Người yêu tôi và chị bạn thân đẹp đôi

Tôi 23 tuổi, bạn trai 31 tuổi, quen được 6 tháng, anh là mối tình đầu của tôi. Tình cảm chúng tôi rất tốt đẹp, anh yêu thương và quan tâm tôi.

Có một vấn đề khiến tôi băn khoăn là chuyện về chị bạn thân cũng là người yêu cũ của anh. Họ rất thân và hiểu nhau, cũng hợp nhau nữa; còn tôi hoàn toàn thua kém chị mọi mặt. Đôi khi vì điều này mà tôi mất tự tin khi ở bên anh.

Anh kể hai người là bạn thân từ thời cấp hai, hai nhà khá gần nhau, lên đại học thì yêu, ra trường chia tay vì anh cảm thấy không hợp khi là người yêu, chỉ hợp là bạn thân. Từ đó đến nay, anh chị đều không yêu thêm ai, chỉ lo làm và đi học thêm thôi. Chị đang là giám đốc công ty mà trước anh chị cùng thành lập, rất thành công và giàu có.

Đó là những gì tôi được nghe anh kể về người cũ; đến khi anh dẫn tôi đi ăn cùng hội bạn thân, trong đó có chị, tôi mới được tiếp xúc với chị. Chị là mẫu phụ nữ thành đạt, giàu có, xinh đẹp, giao tiếp khéo léo, rất biết cách lấy lòng người khác, ngay cả tôi cũng không thể có lý do ghét chị được, chị còn có bằng thạc sĩ của một trường đại học nước ngoài.

Bạn trai tôi đang là công chức nhà nước và trợ giảng ở trường đại học, đó là lý do anh có cổ phần nhưng không giữ chức vụ gì và cũng không trực tiếp điều hành công ty chung đó. Anh có hai chứng chỉ hành nghề quốc tế, bằng thạc sĩ của một trường liên kết, đang học lên tiến sĩ, rất giỏi chuyên môn, điềm tĩnh và chín chắn. Tôi chỉ có tấm bằng đại học loại trung bình, một công việc với mức lương tháng 12 triệu.

Anh chị rất hiểu ý nhau, trong bữa ăn chỉ cần nhìn mắt hay nhìn qua thái độ của nhau là biết ngay người khác đang cần gì và chuẩn bị làm gì. Chị còn biết rõ thói quen ăn uống của anh, biết anh thích món gì, món gì không ăn được. Đôi khi anh hoặc chị nói nửa câu thôi là đã hiểu ý nhau rồi, trong khi anh nói cả câu hơi bóng gió một chút là tôi cũng không hiểu được điều anh muốn chia sẻ, thậm chí còn hiểu sai ý anh.

Về gia cảnh, anh chị đều xuất thân trong gia đình không mấy khá giả, bố mẹ có tri thức, cùng quê, hai bên gia đình biết nhau và xem anh chị như con cháu trong nhà.

Quê tôi cách quê anh gần 300km, bố mẹ tôi đều làm nông, quanh năm chỉ đủ ăn do còn phải nuôi anh trai tôi bị tự kỷ, từ khi tôi đi làm mới dư được chút ít. Tôi mới được nói chuyện với bố mẹ anh qua điện thoại. Theo cảm nhận của tôi, hai bác rất gần gũi, nhẹ nhàng và từ tốn, cũng nói chúng tôi tìm hiểu cho kỹ, nếu thấy hợp thì nhanh chóng tiến đến hôn nhân do anh lớn tuổi rồi. Hai bác đã mời tôi về nhà nhưng do dịch và anh quá bận công việc với học hành nên tôi chưa có dịp về.

Đọc đến đây, tôi nghĩ ai cũng nói rằng anh chị quá đẹp đôi từ học thức, gia cảnh, hơn nữa hai người lại có một khoảng thời gian gần 20 năm làm bạn và người yêu, hiện tại còn công ty chung.

Tôi chỉ có ngoại hình được nhận xét là ưa nhìn và dễ thương, còn lại không có gì cả. Bên anh, tôi hoàn toàn lép vế, còn so với chị thì chẳng có gì để so sánh. Ngày trước chúng tôi quen nhau khi anh xuống thanh tra công ty tôi làm việc. Tôi làm kế toán nên có cơ hội tiếp xúc nhiều với anh, khi nhận lời yêu tôi cũng không nghĩ anh giàu như thế. Tôi thích và hâm mộ phong cách làm việc của anh, luôn tập trung, rất giỏi, chuyên nghiệp và liêm khiết. Anh bảo yêu tôi vì tính cách dịu dàng, biết quan tâm người khác. Theo cảm nhận của anh, tôi là mẫu phụ nữ của gia đình; còn chị bạn thân chỉ thích hợp để làm bạn, làm đối tác trong công việc.

Tôi có thể tin bạn trai, rằng anh không có tình cảm nam nữ gì với chị bạn thân, chỉ xem nhau là tri kỷ và đối tác trong công việc mà thôi. Hầu như hai anh chị chỉ gặp tại công ty để bàn công việc. Có điều về phía chị, tôi khẳng định chị còn tình cảm với anh. Ánh mắt, sự quan tâm của chị đều hướng về anh, chị có chút ghen với tôi; hơn nữa chị nhận được sự ủng hộ từ mọi người xung quanh nếu quay lại.

Tôi thử cố gắng để có thể xứng với anh hơn nhưng khả năng chỉ đến đó, việc tốt nghiệp được đại học với tôi cũng khá chật vật, tôi liên tục thi rớt lớp cao học dù đã cố gắng hết sức ôn luyện. Hiện tại, anh không phàn nàn hay so sánh tôi với chị, chỉ bảo tôi cứ làm những gì mình thích là được.

Tôi không biết có nên dừng tình cảm với anh lại khi cảm thấy ngoài tình yêu ra chúng tôi không có gì hợp. Liệu khi kết hôn, sự chênh lệch về học thức, trình độ có khiến chúng tôi gặp khó khăn gì không? Tôi có thể tin tưởng anh trong vấn đề với chị bạn thân được không? Mong nhận được những ý kiến từ các anh chị, cô chú đi trước. Xin cảm ơn mọi người đã đọc.

Quỳnh

