Làm sao để có niềm tin khi bạn trai sắp cách xa tôi 100 km

Chưa bao giờ tôi nghĩ khoảng cách lại có thể khiến lòng người chùng xuống nhanh thế. Tôi và bạn trai sắp phải xa nhau. Anh vừa tốt nghiệp ngành y và phải về quê công tác, còn tôi vẫn ở lại thành phố đến hết năm nay mới ra trường. Khoảng cách giữa hai nơi hơn 100 km, không quá xa với những người đang yêu thì tôi thấy là một trở ngại.

Tôi lo lắng, sợ mọi thứ dần thay đổi khi không còn được gặp anh thường xuyên. Tôi sợ những tin nhắn thưa dần, những cuộc gọi ít đi vì công việc anh sẽ bận. Anh là bác sĩ, công việc nhiều áp lực, thời gian không cố định. Tôi hiểu và thương anh nhưng đôi khi không tránh khỏi cảm giác lo lắng, tủi thân. Liệu tình yêu của hai đứa có đủ mạnh để vượt qua quãng thời gian yêu xa?

Liệu khoảng cách có khiến chúng ta xa nhau, hay chỉ là thử thách cho mối tình này. Tôi sợ anh thay đổi, sợ một ngày nào đó anh quen với cuộc sống mới, quen với những mối quan hệ mới, rồi tôi trở thành người xa lạ với anh, chờ đợi trong vô vọng.

Tôi không muốn trở thành người luôn hoài nghi, cũng không muốn kiểm soát hay làm anh mệt mỏi. Tôi biết yêu xa không dễ, nhất là khi cả hai đều đang ở những ngã rẽ quan trọng của cuộc đời. Ai từng yêu xa, mong hãy chia sẻ cùng tôi, để tôi có động lực và niềm tin vào tình yêu này? Chân thành cảm ơn.

Hoài Thu