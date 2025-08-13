Ngụy Đại Huân là đại sứ Tumi ở châu Á - Thái Bình Dương

Ngụy Đại Huân đồng hành Tumi với vai trò đại sứ thương hiệu trong chương cuối chiến dịch "19 Degree Lite".

Ngay khi cửa hàng flagship Tumi khai trương tại Thượng Hải (Trung Quốc) đầu tháng 8, Tumi - thương hiệu du lịch, phong cách sống và phụ kiện 50 tuổi từ Mỹ - công bố sao Hoa ngữ Ngụy Đại Huân là đại sứ mới tại châu Á - Thái Bình Dương.

"Cả hai sự kiện là cột mốc quan trọng trong quá trình mở rộng quy mô cũng như cam kết với du khách toàn cầu của thương hiệu", thông báo có đoạn.

Bộ ảnh mới của Ngụy Đại Huân. Ảnh: Tumi

Ngụy Đại Huân là một trong những nghệ sĩ đa năng, góp mặt trong nhiều phim điện ảnh, truyền hình, chương trình âm nhạc, show thực tế và ghi dấu với nhiều hoạt động thiện nguyện. Tumi đánh giá cao anh ở tính chuyên nghiệp, kỷ luật, nỗ lực hướng tới sự hoàn hảo.

"Diễn viên sẽ thể hiện tự nhiên loạt giá trị đã định hình chúng tôi suốt 50 năm gồm: sự chính xác, sáng tạo và tinh thần cầu thị, luôn tiến về phía trước", đại diện nhãn hàng cho hay.

Cụ thể, Ngụy Đại Huân sẽ góp mặt trong chương thứ ba, cũng là chương cuối "Uncompromisingly Light" 19 Degree Lite Tumi - chiến dịch tôn vinh sự đổi mới, tự do di chuyển qua góc nhìn của những người luôn vận động. Trong bộ ảnh lẫn video mới nhất, đạo diễn David Pun và nhiếp ảnh gia GK ghi lại sự yên tĩnh trong lối sống khi Ngụy Đại Huân di chuyển linh hoạt giữa các thành phố, cảnh quay cùng loạt khoảnh khắc thoáng qua.

Trên chuyến hành trình ấy, diễn viên có nhiều bạn đồng hành phù hợp nhịp điệu. Điển hình, vali 19 Degree Lite giúp anh thích ứng mọi điều kiện. Trong khi balo Alpha Bravo Navigation trang bị chức năng cần thiết cho người mê xê dịch. Qua hình ảnh trực quan, Ngụy Đại Huân muốn nhấn mạnh một điều: nhà không phải địa điểm, mà là cảm giác. Với tính nhất quán từ những gì mang theo, anh tìm thấy không gian để di chuyển một cách tự tin, dễ dàng, bất kể đi đến đâu.

Giám đốc Sáng tạo Victor Sanz nhận xét Ngụy Đại Huân mang đến nguồn năng lượng tươi mới, phù hợp các giá trị đơn vị theo đuổi. Ông cho hay: "Anh ấy là hình ảnh phản chiếu chân thực của du khách toàn cầu hiện đại: có chủ đích, năng động và luôn chuyển động".

Phía Ngụy Đại Huân cho biết anh phấn khởi, vinh dự khi gia nhập gia đình Tumi. "Tôi ngưỡng mộ sự tận tâm của thương hiệu với chất lượng, sự quả quyết vượt thời gian. Các bộ sưu tập phục vụ cuộc sống thực, đồng hành tôi dù đi đâu hay làm gì", anh nói thêm.

Ngụy Đại Huân ấn tượng với thương hiệu vì cách thiết kế, khả năng truyền tải câu chuyện và tạo dấu ấn trong lĩnh vực du lịch và phong cách sống. Ảnh: Tumi

Trước Ngụy Đại Huân, thương hiệu công bố đại sứ từng khu vực thuộc nhiều lĩnh vực như tay đua Lando Norris (đội McLaren Formula 1), hai tay golf Nelly Korda (LPGA Tour) và Ludvig Åberg (PGA Tour).

Ngụy Đại Huân là đại sứ Tumi ở châu Á - Thái Bình Dương Ngụy Đại Huân trong chiến dịch quảng bá mới. Video: Tumi

Đông Vệ