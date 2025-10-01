Nguy cơ khủng hoảng du lịch Mỹ khi chính phủ đóng cửa

Tượng Nữ thần Tự Do có thể ngừng đón khách, hàng dài người chờ đợi ở sân bay, lịch trình chuyến đi bị xáo trộn là những vấn đề ngành du lịch Mỹ phải đối diện khi chính phủ đóng cửa.

Quốc hội Mỹ đã không đạt được thỏa thuận về gói chi tiêu cho năm tài khóa mới, dẫn đến việc chính phủ phải đóng cửa.

Tác động rộng hơn đối với ngành du lịch Mỹ có thể rất lớn, diễn ra trong bối cảnh nhiều công ty lữ hành và lao động trong ngành khách sạn đang lao đao vì sự sụt giảm khách du lịch từ Canada - nhiều người trong số họ tuyên bố sẽ không đến Mỹ chừng nào Tổng thống Trump còn tại vị. Tổn thất lớn về doanh thu du lịch có thể kéo theo những hệ quả nghiêm trọng đối với ngành du lịch quốc gia.

Hàng dài khách xếp hàng chờ đến lượt làm thủ tục tại sân bay quốc tế Atlanta's Hartsfield - Jackson khi chính phủ Mỹ đóng cửa hồi tháng 1/2019. Ảnh: Reuters

Tác động với ngành hàng không

Các chuyến bay vẫn sẽ cất cánh, nhưng ngành hàng không sẽ chịu áp lực lớn, đồng nghĩa có khả năng xảy ra nhiều chuyến chậm và hủy.

Kiểm soát viên không lưu và nhân viên Cơ quan An ninh Vận tải (TSA) tại các trạm kiểm tra an ninh sân bay được coi là lao động thiết yếu và buộc phải tiếp tục làm việc, nhưng họ sẽ không được trả lương.

Tình trạng thiếu nhân sự trong các lần chính phủ đóng cửa trước đây đã góp phần gây ùn tắc chuyến bay và có thể khiến thời gian chờ tại an ninh kéo dài hơn. Tháng 1/2019, 10 kiểm soát viên không lưu xin nghỉ ốm đã góp phần chấm dứt cuộc khủng hoảng ngân sách khi đó. Sự vắng mặt của họ đã khiến sân bay LaGuardia ở New York tạm ngừng hoạt động và gây ra tình trạng chậm trễ tại nhiều trung tâm hàng không lớn khác như New Jersey, Philadelphia và Atlanta, buộc Tổng thống Trump khi đó phải đồng ý với một biện pháp cấp ngân sách tạm thời.

Chính phủ đóng cửa cũng có thể ảnh hưởng đến nỗ lực hiện đại hóa hệ thống kiểm soát không lưu của Mỹ. Ngày 23/9, Bộ trưởng Giao thông Mỹ Sean P. Duffy thông báo Cục Hàng không Liên bang (FAA) đã đạt chỉ tiêu tuyển dụng hơn 2.000 kiểm soát viên không lưu mới cho năm tài khóa 2025 - nhưng việc đào tạo những nhân sự mới này gần như chắc chắn sẽ bị trì hoãn do chính phủ đóng cửa. Theo kế hoạch tháng 3, các hoạt động sẽ ngừng lại trong thời gian đóng cửa gồm: tuyển dụng kiểm soát viên, huấn luyện tại thực địa và phân tích hiệu suất kiểm soát không lưu.

Tàu hỏa có bị ảnh hưởng không?



Tàu Amtrak sẽ vẫn hoạt động. Người phát ngôn Beth K. Toll cho biết bất kỳ ai đi lại "trong Hành lang Đông Bắc và trên toàn nước Mỹ trong những ngày và tuần tới có thể yên tâm rằng Amtrak sẽ tiếp tục mở cửa phục vụ".

Amtrak nhận tài trợ công nhưng hoạt động như một cơ quan độc lập.

Các công viên quốc gia có mở cửa không?

Theo Hiệp hội Bảo tồn Công viên Quốc gia, việc đóng cửa có thể khiến 433 công viên trên khắp nước Mỹ ngừng hoạt động. Du khách có thể thấy cổng bị khóa hoặc cửa đóng. Hoặc nếu vẫn vào được công viên, họ cũng sẽ không có dịch vụ hỗ trợ nào.

Ở những nơi công viên đóng cửa, vắng khách sẽ ảnh hưởng đến nền kinh tế địa phương vốn phụ thuộc vào chi tiêu của khách du lịch tại nhà hàng, trạm xăng và các cơ sở kinh doanh khác.

Các nhân viên Cơ quan Công viên Quốc gia đóng cửa Đài tưởng niệm Martin Luther King Jr. ở Washington, D.C, trong thời gian chính phủ liên bang ngừng hoạt động vào tháng 10/2013. Ảnh: AFP

Chủ tịch hiệp hội, bà Theresa Pierno, cho biết mức độ rủi ro hiện nay còn cao hơn các lần trước. Các công viên quốc gia vốn đã trong tình trạng khủng hoảng. Việc đóng cửa sẽ buộc hàng nghìn nhân viên nghỉ việc không lương, khiến cộng đồng mất đi hàng triệu USD doanh thu từ du lịch, gây nguy hại cho việc bảo tồn tài nguyên thiên nhiên và lịch sử, đồng thời đảo lộn kế hoạch của vô số du khách.

Một số bang cũng đã chi tiền để giữ công viên mở cửa. Mùa thu năm 2023, Utah cho biết sẽ duy trì hoạt động của 5 công viên nổi tiếng - Arches, Bryce Canyon, Canyonlands, Capitol Reef và Zion. Colorado cũng khẳng định sẽ giữ mở cửa 4 công viên quốc gia và các vùng đất liên bang khác. Tuần này, chính quyền Utah đăng thông báo trên website rằng họ đang theo dõi diễn biến từ Washington và nỗ lực bảo vệ công viên quốc gia của bang.

Bảo tàng và các địa điểm khác



Một số bảo tàng nổi tiếng nhất nước Mỹ, bao gồm Bảo tàng Hàng không và Không gian Quốc gia thuộc Smithsonian, có thể bị ảnh hưởng. Smithsonian - tổ chức quản lý được coi là hệ thống bảo tàng lớn nhất thế giới - cho biết các cơ sở sẽ mở cửa ít nhất đến ngày 6/10 nhờ vào nguồn quỹ còn dư từ các năm trước. Hệ thống này giám sát 21 bảo tàng và Vườn thú Quốc gia, phần lớn đặt tại Washington, D.C, nhưng có hai cơ sở ở New York.

Cũng có khả năng đóng cửa trong thời gian chính phủ ngừng hoạt động là Tượng Nữ thần Tự do - biểu tượng nước Mỹ và được vận hành như một công viên quốc gia. Cơ quan Công viên Quốc gia (NPS) không xác nhận tượng có đóng cửa hay không, nhưng người phát ngôn Kathleen Qorraj khuyến cáo du khách nên kiểm tra trên website chính thức và bày tỏ hy vọng "các bên sẽ cùng nhau nỗ lực để giữ cho các cơ quan liên bang và công viên mở cửa liên tục".

Hộ chiếu và thị thực



Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết các hoạt động lãnh sự trong và ngoài nước vẫn duy trì. Điều này bao gồm cấp hộ chiếu, thị thực và hỗ trợ công dân Mỹ ở nước ngoài.

Trong các lần chính phủ đóng cửa trước đây, Bộ Ngoại giao cho biết các đại sứ quán và lãnh sự quán Mỹ trên toàn thế giới không chủ yếu dựa vào ngân sách hằng năm, nên những người xin thị thực hay cần dịch vụ lãnh sự có thể yên tâm.

Anh Minh (Theo CNN)