Nguồn cung căn hộ Hà Nội tiếp tục giảm

Với việc nguồn cung tiếp tục giảm, CBRE cho biết năm tới thị trường có thể mở rộng sang các khu như Đan Phượng, Đông Anh, Văn Giang (Hưng Yên).

Theo báo cáo thị trường bất động sản quý III của CBRE, nguồn cung căn hộ của Hà Nội ghi nhận số căn mở bán giảm 65% theo năm, trong đó, quý II có 5.600 căn mở bán mới.

Trong quý III, thị trường Hà Nội đón nhận 3.500 căn hộ mở bán mới. Các sản phẩm đến từ phân khúc bình dân và trung cấp tương đối cân bằng. Phần lớn các dự án có quy mô nhỏ và vừa, nằm ở khu vực vành đai 3.

Do lượng mở bán thấp, doanh số bán trong quý đã vượt 20% số mới tung ra. Theo CBRE, bất chấp hoạt động bán hàng, tiếp thị dự án bị gián đoạn do làn sóng Covid-19 lần 2, 4.200 căn hộ đã được bán trong quý III.

Giá bán trên thị trường sơ cấp được ghi nhận trung bình ở mức 1.325 USD mỗi m2, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và phí bảo trì. Mức này giảm 4% theo năm do tỷ trọng các dự án bình dân mở bán trong quý cao hơn. Tại quý II, mức giá được ghi nhận là 1.379 USD mỗi m2.

Trong năm 2020, CBRE dự báo, nguồn cung chào bán mới dự kiến dao động trong khoảng 14.000-16.000 căn cho phép doanh số bán hàng bắt kịp nhanh hơn. Mức giá sơ cấp dự kiến ổn định trong quý cuối năm do nguồn cung từ phân khúc trung cấp vẫn thống lĩnh thị trường và mức cạnh tranh cao hơn ở phân khúc này.

Thị trường bất động sản Hà Nội. Ảnh:Giang Huy.

Bà Nguyễn Hoài An, Giám đốc CBRE Việt Nam chi nhánh Hà Nội kỳ vọng thị trường sẽ có những diễn biến mới, với các dự án được đầu tư bởi các chủ đầu tư đến từ miền Nam và các khối ngoại. Hiện thị trường do các nhà đầu tư phía Bắc thống lĩnh.

Còn tại nhóm nhà ở gắn liền với đất, CBRE cho biết, do đợt bùng phát thứ hai của Covid-19, thị trường chỉ ghi nhận 45 căn mở bán mới trong quý. Tính trong 9 tháng, số căn mở bán mới giảm 92% so với năm trước. Do nguồn cung mới hạn chế và nhu cầu khả quan, kết quả bán hàng vẫn tích cực, đạt 570 căn, cao hơn gần 30% so với số lượng mở bán mới trong kỳ.

Do không có nhiều nguồn cung mở bán mới, sự chú ý của thị trường tập trung vào các dự án hiện hữu. Giá bán thứ cấp cho biệt thự và liền kề tăng lần lượt ở mức 2% và 7,2% so với năm trước. Giá chào bán thứ cấp ghi nhận tăng ở một số dự án tại các khu vực dân cư đã phát triển như Thanh Xuân, Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Cầu Giấy và Tây Hồ. Bên cạnh đó, đây cũng là các khu vực chứng kiến sự hoàn thiện của các công trình cơ sở hạ tầng giao thông và tiện ích trong thời gian gần đây.

Dự kiến nguồn cung mở bán mới trên thị trường nhà ở gắn liền với đất sẽ chỉ ở mức hạn chế 500-600 căn trong cả năm 2020. Trong các năm tới, thị trường dự kiến lan rộng ra các khu vực mới như Đan Phượng, Đông Anh hay Văn Giang (Hưng Yên).

Trước đó, báo cáo mới nhất của Hội môi giới bất động sản Việt Nam (VARS) nhận xét, trong 2-3 năm gần đây, tình trạng phát triển dự án bất động sản tại Hà Nội rất ì ạch. VARS cho biết gần như không có dự án mới được phê duyệt đầu tư ở giai đoạn này. Các dự án đã được khởi công ở giai đoạn trước đang cung cấp sản phẩm "nhỏ giọt". Trung bình nguồn cung mới ra thị trường chỉ đạt khoảng hơn 2.000 sản phẩm mỗi quý, là con số "quá nhỏ nhoi" cho thành phố có gần 10 triệu dân.

Phương Ánh