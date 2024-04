Nguồn cung khách sạn 3 sao dần biến mất ở Hà Nội

Hà Nội dự kiến không có thêm dự án khách sạn 3 sao nào trong ba năm tới do thị trường ưu tiên phân khúc cao hơn, theo Savills.

Trong báo cáo thị trường mới đây, Savills cho biết xu hướng phát triển khách sạn ở Hà Nội đang dịch chuyển sang phân khúc 4 và 5 sao. Theo đó, nguồn cung trong quý I có gần 11.200 phòng từ 67 dự án, giảm nhẹ theo quý. Tuy nhiên, tính thêm hai dự án khách sạn được cấp hạng 4 sao và 4 dự án cấp hạng 5 sao năm ngoái, tổng nguồn cung tăng 8% theo năm.

Thời gian qua, Hà Nội đã đón chào nhiều khách sạn 5 sao mở cửa trở lại như Movenpick hay sắp tới là Hilton và Fusion. Thị trường này cũng hiện diện nhiều dự án 5 sao khác như L7 Westlake, Dusit Từ Hoa Palace, The Ritz Cartion, Four Seasons...

Công suất phòng đạt 65% trong quý I , tăng 7% theo năm. Giá thuê trung bình cũng tăng 11% so với cùng kỳ năm ngoái. Savills đánh giá nhiều dự án kém chất lượng đã buộc phải đóng cửa thời gian qua. Điều này phản ánh nhu cầu ngày càng cao của khách hàng với trải nghiệm lưu trú cao cấp, đầy đủ tiện ích.

Báo cáo quý I của Bộ Xây dựng cũng nhìn nhận công suất thuê và giá thuê phòng khách sạn, khu du lịch nghỉ dưỡng bình quân cả thị trường cơ bản ổn định so với quý trước. Lý do là lượng khách du lịch nội địa và quốc tế đến Việt Nam đầu năm nay tăng trưởng tích cực. Riêng lượng khách quốc tế đã tăng hơn 70% so với cùng kỳ, thậm chí tăng nhẹ so với trước dịch bệnh, đạt hơn 4,6 triệu lượt.

Tại Hà Nội, lượng khách du lịch đã tăng 11% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 6,5 triệu lượt. Trong đó lượng khách quốc tế tăng 40% theo năm, đạt 1,4 triệu lượt. Doanh thu từ ngành du lịch đạt 25.500 tỷ, tăng gần 18% theo năm, theo Sở Du lịch Hà Nội.

Ngành du lịch phục hồi tích cực đã đẩy mạnh sự chuyển dịch của thị trường sang khách sạn 4 và 5 sao. Savills dự báo phân khúc khách sạn 5 sao sẽ chiếm đến 76% nguồn cung tương lai tại Hà Nội, còn lại là phân khúc 4 sao. Phần lớn dự án mới nằm ở khu vực nội thành.

"Thành phố dự kiến không có thêm khách sạn 3 sao hoạt động trong vòng ba năm tới", Ông Matthew Powell, Giám đốc, Savills Hà Nội nói.

Sự phát triển tích cực của thị trường khách sạn Hà Nội theo xu hướng chung của khu vực châu Á - Thái Bình Dương thời gian qua. Nhiều thị trường khác cũng tăng trưởng giá phòng khách sạn nhờ lượng khách quốc tế phục hồi. Trong đó, Hong Kong là thị trường tăng giá phòng mạnh nhất toàn khu vực với 53%. Thị trường này hưởng lợi từ việc khách Trung Quốc đại lục bắt đầu du lịch trở lại, theo Savills.

Ngọc Diễm