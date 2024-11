Nguồn cung biệt thự, liền kề mở rộng ra ven trung tâm Hà Nội

Giỏ hàng biệt thự, liền kề sơ cấp có xu hướng tăng ở phía Nam và phía Bắc Hà Nội trong bối cảnh quỹ đất nội thành ngày càng hạn chế.

Quý III, thị trường bất động sản thấp tầng ở Hà Nội ghi nhận nhiều cải thiện tích cực về nguồn cung và nhu cầu đầu tư. Một số chủ đầu tư đã liên tục tung ra các giỏ hàng mới, tập trung ở các khu vực ngoại thành.

Tại phía Bắc, hơn 200 căn nhà thấp tầng thuộc dự án Thanh Lâm Đại Thịnh 2 vừa được mở bán ở huyện Mê Linh, giỏ hàng chủ yếu gồm nhà vườn, biệt thự song lập, đơn lập xây thô hoàn thiện mặt ngoài. Trước đó, dự án này cũng đã bán gần 600 sản phẩm thấp tầng. Tương tự ở quận Hà Đông, giỏ hàng Solasta Mansion và An Quý Villa của chủ đầu tư Nam Cường cũng được chào bán trong quý với gần 200 căn.

Tại phía Nam, chủ đầu tư Him Lam đã mở bán hơn 150 căn liền kề, shophouse ở dự án Him Lam Thường Tín. Trong quý IV, Him Lam tiếp tục ra mắt dự án Him Lam Boulevard với giỏ hàng 98 căn shophouse, liền kề ở trung tâm huyện Thường Tín. Dự án nằm trên trục đường Lý Tử Thần, cách Vành đai 4 khoảng 1 km đồng thời kết nối với tuyến cao tốc Pháp Vân Cầu Giẽ. Đại diện Won Direct, đơn vị phát triển dự án cho biết, phần lớn giỏ hàng là sản phẩm 75 m2, mặt tiền 5 m, cao 4 tầng một tum, giá bán cạnh tranh với khu vực. Dự án này dự kiến bàn giao vào quý III năm sau.

Hãng dịch vụ tư vấn bất động sản Savills cho biết nguồn cung nhà ở thấp tầng trong quý III có nhiều cải thiện, tập trung ở khu vực ngoại thành Hà Nội. Cụ thể, nguồn cung mới trong quý tăng 38% so với quý trước đó, chủ yếu đến từ các dự án hiện hữu tại huyện Thường Tín, Mê Linh và quận Hà Đông. Trong đó biệt thự, liền kề là loại hình chiếm ưu thế, mỗi loại chiếm khoảng 38% nguồn cung sơ cấp.

Theo đơn vị này, nhu cầu đầu tư nhà liền thổ đang cải thiện tích cực với tỷ lệ hấp thụ đạt 48%, tăng 30% so với quý trước và cả cùng kỳ năm ngoái. Mức tăng trưởng đến từ dự án Thanh Lâm Đại Thịnh 2, với 85% nguồn cung mới đã được giao dịch, chiếm 37% lượng giao dịch trong quý. Các dự án An Quý Villa, Solasta Mansion và Him Lam Thường Tín cũng đóng góp cho sự cải thiện này.

Trung tâm huyện Thường Tín nhìn từ trên cao. Ảnh: TSL

Trước nhu cầu có xu hướng gia tăng ở vùng ven, hãng dịch vụ bất động sản Avison Young cho biết mặt bằng giá sơ cấp nhà liền thổ tại Hà Nội đã tăng trưởng khoảng 5-10% trong quý vừa qua, đạt trung bình 5.000-7.000 USD (khoảng 125-175 triệu đồng) một m2. Ở khu vực ven trung tâm, nhu cầu với biệt thự, liền kề cải thiện cũng thúc đẩy giá bán trên thị trường thứ cấp tăng khoảng 5-10%.

Ông David Jackson, Tổng giám đốc Avison Young, đánh giá một số dự án biệt thự, liền kề khu vực ven trung tâm được nhiều nhà đầu tư quan tâm bởi vị trí thuận tiện, gần các công trình hạ tầng như đường vành đai, cầu, sân bay... Ngoài ra, tốc độ đô thị hoá diễn ra nhanh với mục tiêu đạt trên 50% đến 2030, cùng với quỹ đất dần hạn hẹp ở nội thành đã thúc đẩy nhu cầu mở rộng hệ thống giao thông công cộng. Việc cải thiện hạ tầng giao thông đã tác động đến bức tranh bất động sản nhà ở, thúc đẩy xu hướng ly tâm của các khu đô thị.

Theo ông David, trước đây các dự án thấp tầng thường tập trung xung quanh khu vực Vành đai 3, giờ nguồn cung đang dần mở rộng đến khu vực Vành đai 4. Điều này cho thấy xu hướng tương lai của loại hình thấp tầng tại Hà Nội là mở rộng ở khu vực ven trung tâm gắn với phát triển hạ tầng. Thời gian tới, xu hướng mở rộng nguồn cung nhà thấp tầng sẽ tiếp tục lan rộng ở các khu vực ven trung tâm, nhất là ở những huyện được định hướng lên quận. Trong đó, Đông Anh sẽ chiếm phần lớn nguồn cung tương lai, theo sau là huyện Mê Linh, Thường Tín và quận Hà Đông.

Tuy nhiên, nguồn cung mới cải thiện vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu, theo chuyên gia. Tình trạng khan hiếm nguồn cung tiếp tục diễn ra do ngày càng ít dự án được phê duyệt mới, quỹ đất nội thành đã dần cạn kiệt, dẫn đến nhu cầu và giá bán có xu hướng tăng trên thị trường thứ cấp.

Ngọc Diễm