Nguồn cung xe điện tăng cao

MỹTrong nửa đầu năm nay, số xe điện đủ để bán trong 92 ngày, so với hơn 50 ngày của dòng xe động cơ đốt trong.

Số xe mới có sẵn trong kho ở các đại lý đủ cho 54 ngày cung ứng, theo Cox Automotive - nhà cung ứng các dịch vụ toàn diện cho chuỗi cung ứng bán lẻ ôtô ở Mỹ. Nhưng nếu tính riêng xe điện, thì lượng cung ứng đủ đến 92 ngày, tăng 343% so với năm trước.

Năm nay, doanh số xe điện tại Mỹ tăng, nhưng "không cùng mức với lượng hàng tại các đại lý", theo Jeremy Robb, giám đốc cao cấp về kinh tế và công nghiệp của Cox Automotive.

Một xe điện Ford F-150 Lightning bên ngoài đại lý ở Maryland, nơi đang chuẩn bị lắp đặt thêm nhiều trụ sạc. Ảnh: Vox

Con số trên đây là tin vui với khách hàng mua xe điện, và giúp giải quyết một trong những trở ngại lớn nhất trong những nỗ lực dịch chuyển sang dòng xe chạy pin: thiếu hàng để bán.

Giờ đây, các hãng ôtô đang tăng tốc sản xuất xe điện, đẩy mạnh cả quá trình sản xuất cũng như cung ứng, ra mắt ngày càng nhiều sản phẩm. Lượng hàng tăng giúp giảm sự khó khăn trong việc tìm xe để mua. Đặc biệt, xe có sẵn cũng tăng cơ hội lái thử của khách hàng tiềm năng, tạo sự khác biệt lớn trong quá trình chuyển sang xe điện.

Sự trái ngược về số hàng có sẵn trong kho giữa xe điện và ôtô động cơ đốt trong về tổng thể cũng có thể tác động tới giá bán vào cuối năm nay. Trong những tháng qua, giá xe điện mới giảm đáng kể. Cụ thể, trong quý II/2022, chi phí trung bình cho một xe điện là 65.560 USD. Giờ đây, mức trung bình để sở hữu một xe là 55.440 USD. Mức giá này còn có thể giảm nữa nếu lượng hàng có sẵn tiếp tục tăng.

Cox Automotive cũng ước tính doanh số xe mới trong cả năm nay là 15 triệu xe tại Mỹ, tăng gần 8% so với 2022. General Motors sẽ giữ ngôi vương doanh số trong nửa đầu năm, với mức tăng hơn 17% so với cùng kỳ năm trước. Toyota duy trì ngôi á quân với kết quả cao hơn đôi chút so với Ford.

Mỹ Anh