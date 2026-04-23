Nguy cơ khan hiếm bao cao su toàn cầu do xung đột Trung Đông

Do ảnh hưởng từ cuộc chiến tại Iran gây đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu, nhà sản xuất bao cao su lớn nhất thế giới cảnh báo giá mặt hàng này có thể sớm tăng mạnh tới 30%, nguy cơ khan hiếm.

Karex Bhd (Malaysia), nhà sản xuất bao cao su lớn nhất thế giới, vừa thông báo kế hoạch tăng giá sản phẩm từ 20% đến 30%. Mức giá này có thể còn tăng cao hơn nếu tình trạng đứt gãy chuỗi cung ứng do cuộc chiến tại Iran tiếp tục kéo dài, theo Reuters ngày 21/4.

Trong cuộc phỏng vấn hôm thứ ba, ông Goh Miah Kiat, CEO của Karex, cho biết doanh nghiệp đang đối mặt với áp lực chi phí đè nặng. "Tình hình hiện rất mong manh, mọi chi phí đều đắt đỏ... Chúng tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chuyển phần chi phí tăng thêm này sang phía khách hàng", ông Goh nói.

Ảnh: Reuters

Karex là đơn vị sản xuất bao cao su, chất bôi trơn, găng tay, ống thông y tế và vỏ bọc đầu dò. Công ty sở hữu nhiều thương hiệu bao cao su nổi tiếng như ONE, Trustex, Carex và Pasante, với công suất hàng năm vượt mức 5 tỷ sản phẩm.

Theo thông tin trên website, Karex hiện xuất khẩu hàng hóa sang hơn 130 quốc gia. Không chỉ là nhà cung cấp cho các thương hiệu hàng đầu như Durex, Trojan, đơn vị này còn cung ứng cho Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh (NHS) và các chương trình cứu trợ toàn cầu của Liên Hợp Quốc.

Hiện doanh nghiệp cùng nhiều đơn vị sản xuất thiết bị y tế khác đang phải gồng mình trước tình trạng tắc nghẽn nguồn cung khi chiến tranh làm gián đoạn dòng chảy năng lượng và hóa dầu từ Trung Đông.

Theo ông Goh, kể từ khi xung đột nổ ra vào cuối tháng 2, giá của mọi loại nguyên liệu đều tăng phi mã, từ cao su tổng hợp, nitrile dùng trong sản xuất đến các vật liệu đóng gói như giấy nhôm, dầu silicone và chất bôi trơn.

Lãnh đạo Karex cho biết công ty vẫn đủ nguồn cung cho vài tháng tới và đang nỗ lực đẩy mạnh sản lượng để đáp ứng nhu cầu thị trường. Thực tế, kho dự trữ bao cao su toàn cầu đã sụt giảm nghiêm trọng sau khi các chương trình viện trợ nước ngoài bị cắt giảm ngân sách mạnh tay vào năm ngoái, đặc biệt là từ Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID).

Ông Goh cho biết thêm nhu cầu bao cao su đã tăng khoảng 30% trong năm nay, trong khi những gián đoạn về vận tải biển lại càng làm trầm trọng thêm tình trạng khan hiếm hàng hóa. Các đơn hàng xuất khẩu của Karex sang châu Âu và Mỹ hiện đối mặt với tình trạng chậm trễ kéo dài, thời gian cập bến đã lên tới gần hai tháng, gấp đôi so với thời điểm trước đó.

"Chúng tôi đang chứng kiến tình trạng một lượng lớn bao cao su bị mắc kẹt trên các tàu vận tải chưa thể cập bến, trong khi đây lại là mặt hàng có nhu cầu tiêu thụ cao", lãnh đạo Karex nói.

Sản phẩm bao cao su thương hiệu ONE của tập đoàn Karex được trưng bày tại Petaling Jaya, Malaysia, ngày 21/4. Ảnh: Reuters

Bình Minh (Theo Reuters)