Nguy cơ xuất hiện hố tử thần thứ hai ở trung tâm Bangkok

Nước rỉ ra trên mặt đường Samsen ở Bangkok, gần hố tử thần sâu 50 m phía ngoài Bệnh viện Vajira, gây lo ngại về nguy cơ xuất hiện hố sụt thứ hai.

Giới chức Bangkok phát hiện nước rỉ ra trên bề mặt một đoạn đường Samsen vào khoảng 8h30 hôm nay, cách địa điểm hố sụt lún phía ngoài Bệnh viện Vajira và Đồn cảnh sát Samsen ở quận Dusit, trung tâm thủ đô Thái Lan khoảng 2 km. Mặt đường dường như cũng bị phồng lên, tương tự những gì đã diễn ra trước khi đoạn đường trước Bệnh viện Vajira sụp xuống.

Cảnh sát giao thông Bangkok đã bố trí cọc tiêu và rào chắn để phong tỏa đoạn đường này. Giới chức đang điều tra nguyên nhân nước rò rỉ trên mặt đường.

Nước rò rỉ trên một đoạn mặt đường Samsen ở trung tâm thủ đô Bangkok, Thái Lan ngày 23/9. Ảnh: The Nation

Trước đó, nước cũng được phát hiện trên mặt đường phía ngoài Bệnh viện Vajira vào 6h ngày 24/9. Khoảng 30 phút sau, hố sụt lún có kích thước 30x30 m xuất hiện. Một số ôtô và cột điện đã rơi xuống hố sụt sâu tới 50 m này.

Tuy không ghi nhận thương vong, vụ sụt lún đã làm gián đoạn các dịch vụ công cộng trong khu vực.

Thống đốc Bangkok Chadchart Sittipunt cho hay hố tử thần xuất hiện tại khu vực thi công đường hầm tàu điện ngầm hai chiều của Tuyến Purple, nơi đang được mở rộng để kết nối các vùng ngoại ô phía tây với quận Dusit. Đường hầm này có đường kính 6,5 m, nằm ở độ sâu 30-35 m.

Nguyên nhân hố tử thần xuất hiện là do rò rỉ nước từ đường ống bị vỡ tại một điểm không vững chắc, nơi đường hầm kết nối với nhà ga.

"Đường ống nước bị vỡ, nước chảy ra làm xói mòn đất bên dưới lòng đường nên gây ra sự cố", Suriyachai Rawiwan, giám đốc Sở Phòng chống thiên tai Bangkok, nói.

Huyền Lê (Theo The Nation, AFP)