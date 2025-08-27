Nguy kịch do quên rút ống thông niệu quản trong hai năm

Hà NộiNgười đàn ông 64 tuổi để quá hạn ống thông niệu quản trong cơ thể hai năm, kết quả bị sỏi bám vòng quanh, gây ứ nước thận, nguy cơ ngừng tim.

Ngày 26/8, đại diện Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết bệnh nhân được chẩn đoán mắc ung thư bàng quang hai năm trước, đã phẫu thuật điều trị ổn định. Sau mổ, ông được đặt ống thông niệu quản (còn gọi là sonde JJ - loại ống thông mềm, hình cong ở hai đầu giống chữ J) từ bể thận xuống niệu quản để dẫn lưu nước tiểu ra ngoài.

Theo chỉ định, sonde JJ cần được rút ra trong vòng 3 tháng. Tuy nhiên, bệnh nhân không đi tái khám để rút sonde vì cho rằng sức khỏe bình thường, dù được bác sĩ và gia đình nhắc nhở nhiều lần. Khoảng hai tuần gần đây, ông thấy người mệt mỏi, sốt nhẹ, phát hiện một mảnh ống thông bị mục gãy, đào thải ra ngoài túi hậu môn nhân tạo hứng nước tiểu.

Bác sĩ nhận thấy không thể rút ống bằng biện pháp thông thường do thời gian lưu quá lâu. Kết quả chụp CT thấy sỏi bám vòng quanh, chiếm gần như hết diện tích đài bể thận 2 bên, gây ứ nước thận nặng. Đặc biệt, chỉ số kali trong máu lên đến 6.9 mmol/L (gấp đôi bình thường), nguy cơ ngừng tim bất cứ lúc nào.

Bệnh nhân được đưa đi lọc máu cấp cứu, hồi sức tích cực, dùng kháng sinh để kiểm soát nhiễm khuẩn. Bác sĩ tán sỏi qua da hai bên thận, bệnh nhân phục hồi rất tốt, không phải lọc máu lại, chức năng thận cải thiện rõ rệt.

Bác sĩ Trần Duy Hiến, Khoa Ngoại Tổng hợp, Tiết niệu và Nam học, khuyến cáo người bệnh sau can thiệp tán sỏi tiết niệu, niệu quản, thận cần rút sonde JJ đúng hẹn. Trong trường hợp có bất thường hoặc người bệnh chưa rút sonde, cần liên hệ ngay với cơ sở y tế.

Hình ảnh ống thông bị bỏ quên sau 2 năm. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Thúy Quỳnh