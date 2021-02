Nguy cơ đánh bom Đồi Capitol khi Biden đọc Thông điệp Liên bang

Quyền chỉ huy Cảnh sát Quốc hội Mỹ cảnh báo các nhóm cực đoan đã thể hiện ý đồ "cho nổ tung Đồi Capitol", kêu gọi tăng cường an ninh.

"Thành viên các nhóm vũ trang xuất hiện hôm 6/1 thể hiện mong muốn cho nổ tung Đồi Capitol và giết càng nhiều nghị sĩ càng tốt, liên quan trực tiếp đến bài phát biểu Thông điệp Liên bang. Chúng tôi cho rằng Cảnh sát Quốc hội cần duy trì trạng thái an ninh chặt chẽ cho tới khi giải quyết được các điểm yếu", quyền chỉ huy Cảnh sát Quốc hội Yogananda Pittman nói trong cuộc họp với Ủy ban Phân bổ ngân sách Hạ viện Mỹ hôm 25/2.

Thời điểm Tổng thống Mỹ Joe Biden đọc Thông điệp Liên bang trước quốc hội chưa được công bố, sự kiện này thường được tổ chức vào đầu năm.

Lính Vệ binh Quốc gia và hàng rào an ninh bên ngoài Đồi Capitol. Ảnh: AFP.

Quyền chỉ huy Pittman cuối tháng 1 đề xuất duy trì lực lượng dự bị đóng quân thường trực gần Đồi Capitol và lắp rào vĩnh viễn quanh đó để đảm bảo an ninh, nhưng các nghị sĩ lập tức phản đối với lý do chưa nhận được đánh giá về mối đe dọa. Thị trưởng Washington Muriel Bowser cho biết "sẽ không chấp nhận" hàng rào được lắp vĩnh viễn hoặc lực lượng an ninh đồn trú lâu dài ở thủ đô Mỹ.

Loạt biện pháp an ninh chưa từng có được áp đặt tại thủ đô Washington kể từ sau vụ bạo loạn khiến 5 người thiệt mạng tại Đồi Capitol hôm 6/1. Hàng rào dây thép gai cao 3 m được dựng xung quanh khu phức hợp tòa nhà quốc hội Mỹ. Vệ binh Quốc gia triển khai hàng nghìn lính tới Washington, dự kiến duy trì 5.000 quân tại thủ đô Washington tới hết tháng 3 do lo ngại về các mối đe dọa an ninh

Bộ Tư pháp Mỹ đã khởi tố hơn 250 người vì xông vào Đồi Capitol. Cựu tổng thống Trump cũng bị luận tội lần thứ hai với cáo buộc kích động bạo loạn, nhưng được Thượng viện tha bổng sau phiên xét xử hôm 13/2.

Vũ Anh (Theo Reuters)