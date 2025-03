Nguồn cung bất động sản TP HCM sẽ dồi dào trong quý II

Nguồn cung bất động sản TP HCM dự kiến dồi dào và sôi động hơn trong quý II khi hàng loạt chủ đầu tư lên kế hoạch chào bán rổ hàng mới.

Cuối tuần qua, Gamuda Land tổ chức sự kiện kick off (khởi động) với sự tham gia của hơn 1.500 môi giới đến từ 35 đại lý phân phối bất động sản. Đây là sự kiện chuẩn bị cho việc tái khởi động bán hàng tại dự án khu đô thị Celadon City (Tân Phú, TP HCM).

Celadon City là khu đô thị cao cấp đầu tiên được Gamuda Land triển khai tại TP HCM, có quy mô 82 ha chia làm 4 phân khu chính. Phân khu được mở bán trong đợt này là Diamond Centery, quy mô 746 căn hộ đã hoàn thiện xây dựng. Giai đoạn đầu, chủ đầu tư dự kiến đưa ra giao dịch khoảng 200 căn, giá từ 69 triệu đồng mỗi m2.

Tại khu Nam, Quốc Cường Gia Lai mở bán giỏ hàng giai đoạn 3 của dự án Lavida Plus (quận 7). Đợt bán này có quy mô gần 150 căn hộ, giá trung bình từ 55-60 triệu đồng mỗi m2, tăng hơn 10% so với giá bán quý III/2024. Một dự án khác tại khu Nam cũng chuẩn bị triển khai giai đoạn mới là Khải Hoàn Prime (Nhà Bè), giá bán rơi vào khoảng 60-65 triệu đồng mỗi m2, tăng gần 15% so với mức giá ghi nhận cùng kỳ năm ngoái.

Khu Đông tiếp tục là thị trường sôi động nhất TP HCM với rổ hàng dồi dào và đa dạng. Tại khu vực phường Long Bình, Sơn Kim Land chuẩn bị mở bán hơn 200 căn hộ cao cấp tại dự án The 9 Stellar, giá bán dự kiến các căn trên từ 80 triệu đồng mỗi m2 (chưa gồm thuế phí).

Thăng Long Real sau nhiều lần trì hoãn cũng sắp ra mắt 400 căn hộ tại dự án Fiato Uptown, giá dự kiến từ 55 triệu đồng mỗi m2; Điền Phước Thành mở bán giai đoạn cuối cho dự án MT Eastmark City với giá từ 50 triệu đồng mỗi m2; CT Group tái khởi động bán hàng cho dự án Metro Star (TP Thủ Đức) với giá mới được dự đoán tăng gần 60% so với thời điểm mở bán ban đầu (từ 80 triệu đồng mỗi m2)...

Các chủ đầu tư khác như Kiến Á, Vạn Phúc, BCG Land, Đất Xanh, TTC Land, Khang Điền, Phú Long... cũng rục rịch ra mắt giỏ hàng mới.

Bất động sản khu đông TP HCM (TP Thủ Đức) với các dự án chung cư, nhà phố, đất nền... tháng 2/2025. Ảnh: Quỳnh Trần

Nhìn chung, sau quý I có phần yên ắng, từ quý II trở đi, thị trường bất động sản TP HCM sẽ có phần sôi động hơn nhờ xuất hiện nhiều dự án mở bán (phần nguồn cung đến từ giai đoạn tiếp theo của các dự án hiện hữu và chung cư cũ tái khởi động).

Theo dự báo từ Công ty nghiên cứu thị trường JLL Việt Nam, năm nay TP HCM sẽ có khoảng 12.000 sản phẩm nhà ở ra mắt, phần lớn tập trung ra hàng vào quý II và quý III. 80% trong số đó thuộc phân khúc cao, giá bán trên 80 triệu đồng mỗi m2.

Hãng tư vấn bất động sản Avison Young Việt Nam cũng cho biết từ nay đến cuối năm, TP HCM sẽ có khoảng 17 dự án lớn nhỏ triển khai bán hàng, nguồn cung dự kiến khoảng 10.000-12.000 căn hộ. Riêng quý II và III, thành phố có thể đón trên dưới 6.000 căn, 90% sản phẩm ra mắt thuộc phân khúc cao cấp, giá từ 65 triệu đồng mỗi m2 trở lên.

Dự báo về diễn biến của thị trường bất động sản TP HCM các tháng tới, bà Trang Lê, Tổng giám đốc JLL Việt Nam, cho biết nhiều khả năng nguồn cung bất động sản sẽ tăng trưởng mạnh mẽ hơn so với dự kiến trước đó. Ghi nhận từ JLL cho thấy phần lớn doanh nghiệp địa ốc đánh giá sức mua thị trường đang phục hồi nhanh, vì vậy việc triển khai bán hàng sẽ được đẩy mạnh. Bắt đầu từ quý II trở đi, nguồn cung bất động sản có thể tăng nhanh.

Dù vậy, theo bà Trang, đa số chủ đầu tư đều lựa chọn phương án chia nhỏ giai đoạn, điều chỉnh kế hoạch cung ứng một cách thận trọng, phân bố đều trong 3 quý còn lại.

Đồng quan điểm, ông Đinh Minh Tuấn, Giám đốc Batdongsan khu vực miền Nam, cho rằng trong bối cảnh tâm lý thị trường mới phục hồi, chủ đầu tư sẽ cân nhắc thận trọng về số lượng sản phẩm và thời điểm ra hàng để đảm bảo phù hợp với nhịp độ phục hồi của thị trường.

Ông cho biết từ sau Tết đến nay, nhu cầu tìm mua bất động sản TP HCM liên tục tăng, phản ánh tâm lý khởi sắc. Qua đó các doanh nghiệp cũng mạnh dạn hơn để tung ra giỏ hàng mới, tranh thủ thời điểm bất động sản sôi động với hàng loạt thông tin về quy hoạch địa giới và hạ tầng.

Dù vậy, theo ông Tuấn, nhu cầu tìm nhà của người thành phố đa phần rơi vào khoảng giá trên dưới 3 tỷ đồng. Điều này đặt ra thách thức cho các chủ đầu tư đang phát triển dòng sản phẩm cao cấp tiếp cận nhóm khách hàng mua ở thực. Ngoài sản phẩm tốt, ông Tuấn cho rằng chủ đầu tư cũng cần có chính sách bán hàng thật sự hấp dẫn và sự hỗ trợ tài chính thiết thực hơn cho người mua.

Tổng giám đốc JLL cho rằng tâm lý thị trường đang khá tích cực, nhu cầu mua thực sự cao và đó là một tín hiệu tốt. Dẫu vậy, vẫn có những thách thức cho thị trường TP HCM, nhất là về câu chuyện thanh khoản. Căn hộ TP HCM hiện phần lớn là phân khúc cao, kén khách mua, các chủ đầu tư vẫn nên cân nhắc mức giá phù hợp để tối ưu lợi nhuận mà vẫn đảm bảo tính cạnh tranh.

Giới chuyên gia tin tưởng năm 2025 sẽ đánh dấu sự phục hồi của thị trường địa ốc, với nguồn cung cải thiện nhờ chính sách pháp lý và phát triển hạ tầng. Nguồn cung nhà ở sẽ có sự cải thiện bắt đầu từ quý II. Tuy nhiên, trong bối cảnh việc cấp phép triển khai dự án mới chưa thực sự khơi thông, các dự án cũ tái khởi động còn cần thời gian để hoàn thiện pháp lý và thủ tục trước khi mở bán nên câu chuyện cung ít cầu nhiều vẫn sẽ tiếp diễn trong thời gian ngắn hạn.

Phương Uyên