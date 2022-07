'Nguy cơ Covid-19 tái bùng phát'

Sáng 7/7, Giám đốc Sở Y tế TP HCM Tăng Chí Thượng cảnh báo dịch Covid-19 có nguy cơ tái bùng phát khi số ca mắc có dấu hiệu tăng.

"Thành phố đang đứng trước nguy cơ dịch chồng dịch", ông Thượng nói tại kỳ họp thứ 6 HĐND TP HCM khóa X và đề cập dịch Covid-19 lẫn sốt xuất huyết đang đồng thời có dấu hiệu gia tăng tại thành phố. Nguy cơ dịch chồng dịch từng được Giám đốc Sở Y tế cảnh báo trong cuộc họp về tình hình kinh tế xã hội TP HCM, diễn ra hơn một tuần trước. Lần này, mối lo ngại của ông tập trung nhiều hơn về Covid-19, do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo số ca nhiễm mới tuần qua tăng 18% so với tuần trước trên toàn thế giới, số ca tử vong cũng tăng 3%; trong đó biến chủng BA.4 và BA.5 chiếm ưu thế.

Trên thực tế tình trạng tương tự cũng được ghi nhận tại Việt Nam sau khi biến chủng BA.5 xuất hiện. Ngày 4/7, Viện Pasteur TP HCM ghi nhận hai ca nhiễm biến chủng BA.4 (trú ở phường Thạnh Mỹ Lợi, TP Thủ Đức) và một ca nhiễm biến chủng BA.5 (ngụ tại xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi). Cả ba đều được phát hiện khi Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP HCM xét nghiệm ngẫu nhiên. Số ca mắc mới tại thành phố tăng nhẹ trong ba tuần gần đây, tuy nhiên số ca nhập viện và ca nặng chưa có dấu hiệu tăng rõ.

"Tuy Covid-19 được kiểm soát ổn định, nhưng biến chủng phụ mới xuất hiện, lan nhanh nên nguy cơ dịch bùng phát là mối đe dọa với TP HCM và cả nước", ông Thượng cho biết.

Giải pháp phòng Covid-19 tái bùng phát là đẩy nhanh tỷ lệ tiêm vaccine mũi 3, 4. "Nguồn cung ứng hiện không thiếu, thậm chí khá dồi dào", ông Thượng nói và cho biết ngày 4/7, Bộ Y tế phân bổ thêm cho TP HCM hơn 900.000 liều vaccine Pfizer. Trước đó, trong nửa cuối tháng 6, mỗi ngày thành phố tiêm hơn 50.000 liều vaccine.

Giám đốc Sở Y tế TP HCM Tăng Chí Thượng nêu ý kiến tại kỳ họp HĐND thứ 6, sáng 7/7. Ảnh: Thái Anh

Ngoài Covid-19, dịch sốt xuất huyết đang lan ở các tỉnh phía Nam. Những năm trước chủ yếu chủng virus D1 gây sốt xuất huyết chiếm ưu thế, còn năm nay chủng virus D2 chiếm ưu thế, được cho là có độc lực cao hơn, khiến số ca nặng và tử vong tăng cao. Ông Thượng so sánh, hàng năm trong hàng chục nghìn ca nhiễm virus D1 thì 5-10 ca tử vong, còn năm nay, tính đến ngày 5/7 đã ghi nhận khoảng 23.000 ca sốt xuất huyết trong đó 11 ca tử vong gồm cả người lớn, trẻ em và phụ nữ mang thai. Dự báo các tháng còn lại, do vào cao điểm mùa mưa nên số ca mắc, ca nặng, tử vong sẽ gia tăng nếu không quyết liệt hơn trong phòng chống dịch sốt xuất huyết.

Như vậy, tình huống xấu nhất là dịch Covid-19 có thể chồng lên dịch sốt xuất huyết. Nói về giải pháp ngăn nguy cơ dịch chồng dịch, Giám đốc Sở Y tế TP HCM cho biết cần chuẩn bị nguồn lực tương ứng để sẵn sàng kích hoạt. Giải pháp phòng ngừa Covid-19 và sốt xuất huyết cần đồng bộ hơn.

Để phòng chống sốt xuất huyết, ông khuyến cáo diệt loăng quăng, song song với diệt muỗi vằn bằng cách phun hóa chất, tránh tạo không gian cho muỗi sinh sống như thay bình hoa, không để đọng nước sạch, nước mưa trong đồ vật.

Thái Anh