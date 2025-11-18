Ba năm sau chia tay, tôi là 'kẻ hèn nhát' còn em là người mạnh mẽ

Em đã dám sống và đấu tranh cho tình yêu của mình; còn tôi là kẻ mãi chạy trốn bản thân, trách nhiệm và những người mà mình yêu thương.

Hôm nay tôi bất thình lình nhận ra một sự thật mà trước đây không biết tới. Vậy nên muốn viết những dòng để bộc bạch và dành tặng nó cho "chúng ta của quá khứ". Đã một khoảng thời gian rồi, tôi xoay mình nhìn vào trong, để thấu hiểu bản thân, con người và bản chất của sự sống. Trên con đường ấy, tôi từng bước trở nên mạnh mẽ hơn, một sự mạnh mẽ trong sâu thẳm.

Những thay đổi ấy mang lại cho tôi cảm giác mình đang tốt đẹp lên, kết hợp cùng một thế giới quan đôi chút lệch lạc, khiến tôi luôn nhìn ra vấn đề ở người khác. Vậy là suốt một thời gian, tôi cứ khuyên mọi người nên thế này, thế nọ, không để ý nó có thực sự cần thiết với mọi người hay không. Quả thật, những điều mình tưởng như đang khuyên bảo người khác, thực ra lại chính là đang khuyên bảo bản thân. Chỉ là ta chưa nhận ra nó mà thôi.

Thông qua những thông điệp và những câu chuyện gửi gắm tới mọi người, tôi đã có cơ hội để nhìn lại mình, để thấy rằng mình nên yêu thương như thế nào. Trong khi kể câu chuyện của mình, tôi đồng thời nhìn lại được những thay đổi tích cực của bản thân. Tôi đã có những mối quan hệ được cho là lành mạnh. Ở đó, tôi thể hiện tình cảm của mình đầy văn minh và lịch sự, không kỳ vọng sự đáp trả, bởi yêu người chính là bản chất của tình yêu, chứ không phải việc ta được nhận lại điều gì. Tôi không dừng bước bởi lý do muốn giữ lại sự tự tôn, bởi không kỳ vọng thì sẽ không có thất vọng, mà không thất vọng thì đương nhiên sẽ không bị tổn thương hay tự ti. Bởi vậy mà "cái tôi" cũng không bị công kích.

Tôi chỉ dừng lại khi cảm thấy mình đã cố gắng hết sức và làm những điều có thể, khi ấy sự chấp nhận dừng lại là một điều vô cùng thoải mái và dễ chịu. Khác hẳn với trước đây, phải đè nén tình cảm của bản thân để tự bảo vệ sự tự tôn và cái tôi của mình, bởi nỗi lo tiếp tục thể hiện tình cảm mà không được đáp trả sẽ gây cho ta những tổn thương về tinh thần. Nhưng cái sự đè nén ấy tuy bảo vệ ta một phần, lại cùng lúc gây ra những vấn đề khác về tâm lý.

Khi không được thể hiện tâm tư, suy nghĩ và tình cảm với người mà mình yêu thương, bản thân lại phải chìm trong những rối bời suy nghĩ về người đó. Tự đặt ra những câu hỏi về họ, rằng họ đang thế nào, có tình cảm với ai không, họ nghĩ gì về ta? Những thắc mắc, suy tư ấy, còn bào mòn ta kinh khủng hơn cả việc phải nhận lại sự hờ hững, lạnh lùng từ người ta yêu thương. Tôi nghĩ, như vậy là mình đã biết làm sao để thể hiện tình yêu một cách chân thành và lành mạnh. Sau bao lâu như vậy, tôi mới nhận ra cách đây 2-3 năm, em đã yêu tôi bằng chính cách ấy. Chỉ là tôi chưa đủ khả năng để nhận ra điều đó.

Tôi nhớ lại mọi chuyện và đúng thật, em đã làm đúng như những gì tôi mới nói ở trên. Em không màng tới những thứ hình thức như: thể diện của em, việc người khác nghĩ gì về em. Tất cả những gì em làm là cố gắng hết sức cho tình yêu của mình. Em sẵn sàng vứt "cái tôi" qua một bên để níu kéo mối quan hệ mà em chưa muốn buông bỏ. Vì em còn tha thiết nên vẫn nỗ lực cho tương lai của mối quan hệ ấy. Hết lần này tới lần khác, không biết mệt mỏi, em luôn là người "xuống nước", chủ động tìm đến tôi, bởi em còn yêu rất nhiều, để thuyết phục tôi suy nghĩ lại về chuyện của hai đứa. Tôi thực sự tin, trong suốt một khoảng thời gian dài, em luôn nghĩ rằng tôi sẽ là người cuối cùng mà em yêu.

Ngày ấy, tôi đâu có hiểu được những suy nghĩ của em. Phải tận 3 năm sau, tôi mới ngộ ra mọi chuyện. Ngày ấy, nhiều khi tôi đã nghĩ, em lụy tình, em phụ thuộc vào tôi nên bất chấp mà níu kéo mối quan hệ. Tôi cảm thấy mệt mỏi vì em khóc lóc mỗi lần chia tay, rồi vì chẳng thể lý trí mà tôi lại đồng ý quay lại. Vậy mà hóa ra, những điều tôi cho là mình nhìn thấu ở thời điểm ấy, lại chỉ là hình ảnh phản chiếu một tâm hồn đầy méo mó của tôi. Em chẳng hề đáng thương như tôi từng nghĩ, kẻ đáng thương là tôi, bởi cái suy nghĩ mình thông minh xuất hiện trong đầu óc một kẻ vô minh.

Em đã dám sống và đấu tranh cho tình yêu của mình; còn tôi là kẻ mãi chạy trốn bản thân, trách nhiệm và những người mà mình yêu thương. Có lẽ chỉ những người mạnh mẽ mới dám sống một cuộc đời yếu đuối, bởi họ không cần phải gắng gượng thể hiện một bề ngoài giả dối. Rồi tôi nhận ra một sự thật nực cười, đó là tôi luôn cảm thấy thương những người khác. Tôi cảm thấy có lỗi và muốn làm gì đó cho họ, có lẽ vậy mà tôi chẳng thể buông bỏ được người cũ trong tâm tưởng, nhưng kẻ đáng thương thực sự lại là chính tôi. Một chú ếch đáng thương ngồi trong chiếc giếng nhỏ bé của mình.

Chính bởi em đã dám sống với tình yêu của mình và không màng những lời gièm pha, nên điều tôi chắc chắn là khi chấp nhận buông bỏ, em cũng chẳng còn phải lăn tăn điều gì. Em đã làm tất cả những gì có thể, dù cuối cùng không phải là "happy ending" thì cũng không có gì phải nuối tiếc. Đó là phần thưởng của việc sống hết mình và chân thành. Còn với tôi, một kẻ luôn chạy trốn, trong quá khứ, đã không dám yêu hết mình sẽ luôn phải mang theo những giây phút, những kỷ niệm xưa cũ và thỉnh thoảng lại lạc trôi trong đó.

Ngay khi đang viết những dòng này, tôi đã nhớ lại những chuyện đã qua, sự tệ bạc và hèn nhát của tôi. Những kỷ niệm, những gì chúng tôi đã cùng trải qua, mọi thứ đều đáng giá. Những lời này, có thể dễ gây hiểu nhầm, nhưng tôi không phải là gã đang tiếc nuối người yêu cũ và hối hận về kết thúc của mối quan hệ ấy đâu. Mọi thứ diễn ra như cái cách mà nó phải thế. Những lời tôi nói có vẻ hơi bi quan và buồn bã nhưng thực sự tôi chỉ đang đối diện với bản chất của vấn đề thôi. Có thể em đã hoặc tới một lúc nào đó em sẽ thoáng nghĩ về tôi, đơn thuần là những kỷ niệm, bỏ qua những đánh giá hay những cảm xúc và mong tôi sẽ gặp những điều hạnh phúc trong cuộc sống. Như niềm vui của tôi khi biết tin em lập gia đình vậy. Rồi mỗi người sẽ cảm kích những ai đã đi ngang đời ta, bởi dù quá khứ có thế nào thì họ đã mang lại cho ta điều gì đó đáng quý.

Tới hôm nay, cuối cùng, tôi đã nhận ra tình yêu em dành cho tôi những ngày tháng ấy. Chẳng có gì là muộn màng cả, sự khôn ngoan luôn đến trễ như vậy mà. Tôi cảm thấy vui vì em đã sớm nhận ra cách để yêu thương một người với sự chân thành và trọn vẹn, điều mà tôi từng không biết và ngoài kia rất nhiều kẻ khác vẫn đang loay hoay kiếm tìm. Sự nhận thức này của tôi như thêm vào quá khứ những kỷ niệm trọn vẹn, bởi vậy nó dành cho "chúng ta của quá khứ". Người cũ, cảm ơn em vì những điều tuyệt vời.

Huỳnh Thanh