Nguồn cung bất động sản TP HCM 2025 đa phần dự án cũ

Năm nay, TP HCM vẫn khá ít nguồn cung mới triển khai, chủ yếu là dự án cũ tái khởi động và rổ hàng hiện hữu mở bán giai đoạn tiếp theo.

Trong kế hoạch bán hàng mà các doanh nghiệp địa ốc công bố, phần lớn dự án mới được triển khai tại thị trường tỉnh, riêng TP HCM gần như chỉ tiếp tục phát triển rổ hàng cũ.

Bất động sản khu Đông TP HCM ở TP Thủ Đức, tháng 10/2024. Ảnh: Quỳnh Trần

Chia sẻ với VnExpress, chủ đầu tư Nam Long Group nói năm nay mới có kế hoạch triển khai một dự án mới tại Hải Phòng, còn TP HCM vẫn tập trung phát triển loạt dự án hiện hữu là Mizuki Park (Bình Chánh), Akari City (Bình Tân), chưa có kế hoạch triển khai dự án mới.

Capitalland cũng đang bỏ ngỏ thị trường TP HCM. Năm nay, doanh nghiệp này chỉ tập trung hoạt động bán hàng cho các dự án đang xây dựng tại Bình Dương và Hà Nội, chưa lên kế hoạch làm dự án mới tại TP HCM.

Các doanh nghiệp khác như An Gia, Khang Điền, Phú Long, Kiến Á, Hưng Thịnh, Phát Đạt cũng có kế hoạch ra mắt dự án mới nhưng chủ yếu ở các thị trường phía Bắc và khu vực vệ tinh. Với TP HCM, ưu tiên vẫn là bán xong rổ hàng cũ và tập trung hoàn thiện các dự án đã triển khai để kịp tiến độ bàn giao.

Bên cạnh loạt dự án hiện hữu đang xây dựng, nguồn cung của thành phố năm nay dự kiến đến từ một số dự án cũ tái khởi động sau khi hoàn thành pháp lý. Như Thăng Long Real chuẩn bị mở bán dự án căn hộ tại phường Tam Phú, TP Thủ Đức. Dự án này được giới thiệu từ năm 2021, từng nhận đặt chỗ vào quý III/2024 nhưng giao dịch cầm chừng, thấp hơn kỳ vọng. Năm nay dự án tiếp tục khởi động lại với giá dự kiến từ 55 triệu đồng mỗi m2.

Đất Xanh cũng mở bán một dự án khác vừa được gỡ vướng pháp lý là DatXanh Homes Riverside (TP Thủ Đức). Dự án này từng mở bán năm 2018 có tên gọi Gem Riverside, quy mô 3.200 căn hộ. Đợt tái khởi động này giá dự kiến tăng gần 70% so với 7 năm trước. CT Group cũng sắp khởi động lại việc bán hàng cho dự án Metro Star (TP Thủ Đức) sau 7 năm ngừng triển khai do vướng pháp lý. Mức giá mới của dự án Metro Star được dự đoán tăng gần 60% so với thời điểm mở bán ban đầu.

Số liệu từ công ty nghiên cứu thị trường One Housing cũng cho thấy năm nay, thành phố dự kiến chỉ có 3 dự án mới khởi công là Diamond Valley Vạn Phúc (TP Thủ Đức), Vinhomes Green Paradise 2.870 ha ở Cần Giờ và Vinhomes International University Town 924 ha (Hóc Môn). Trong tổng số 10.000 sản phẩm nhà ở dự kiến mở bán, phần lớn vẫn là từ giai đoạn tiếp theo của các dự án hiện hữu và loạt dự án cũ tái khởi động sau nhiều năm đắp chiếu.

Còn Avison Young Việt Nam cho biết, TP HCM năm 2025 có khoảng 15-17 dự án mở bán, trong đó gần 70% là dự án hiện hữu triển khai giai đoạn tiếp theo và dự án cũ tái khởi động. Gần 80% sản phẩm ra mắt năm nay thuộc phân khúc cao cấp, giá từ 60 triệu đồng mỗi m2 trở lên. Điều này gây ra sự lệch pha lớn về cung - cầu toàn thị trường.

Việc hầu hết chủ đầu tư không có kế hoạch triển khai dự án mới tại TP HCM không gây bất ngờ khi câu chuyện pháp lý vẫn đang là rào cản, trở lực khiến nguồn cung nhà ở của thành phố chưa thể phục hồi như kỳ vọng.

Báo cáo từ Sở Xây dựng cho thấy, tính đến 5/12/2024, thành phố có 17 dự án nhà ở được chấp thuận chủ trương đầu tư. Trong khi đó, không có dự án nào được giao đất, cho thuê đất và chỉ có 4 dự án nhà ở thương mại được cấp giấy phép xây dựng. Năm 2025, nguồn cung bất động sản trên địa bàn dự kiến có cải thiện nhưng không nhiều khi chưa có các dự án mới được cấp phép. Luật mới cơ bản giải quyết được một số vướng mắc nhưng hiện nay quy trình duyệt dự án vẫn phải đi qua nhiều bộ luật, ban ngành dẫn đến kéo dài.

Ông Võ Huỳnh Tuấn Kiệt, Giám đốc thị trường nhà ở CBRE Việt Nam cũng nhìn nhận, nguồn cung nhà ở TP HCM có sự phục hồi nhưng không đáng kể trong năm nay, ít dự án mới được phê duyệt và triển khai ra thị trường trong bối cảnh pháp lý vẫn đang trong giai đoạn gỡ vướng. Ngay cả khi đã gỡ xong pháp lý, nhiều doanh nghiệp cũng cần thời gian để hoàn thiện hồ sơ, triển khai xây dựng đúng quy trình trước khi đi đến bước mở bán (dự kiến mất từ 1-2 năm). Vậy nên nhanh cũng phải cuối năm nay hay đầu năm sau mới có thể triển khai khâu xây dựng.

Theo dự báo của giới chuyên môn, năm 2025 đánh dấu sự khởi đầu của giai đoạn phục hồi của thị trường. Nguồn cung nhà ở sẽ có sự cải thiện bắt đầu từ năm nay nhưng đà tăng trưởng diễn ra một cách ổn định và từng bước, khó có sự đột biến. Sự dịch chuyển rõ rệt sang phân khúc căn hộ cao cấp và hạng sang sẽ là xu hướng chủ đạo.

Phương Uyên