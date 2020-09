Nguy cơ dịch sốt xuất huyết chồng Covid-19 tại Hà Nội

Tuần cuối tháng 8, Hà Nội ghi nhận 152 ca sốt xuất huyết, trong khi tuần trước đó chỉ 67 ca.

Theo Sở Y tế, Hà Nội ghi nhận 1.574 ca mắc sốt xuất huyết từ đầu năm đến nay, so với cùng kỳ năm 2019 giảm 1.612 trường hợp. Tuy nhiên, số ca tăng mạnh trong hai tuần cuối tháng 8. Một số quận, huyện ghi nhận hơn 100 ca, như Phúc Thọ với 334 ca, Nam Từ Liêm với 149 ca.

Trung tâm Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Bạch Mai, tiếp nhận hàng trăm bệnh nhân sốt xuất huyết từ đầu năm đến nay. Trong đó, các ca xuất hiện nhiều vào đầu mùa hè, ban đầu ở ngoại thành như Hoài Đức, Đan Phượng, Thường Tín, sau đó lan dần vào khu vực trung tâm như Nam Từ Liêm, Thanh Xuân, Hoàng Mai...

Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương ghi nhận số ca sốt xuất huyết nhập viện tăng vào cuối tháng 8 và đầu tháng 9. Có những ngày gần chục bệnh nhân nhập viện tại cơ sở Giải Phóng, bác sĩ Nguyễn Kim Thư, Trưởng khoa Virus - Ký sinh trùng nói.

Theo bác sĩ Thư, năm nay diễn biến sốt xuất huyết chưa bất thường, bệnh nhân chưa có biểu hiện nặng hơn so với năm ngoái. Thông thường sốt xuất huyết xuất hiện nhiều từ tháng 6 và có thể kéo dài tới tháng 12, trải đều quanh năm. Hiện, dịch Covid-19 xảy ra đồng thời với mùa dịch sốt xuất huyết, ảnh hưởng tới tâm lý người dân do lo ngại nhiễm nCoV khi vào viện. Rất may, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương chưa ghi nhận bệnh nhân nào nặng do nhập viện muộn.

Bệnh nhân sốt xuất huyết điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương ngày 4/9. Ảnh: Chi Lê.

Số ca sốt xuất huyết tăng cùng với Covid-19 đang diễn biến phức tạp, nguy cơ dịch chồng dịch. Bác sĩ Thư cho biết Việt Nam từng đối mặt với trường hợp dịch chồng dịch vào năm 2009, trong bối cảnh dịch sốt xuất huyết dengue trùng với dịch cúm A/H1N1.

"Hai bệnh này có triệu chứng, diễn biến khác nhau, Việt Nam đã có kinh nghiệm phòng chống cả hai bệnh này nên khi ấy hoàn toàn kiểm soát được dịch", bác sĩ Thư nói.

Hà Nội đã ghi nhận hai ca tử vong do sốt xuất huyết vào cuối tháng 8 và đầu tháng 9. Ca đầu tiên là thiếu niên 17 tuổi, ở Nam Từ Liêm, sốt xuất huyết, sốc truyền dịch tại nhà, bị ngừng tim 30 phút. Bệnh nhân 57 tuổi, ở quận Hoàn Kiếm, là nạn nhân thứ hai, nguyên nhân tử vong do sốc nhiễm khuẩn, rối loạn đông máu. Cả hai người đều đến bệnh viện muộn, tình trạng nặng.

Bác sĩ Thư khuyến cáo, sốt xuất huyết không phải bệnh nhiễm virus cấp tính thông thường, không tự khỏi trong 3-5 ngày. Bệnh thường diễn biến nặng từ ngày thứ 4 đến ngày thứ 7 sau khi sốt, ở những ngày đó người bệnh xuất huyết, cô đặc máu, giảm huyết áp và có thể tử vong, song triệu chứng ban đầu có thể nhầm lẫn với bệnh sốt do virus khác và Covid-19.

Bên cạnh đó, bác sĩ cần căn cứ vào kết quả xét nghiệm công thức máu để chỉ định truyền dịch và sử dụng thuốc điều trị phù hợp. Vì vậy, người bệnh cần đến các cơ sở y tế để làm xét nghiệm, tầm soát bệnh nếu bị sốt cao đột ngột, không tự ý sử dụng thuốc chữa bệnh hoặc truyền dịch tại nhà.

Triệu chứng của sốt xuất huyết rất dễ nhầm lẫn với Covid-19 như sốt, đau mỏi cơ. Nhân viên y tế cần khai thác yếu tố kỹ lưỡng, tránh bỏ sót hoặc nhầm lẫn, gây ra các hậu quả đáng tiếc.

Sốt xuất huyết có triệu chứng sốt cao liên tục, đột ngột, đau mỏi người, đau hốc mắt, đau hai bên thái dương. Từ ngày thứ 4 trở đi, bệnh nhân có thể biểu hiện nặng hơn như li bì, tiểu ít, tê bì, mệt mỏi và đau, xuất huyết ở da và niêm mạc.

Để phòng ngừa sốt xuất huyết, chuyên gia khuyến cáo người dân nên vệ sinh nhà cửa sạch sẽ, phát quang bụi rậm, loại bỏ các khu vực có ao tù, nước đọng, diệt bọ gậy (loăng quăng) để ngăn chặn muỗi truyền bệnh sinh sôi và tránh muỗi đốt bằng cách ngủ màn, mặc quần áo dài tay. Khi có triệu chứng sốt cao liên tục không thuyên giảm, mọi người nên tới bệnh viện để khám, điều trị kịp thời.

Chi Lê