Người yêu chia tay để đến với người khác giới

Tôi là người đồng tính, quen một người cùng giới hơn mười năm nay, tình cảm rất sâu đậm và yêu thương nhau.

Bên nhau thời gian dài nên không tránh khỏi những cãi vã nho nhỏ như bao cặp đôi khác. Sau những lần đó, tôi và người ấy vẫn tìm được tiếng nói chung để tiếp tục bước cùng nhau. Có lẽ gia đình đã biết xu hướng giới tính của tôi từ lâu nhưng không dò hỏi, cũng không ngăn cấm. Tuy nhiên gia đình người ấy không được như vậy, bố mẹ bên đó là những người truyền thống nên rất khó chấp nhận chuyện này. Vì lẽ đó nên dù hơn 10 năm nhưng mối quan hệ của chúng tôi vẫn không được công khai và chẳng biết tương lai sẽ ra sao, dù tôi luôn tâm niệm một lòng một dạ hướng về người ấy và chấp nhận cuộc sống với những lời dị nghị.

Gần đây, có lẽ do khoảng cách và thời gian bên nhau đã lâu làm cho tình cảm của người ấy dành cho tôi không còn như trước. Không hẳn gọi là hết thương nhưng không còn mặn nồng và mong chờ nữa, dù vẫn rất quan tâm đến nhau. Và có người thứ ba xuất hiện trong mối quan hệ của chúng tôi. Người ấy đã nói lời chia tay ngay sau khi chúng tôi lại có cãi vã nho nhỏ, sau đó quen người mới. Người kia không cùng giới và chắc chắn có thể mang đến cho họ một gia đình đúng nghĩa. Dù người ấy nói với tôi là chia tay không phải do hết thương, mà do lựa chọn. Có lẽ họ nghĩ đến gia đình và tương lai sẽ bấp bênh nếu chúng tôi tiếp tục bên nhau, dù tôi có kinh tế ổn định và công việc tốt.

Tôi rất đau khổ và không muốn làm bất cứ điều gì, cảm thấy trước mắt rất tăm tối và cô đơn. Có những khi chỉ muốn nhắm mắt và không tỉnh dậy nữa. Thật sự rất khó khăn để tôi vượt qua nỗi đau này, vì cả thanh xuân và tình cảm tôi đã trao hết cho họ trong từng ấy năm, đã coi họ là lẽ sống và cố gắng tới tận bây giờ. Tôi biết người đó còn thương mình, chỉ là do tôi không thể cùng sánh bước trước mắt mọi người, không có danh phận nào cho nhau. Tôi rất muốn níu kéo tình cảm này. Thật sự rất bế tắc. Tôi phải làm sao?

Thanh An

