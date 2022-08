Nguồn khí đốt bất ổn, người Ukraine đối mặt mùa đông lạnh giá

Công ty khí đốt nhà nước Naftogaz cảnh báo người dân Ukraine sắp trải qua mùa đông lạnh nhất trong nhiều thập kỷ vì nguồn cung khí đốt bất ổn.

Yurii Vitrenko, người đứng đầu công ty khí đốt nhà nước Ukraine Naftogaz, ngày 28/8 cho hay nhiệt độ trong nhà ở Ukraine sẽ được đặt ở mức 17 và 18 độ C, thấp hơn 4 độ so với bình thường. Ông khuyên người dân tích trữ chăn đệm, quần áo ấm khi nhiệt độ ngoài trời xuống thấp và có thể lạnh hơn mức trung bình -10 độ C.

Vitrenko cho hay "mùa đốt lò sưởi", khoảng thời gian mà hệ thống sưởi trung tâm khởi động, sẽ bắt đầu muộn hơn và kết thúc sớm hơn. Thời gian cụ thể sẽ phụ thuộc vào khả năng viện trợ tài chính của phương Tây để Kiev nhập khẩu 4 tỉ mét khối khí đốt theo nhu cầu, cũng như không xảy ra tình huống bất ngờ như cơ sở hạ tầng bị hư hại do chiến sự.

"Nếu không có phương Tây hỗ trợ tài chính, chúng tôi sẽ thiếu khí đốt và gặp rủi ro lớn với hệ thống cung cấp điện", Vitrenko nói, thêm rằng Naftogaz đã hỗ trợ một số công ty điện của Urkaine bằng khí đốt hồi tháng 3 khi nguồn cung cấp than bị đình trệ.

Binh sĩ Ukraine cung cấp thức ăn cho người dân thị trấn Avdiivka, tỉnh Donetsk, hồi năm 2017. Ảnh: AFP

"Ngoài ra còn nguy cơ mất điện. Nếu không nhập khẩu được khí đốt, sẽ có nhiều khu vực lớn ở Ukraine mất điện. Một bộ phận hộ gia đình sẽ không thể bật lò sưởi nếu không có 2 tỉ mét khối khí đốt. Mùa đông năm nay sẽ rất lạnh", ông nói thêm.

Ukraine tự đáp ứng được 60% lượng khí đốt cần thiết cho nhu cầu nội địa và nhập khẩu phần còn lại từ các nước láng giềng thuộc Liên minh châu Âu (EU) với giá thị trường. Nước này đã dừng mua trực tiếp khí đốt của Nga từ năm 2014, dù vẫn tiêu thụ khí đốt Nga chạy qua các đường ống đi qua Ukraine. Phương án này nhằm đề phòng Moskva sử dụng khí đốt làm công cụ gây ảnh hưởng lên Kiev.

"Thế giới đang trải qua cuộc khủng hoảng năng lượng toàn cầu thực sự đầu tiên trong lịch sử. Tình hình đặc biệt nguy hiểm ở châu Âu, nơi đang là tâm điểm hỗn loạn của thị trường năng lượng", Fatih Birol, giám đốc điều hành Cơ quan Năng lượng Quốc tế, cảnh báo hồi tháng trước.

Công ty khí đốt nhà nước Ukraine vỡ nợ hồi tháng 7 vì khách hàng không thanh toán được hóa đơn do chiến sự. Vitrenko cho hay công ty khí đốt quốc doanh thường mua khí đốt từ EU và bán lại kiếm lời, nhưng giá tăng vọt và tỉ lệ thất nghiệp cao khiến Kiev cần trợ giá năng lượng trong năm nay.

Hồng Hạnh (Theo Guardian)