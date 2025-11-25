Nguy cơ mất nhà vì nhờ đứng tên sổ đỏ khi vay ngân hàng

Đà NẵngÔng Phương tin tưởng sang tên nhà cho Trỉ để làm thủ tục đáo hạn ngân hàng mà không biết anh ta đã lén mang tài sản đi cầm cố nơi khác.

Ngày 25/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam Phan Tấn Trỉ (42 tuổi, trú xã Đại Lộc, Đà Nẵng) để điều tra hành vi Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra, năm 2012, ông Phương, 43 tuổi, trú xã Hà Nha, dùng thửa đất số 501 để vay ngân hàng. Đến giai đoạn 2016-2017, ông gặp khó khăn tài chính nên nhờ Trỉ hỗ trợ vay tiền đáo hạn.

Hai người thỏa thuận ông Phương rút sổ đỏ và tạm thời chuyển quyền sử dụng đất sang tên Trỉ để người này đứng ra vay giúp 450 triệu đồng. Trong đó, 400 triệu dùng để tất toán khoản vay cũ và 50 triệu là chi phí phát sinh.

Ngày 6/6/2017, sau khi được sang tên, Trỉ đã tự ý dùng tài sản để vay vượt thỏa thuận. Cụ thể, Trỉ vay 850 triệu đồng tại Ngân hàng An Bình, tức vay thêm 400 triệu ngoài cam kết.

Năm 2023, Trỉ tiếp tục dùng thửa đất để vay 1,127 tỷ đồng tại Ngân hàng Hàng Hải nhằm phục vụ mục đích cá nhân, không thông báo cho chủ tài sản. Việc vay vượt hạn mức khiến Trỉ mất khả năng thanh toán.

Ngân hàng sau đó khởi kiện, yêu cầu phát mại thửa đất 501 - nơi gia đình ông Phương đang sinh sống.

Từ năm 2017 đến tháng 3/2024, ông Phương vẫn đều đặn chuyển tiền lãi cho Trỉ. Tuy nhiên, việc Trỉ lợi dụng sự tin tưởng, sử dụng trái phép sổ đỏ và chiếm quyền định đoạt tài sản đã đẩy gia đình ông vào nguy cơ mất nhà.

