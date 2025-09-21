Nguy cơ mất an toàn khi máy tính lượng tử phát triển nhanh

Máy tính lượng tử gây lo ngại khi có thể giải mã những dữ liệu đã bị mã hóa, phá hủy tính an toàn của công nghệ chuỗi khối.

Hãng bảo mật Kaspersky đánh giá châu Á - Thái Bình Dương (APAC) đang nổi lên như một mảnh đất màu mỡ cho sự phát triển của công nghệ điện toán lượng tử. Nhiều quốc gia trong khu vực như Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Australia, Hàn Quốc, Singapore đang dẫn đầu thế giới ở lĩnh vực này.

Máy tính lượng tử sử dụng nguyên lý của cơ học lượng tử để xử lý và lưu trữ thông tin. Khác với máy tính truyền thống dùng bit nhị phân (0 hoặc 1), máy tính lượng tử sử dụng qubit - đơn vị thông tin đồng thời tồn tại ở cả trạng thái 0 và 1. Nhờ vậy, hệ thống có thể thực hiện cùng lúc nhiều phép tính và giải quyết những bài toán phức tạp mà máy tính cổ điển cần nhiều năm xử lý.

Đây được đánh giá là cơ hội để thúc đẩy sự phát triển, nhưng cũng làm dấy lên các lo ngại về an toàn thông tin. Sergey Lozhkin, trưởng nhóm Trung tâm nghiên cứu trong khu vực của Kaspersky, cho biết máy tính lượng tử có thể được sử dụng để làm tổn hại tới phương pháp mã hóa truyền thống, vốn đang bảo vệ dữ liệu trong vô số hệ thống số hiện nay, từ đó đặt ra mối đe dọa trực tiếp với hạ tầng an ninh mạng toàn cầu. Ông lấy ví dụ việc xâm nhập và giải mã các thông tin nhạy cảm trong lĩnh vực ngoại giao, quân sự và tài chính... có thể diễn ra theo thời gian thực nhờ sức mạnh mới.

Chuyên gia Sergey Lozhkin của Kaspersky. Ảnh: Kas

Theo Lozhkin, có ba mối nguy chính mà máy tính lượng tử có thể đem tới trong tương lai. Điển hình là xu hướng "lưu trữ trước, giải mã sau", khi các hacker đang thu thập dữ liệu khổng lồ từ các vụ rò rỉ. Phần lớn dữ liệu quan trọng đã được mã hóa, nhưng chúng có thể bị giải mã trong tương lai nhờ máy tính lượng tử.

Ngoài ra, chuyên gia cũng cảnh báo sức mạnh lượng tử có thể tiềm ẩn rủi ro, bao gồm việc giả mạo chữ ký số, đe dọa sự an toàn của các nền tảng blockchain như Bitcoin, Ethereum, nhờ khả năng tấn công nhắm vào thuật toán chữ ký số đường cong elliptic (ECDSA) vốn được sử dụng để bảo vệ ví tiền mã hóa.

Trong tương lai, các nhóm phát triển và điều hành mã độc tống tiền cũng có thể sử dụng chính công cụ này để tạo ra giải pháp "kháng lượng tử", khiến nạn nhân gần như không có cách nào khôi phục dữ liệu nếu không trả tiền chuộc.

Trước đó, trong hội thảo về máy tính lượng tử do Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia (NEAC) - Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức hồi tháng 6, các chuyên gia cũng thừa nhận máy tính lượng tử có thể đe dọa lĩnh vực bảo mật.

Theo ông Lai Seow Yong, Giám đốc Kỹ thuật khu vực châu Á - Thái Bình Dương của hãng bảo mật Utimaco (Đức), máy tính lượng tử đặt ra mối đe dọa chưa từng có cho hạ tầng toàn cầu. "Những gì mã hóa hôm nay có thể bị máy tính lượng tử giải mã sau vài năm nữa", ông nói. "Các chữ ký số, hợp đồng điện tử, giao dịch tài chính... đều có nguy cơ bị tổn hại nghiêm trọng nếu không chuẩn bị sớm".

Theo các chuyên gia, máy tính lượng tử hiện tại chưa phải là mối đe dọa trực tiếp, nhưng cần chuẩn bị cho tương lai đó từ sớm, đặc biệt khi quan điểm "lưu trữ trước, giải mã sau" thúc đẩy kẻ xấu thu thập và lưu trữ dữ liệu dù đã được mã hóa, nhằm chờ giải mã khi công nghệ này đủ mạnh. "Những quyết định bảo mật hôm nay sẽ định hình sự bền vững của hạ tầng kỹ thuật số trong nhiều thập kỷ tới", Yong nói.

Lưu Quý