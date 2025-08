Nguồn cung bất động sản phía Nam phục hồi

Sau giai đoạn tái cơ cấu, thị trường bất động sản phía Nam ghi nhận nhiều tín hiệu cải thiện về nguồn cung, khi loạt dự án mới mở bán để đón đầu chặng đua nửa cuối năm.

Tại TP HCM cũ, Masterise Homes giới thiệu 808 căn hộ thuộc dự án Lumière Midtown trong khu đô thị The Global City. Đại Phúc Group chuẩn bị đưa ra thị trường khu cao tầng Diamond Sky tại khu đô thị Vạn Phúc, với giá dự kiến 130 triệu đồng mỗi m2. Một số dự án hiện hữu khác như Celadon City (Gamuda Land), Alta Height (SonKim Land)... cũng tiếp tục mở bán các giai đoạn mới, giá tăng 2-4%.

Với các thị trường vùng ven, nguồn cung mới đa dạng hơn về giá và loại hình. Tại tỉnh Bình Dương cũ, Phú Đông Group sẽ mở bán hơn 800 căn hộ thuộc dự án Phú Đông Sky One trong tháng 8, giá khoảng 38 triệu đồng mỗi m2.

Tương tự, Tập đoàn Bcons cũng khởi công dự án Bcons Bình An - Đông Tây trên quỹ đất rộng 30.000 m2 tại phường Bình An, liền kề Đại học Quốc gia TP HCM. Với tổng vốn đầu tư hơn 6.500 tỷ đồng, dự án cung cấp hơn 1.800 căn hộ, dự kiến mở bán vào cuối năm nay.

Một dự án khu dân cư chuẩn bị mở bán tại Tây Ninh. Ảnh: Phương Uyên

Loạt dự án khác như The Felix, The Infinity Dĩ An, Symlife Thuận An, The Aspira, The Gió Riverside (giai đoạn 2)... cũng lên kế hoạch mở bán trong quý III.

Ở phân khúc đất nền, đầu tháng 8, Solia Group cùng Casa Holding chiêu mộ hơn 2.000 nhân sự kinh doanh từ 40 đại lý phân phối tham gia chiến dịch bán hàng cho dự án The Solia. Dự án này tọa lạc ngay mặt tiền tuyến Vành đai 4, tỉnh Tây Ninh, quy mô 20,5 ha, cung cấp khoảng 1.000 sản phẩm đất nền.

Theo báo cáo từ Công ty tư vấn DKRA Group, quý III nguồn cung nhà ở tại miền Nam dự kiến duy trì ở mức 9.000-11.000 căn, tập trung tại TP HCM (khu vực Bình Dương, Bà Rại - Vũng Tàu cũ) và Tây Ninh (Long An cũ). Trong đó, căn hộ cao cấp tiếp tục chiếm ưu thế tại TP HCM, còn phân khúc trung cấp được dẫn dắt ở các thị trường lân cận.

Còn theo Viện Nghiên cứu bất động sản Dat Xanh Services, nguồn cung mới toàn quốc trong quý này được dự báo tăng khoảng 26%, tương đương hơn 17.000 sản phẩm từ khoảng 30 dự án. Khu vực phía Nam tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn với 20 dự án sắp mở bán.

Ông Võ Hồng Thắng, Phó tổng giám đốc DKRA Group, nhận định trong quý III, nguồn cung có thể cải thiện nhờ một số dự án hoàn tất pháp lý, đủ điều kiện mở bán sau thời gian dài ách tắc. Nhiều doanh nghiệp đã chủ động tái cơ cấu dòng tiền, giảm áp lực tài chính và tháo gỡ vướng mắc pháp lý để tái khởi động dự án. Hoạt động mua bán sáp nhập (M&A) quỹ đất cũng đang được đẩy mạnh nhằm gia tăng dư địa phát triển.

Bên cạnh đó, việc nhiều địa phương ban hành quy hoạch phân khu, phê duyệt kế hoạch sử dụng đất và đẩy nhanh tiến độ thẩm định dự án cũng góp phần hỗ trợ doanh nghiệp sớm đưa sản phẩm ra thị trường. Tuy nhiên, ông Thắng đánh giá nguồn cung mới sẽ khó đột biến, chủ yếu tập trung ở phân khúc căn hộ trung và cao cấp, trong khi loại hình vừa túi tiền vẫn khan hiếm.

Bà Trịnh Thị Kim Liên, Giám đốc Kinh doanh Dat Xanh Services, kỳ vọng thị trường vào "mùa gặt" ở nửa cuối năm nhờ loạt yếu tố hỗ trợ như lãi suất ổn định, đẩy mạnh giải ngân đầu tư công, nguồn cung mới dồi dào và chính sách kích cầu từ phía doanh nghiệp. Theo bà, tâm lý thị trường dần được cải thiện, niềm tin người mua trở lại, mở ra triển vọng phục hồi rõ nét.

Tuy nhiên, trong bối cảnh kinh tế vẫn tiềm ẩn nhiều biến động khó lường, các chuyên gia cho rằng doanh nghiệp bất động sản sẽ tiếp tục chiến lược bán hàng thận trọng, chính sách thanh toán linh hoạt cho người mua. Dòng sản phẩm phù hợp với nhu cầu thực sẽ có thanh khoản tích cực, còn loại hình thuần đầu tư vẫn kén người mua. Giá bán sơ cấp bất động sản phía Nam được dự báo tăng 2-5% đối với chung cư và 5-7% với nhà liền thổ.

Phương Uyên