Nguồn cung căn hộ phía Nam dồi dào tháng cuối năm

Thị trường địa ốc phía Nam đang có bước chuyển động tích cực trong tháng cuối năm khi đa số chủ đầu tư có sẵn nguồn hàng đều chuẩn bị mở bán.

Theo ghi nhận của VnExpress, đầu tháng 12, có khá nhiều dự án ở cả phân khúc trung cấp, bình dân và cao cấp được doanh nghiệp phía Nam tung ra thị trường.

Ở phân khúc vừa túi tiền, Tập đoàn Bcons vừa ra mắt dự án khu chung cư Tân Đông Hiệp (Bcons Solary) tại TP Dĩ An, Bình Dương, quy mô 20.000 m2 với 4 tháp cao 38 tầng, gồm 2.650 căn hộ bán và cho thuê. Mức giá dự kiến từ 33 triệu đồng mỗi m2, sẽ hoàn thành năm 2027.

Khu vực Long An, DKRA Group cũng vừa công bố dự án Saigon Riverpark tại huyện Cần Giuộc, với diện tích 32 ha, gồm 1.229 sản phẩm có giá bán 20-25 triệu đồng mỗi m2.

Với thị trường TP HCM, chủ đầu tư Kiến Á chuẩn bị tái khởi động rổ hàng cuối cùng của dự án Citi Grand (TP Thủ Đức) có giá từ 50 triệu đồng mỗi m2; hay dự án Fiato Uptown cũng sẽ mở bán giai đoạn mới với giá dự kiến khoảng 55 triệu mỗi m2. Ngoài ra, ở huyện Nhà Bè, Lĩnh Phong Conic đang nhận đặt chỗ cho dự án Conic Boulevard quy mô 976 căn hộ, giá từ 40 triệu đồng mỗi m2. Dự án này dự kiến mở bán đầu tháng 12.

Trong khi đó, phân khúc cao cấp tiếp tục chiếm 70% rổ hàng mở bán mới, chủ yếu vẫn tập trung tại TP HCM như Masteri Grand View (130 triệu đồng mỗi m2), Eaton Park (140 triệu đồng mỗi m2), Elysian (100 triệu đồng mỗi m2), The Opusk Residence (300 triệu đồng mỗi m2), Essensia Sky 66 triệu đồng mỗi m2, The Opus One từ 80 triệu đồng mỗi m2...

Các dự án chung cư tại TP Thủ Đức, tháng 10/2024. Ảnh: Quỳnh Trần

Theo dự báo từ DKRA Group, ba tháng cuối năm, các tỉnh phía Nam sẽ có thêm 10.000 căn hộ và 600 sản phẩm nhà thấp tầng mở bán, nâng tổng số nguồn cung mới trong cả năm 2024 lên hơn 30.000 sản phẩm. Con số này gấp gần 3 lần so với năm ngoái và là nguồn cung cao nhất trong vòng 5 năm qua.

Còn số liệu từ Savills Việt Nam chỉ ra ba tháng cuối năm, riêng rổ hàng căn hộ mở bán mới tại TP HCM sẽ có thêm 6.700 căn hộ, các thị trường vệ tinh dự kiến đa dạng hơn với trung bình khoảng 7.000-8.000 căn. Đây sẽ là quý ghi nhận nguồn cung dồi dào nhất trong năm.

Đánh giá về thị trường những tháng cuối năm, ông Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hội Môi giới bất động sản Việt Nam, cho biết trên cơ sở các bộ luật mới có hiệu lực sớm, Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương đang thúc đẩy quá trình phục hồi, gỡ bỏ nhiều rào cản pháp lý tồn tại từ lâu, tạo động lực mới cho bất động sản phục hồi trở.

Hiệu ứng tích cực từ chính sách đang dần thẩm thấu vào thị trường. Theo ông, biểu hiện rõ nhất là doanh nghiệp tự tin bung hàng, người mua nhà cũng mạnh dạn tham gia thị trường trở lại. Trong tháng cuối năm, nguồn cung sẽ tăng trưởng mạnh với nhiều lựa chọn có mức giá phù hợp hơn, được đóng góp thêm từ các địa phương lân cận TP HCM.

Ông Hà Văn Thiện, Phó tổng giám đốc Tập đoàn Trần Anh Group, cho biết chỉ trong tháng 10 và 11, nguồn cung mới ở các tỉnh phía Nam bắt đầu dấu hiệu phục hồi và nhiều khả năng sẽ sôi động hơn vào tháng 12. Đây là tín hiệu tích cực, nếu kết quả bán hàng thành công sẽ giúp "khơi mào" cho các dự án mới khác mạnh dạn tham gia thị trường.

Dù vậy, theo ông Thiện, trong bối cảnh thị trường chưa hoàn toàn khởi sắc và vấn đề pháp lý vẫn là rào cản chung, để nguồn cung thực sự sôi động và đa dạng hơn, vẫn phải chờ đến đầu năm 2025.

Nguồn cung đã có phần dồi dào hơn nhưng giá bán trung bình trên thị trường vẫn không có dấu hiệu hạ nhiệt. Theo DKRA Group, mặt bằng giá bán sơ cấp tiếp tục neo ở mức cao trước áp lực các chi phí đầu vào, một số dự án ghi nhận mức tăng 3-8% so với quý trước. Căn hộ mới dao động 35 triệu đồng với các đô thị vệ tinh và 65 triệu đồng mỗi m2 với TP HCM.

Tương tự, dữ liệu từ chuyên trang Batdongsan cũng cho thấy trong nửa đầu quý IV, giá bán căn hộ TP HCM có xu hướng tăng thêm 4% ở cả loại hình trung cấp và cao cấp. Với các thị trường tỉnh, giá có sự điều chỉnh tăng từ 3-5% ở rổ hàng mở bán mới.

Đà tăng giá này được thúc đẩy bởi cơn khát nhà ở kéo dài suốt vài năm qua cùng sự lệch pha cung- cầu. Bên cạnh đó, tác động từ bảng giá đất mới đang được nhiều địa phương công bố cũng tạo tâm lý tăng giá "ăn theo" trên cả thị trường sơ cấp và thứ cấp.

Tiến sĩ Cấn Văn Lực, chuyên gia Kinh tế trưởng của BIDV, nhận định việc định giá đất theo nguyên tắc thị trường có thể làm tăng chi phí sử dụng đất, tăng giá bán, cho thuê bất động sản so với bảng giá đất cũ. Dự kiến, sau khi chính thức được thực thi năm 2026, bảng giá đất tại một số địa phương có thể tăng 2-7 lần so với bảng hiện tại, kéo giá nhà có thể tăng theo.

Đánh giá xu hướng tăng giá liên tục của thị trường bất động sản thời gian qua, các chuyên gia cho rằng, nếu giá bất động sản không có điều chỉnh cung- cầu phù hợp, thị trường sẽ khó phục hồi toàn diện. Về lâu dài, câu chuyện tăng giá bất động sản nếu không được can thiệp sớm, sẽ dẫn đến nhiều hệ lụy cho thị trường và xã hội.

Cơ quan quản lý cần sớm có các biện pháp khơi thông đường đi cho phân khúc nhà ở thương mại giá bình dân, nhà xã hội. Các chủ đầu tư cũng cần đẩy mạnh nghiên cứu, phát triển sản phẩm theo đúng xu hướng và khả năng chi trả của phần đông người dân, hạn chế tình trạng lệch pha hẳn sang dòng sản phẩm cao cấp, hạng sang.

Phương Uyên