan. Điển hình là trường hợp nữ 55 tuổi, dù đã được chẩn đoán sốt xuất huyết tại cơ sở y tế địa phương nhưng không điều trị cải thiện. Khi xuất hiện khó thở, huyết áp tụt, bệnh nhân mới vào Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, lúc này sốt xuất huyết mức độ nặng.

Các bác sĩ chẩn đoán người bệnh suy đa tạng, rối loạn đông máu nặng do biến chứng sốt xuất huyết trên nền bệnh lý đái tháo đường. Dù được cấp cứu bằng mọi biện pháp, tình trạng của bệnh nhân vẫn rất nặng, tiên lượng xấu, nguy cơ tử vong cao.

Bác sĩ hồi sức tích cực cho một bệnh nhân. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Tính đến cuối tháng 7, Việt Nam ghi nhận hơn 32.000 trường hợp mắc sốt xuất huyết. Trong đó, các tỉnh phía Nam chiếm hơn 70% tổng số ca bệnh. Riêng TP HCM ghi nhận hơn 15.500 ca, tăng gần 160% so với cùng kỳ năm ngoái và 10 ca tử vong. Một số địa phương khác như Bến Tre, Tây Ninh, Long An, Đồng Nai cũng có số ca mắc tăng cao.

Số ca nặng trên cả nước cũng tăng gấp nhiều lần cùng kỳ năm trước. Tại Hà Nội, nhiều ổ dịch có chỉ số côn trùng ở ngưỡng nguy cơ cao. Theo giới chức y tế, số ca sốt xuất huyết tại thủ đô có xu hướng tăng do bước vào mùa cao điểm, mưa nhiều, nóng ẩm tạo điều kiện thuận lợi cho muỗi truyền bệnh phát triển.

Bác sĩ Khiêm cho biết sốt xuất huyết giai đoạn đầu thường chỉ biểu hiện nhẹ với các triệu chứng như sốt cao, đau mỏi người, đau đầu. Từ ngày thứ 4, khi hết sốt, đa phần người bệnh sẽ ổn định. Tuy nhiên, một số bệnh nhân có thể có diễn tiến nặng, đặc biệt là người cao tuổi, người có bệnh lý nền, suy giảm miễn dịch, thừa cân, béo phì.

"Đây là giai đoạn nguy hiểm nhất, người bệnh tuyệt đối không được chủ quan khi thấy hạ sốt, vì nhiều biến chứng nặng có thể khởi phát", bác sĩ Khiêm cảnh báo.

Bác sĩ khuyến cáo những người nghi ngờ hoặc được chẩn đoán mắc sốt xuất huyết cần được khám và theo dõi hàng ngày, đặc biệt từ ngày thứ 4 đến hết ngày thứ 7 của bệnh. Khi xuất hiện các dấu hiệu như đau tức bụng, nôn nhiều, mệt lả, chảy máu khó cầm, khó thở, tức ngực, hoặc rối loạn ý thức, người bệnh cần đến ngay cơ sở y tế để được cấp cứu kịp thời.

