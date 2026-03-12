Nguy cơ lộ ảnh nhạy cảm khi xác thực khuôn mặt

Nhiều người lầm tưởng camera chỉ quét khuôn mặt (khung vòng tròn) khi xác thực sinh trắc học, nhưng thực tế, toàn bộ bối cảnh và nửa thân trên đều bị ghi lại.

"Quét khuôn mặt" hay xác thực sinh trắc học đã trở thành thao tác quen thuộc trong đời sống người dân nhiều nước. Tại Trung Quốc, quốc gia dẫn đầu về nhận diện khuôn mặt, công nghệ này còn phủ sóng từ thanh toán điện tử đến thủ tục hành chính.

Dù tiện lợi, thao tác này đang dấy lên lo ngại lớn về quyền riêng tư. Ngày 8/3, giáo sư Zhang Junping của Đại học Phục Đán (Trung Quốc) đưa ra cảnh báo khiến nhiều người dùng bất ngờ: "Tuyệt đối không quét khuôn mặt khi đang đi tắm hoặc không mặc quần áo".

Theo ông, khi hệ thống yêu cầu xác thực, giao diện màn hình thường chỉ hiển thị một vòng tròn nhỏ quanh khuôn mặt. Tuy nhiên, vòng tròn này chỉ là đồ họa giúp người dùng định vị khuôn mặt. Thực tế, camera điện thoại thu lại toàn bộ khung cảnh nằm trong ống kính. Điều này đồng nghĩa không gian xung quanh và nửa thân trên của người dùng đều lọt vào khung hình.

Dù các ứng dụng chính thống có quy trình bảo mật nghiêm ngặt và chỉ tải dữ liệu lên máy chủ để đối chiếu bằng thuật toán, nguy cơ lộ lọt vẫn có.

Mặc lịch sự khi xác thực khuôn mặt để tránh rò rỉ ảnh nhạy cảm. Ảnh: Pymnts

Ông He Yanzhe, chuyên gia của Trung tâm nghiên cứu An ninh mạng Trung Quốc, khẳng định khả năng hình ảnh bị nhân viên quản trị hệ thống nhìn thấy là có thể xảy ra. "Không ai đảm bảo 100% không có cá nhân nào trong quy trình vận hành làm sai quy định. Việc bảo vệ bản thân nằm ở sự cảnh giác của chính người dùng", ông nhấn mạnh.

Đặc biệt, nếu người dùng vô tình cấp quyền camera cho các ứng dụng rác hoặc trang web lừa đảo, những hình ảnh nhạy cảm này rất dễ bị đánh cắp và lợi dụng.

Chủ đề "nguy cơ rò rỉ ảnh riêng tư khi xác thực sinh trắc học" hiện lọt top tìm kiếm trên mạng xã hội Weibo với hàng triệu lượt thảo luận. Nhiều người dùng bày tỏ sự hoang mang. "Lúc tôi xác thực tài khoản trong nhà vệ sinh, hệ thống đã thấy những gì?", một tài khoản bình luận. "Trời nóng tôi hay cởi trần chuyển tiền, không biết bao ảnh cởi trần của tôi đã lọt?", người khác nói.

Một số ý kiến khác cho rằng các nhà phát triển ứng dụng nên tích hợp thuật toán tự động cắt cúp sát khuôn mặt ngay trên thiết bị trước khi tải lên máy chủ, hoặc phải có dòng chữ cảnh báo rõ ràng trên màn hình.

Bảo Nhiên (Theo World Journal)