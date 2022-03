Người yêu, bạn bè lo tang lễ sao 'Chiếc lá cuốn bay'

Bird - người yêu của Tangmo phim "Chiếc lá cuốn bay" - trang trí hoa tại nơi diễn ra tang lễ diễn viên.

Theo Thairath, lễ tưởng niệm Tangmo Pattaratida diễn ra tại nhà thờ ở Bangkok từ ngày 11 tới 13/3. Thi thể cô được hỏa táng vào ngày 14/3. Mẹ của diễn viên ủy thác Bird - người đàn ông làm ngoài ngành giải trí - cùng A Suppachai - quản lý nghệ sĩ nổi tiếng - và minh tinh Aum Patchrapa lo liệu tang lễ.

Bird bên di ảnh bạn gái (trái) và khoảnh khắc hai người đi chơi trước đây. Ảnh: Thairath

Tại nhà thờ nơi diễn ra tang lễ, ban tổ chức đặt các loài hoa Tangmo Pattaratida yêu thích cùng nhiều ảnh phim, ảnh đời thường của nữ diễn viên. Những ngày qua, Bird túc trực lo liệu hậu sự. Nhiều khán giả nhận xét anh gầy rộc kể từ sau khi bạn gái qua đời.

Bạn trai lo tang lễ cho Tangmo Bạn trai (mặc áo trắng) lo liệu tang lễ Tangmo. Video: Khaosod TV

Mẹ của Tangmo cho biết khi con gái còn sống, Bird chăm sóc nữ diễn viên chu đáo, lo lắng cho cô từ miếng ăn, giấc ngủ. Sau khi Tangmo qua đời, Bird từng hỏi xin bà những kỷ vật tại nhà nữ diễn viên, gồm gối, bức tranh, búp bê...

Bạn bè trang trí ảnh Tangmo, hoa tại nhà thờ. Ảnh: Thairath

A Suppachai cho biết giới nghệ sĩ, khán giả Thái Lan yêu quý Tangmo Pattaratida, bạn bè muốn cử hành tang lễ trang trọng, ấm áp để tiễn Tangmo lần cuối. Hôm qua, các diễn viên phim Benja Keeta Rak (ra mắt năm 2003) tụ tập ở nhà thờ để tưởng nhớ đồng nghiệp, an ủi Bird và người thân của Tangmo.

Dàn diễn viên "Benja Keeta Rak" bên di ảnh Tangmo. Ảnh: Thairath

Tối 24/2, Tangmo Pattaratida cùng năm người bạn ăn tối ở Bangkok, sau đó đi thuyền ngắm cảnh. Nữ diễn viên rơi xuống sông vào khoảng 22h40, lúc đó không mặc áo phao. Lực lượng cứu hộ phát hiện thi thể Tangmo Pattaratida lúc 13h10 ngày 26/2.

Kratik và San, hai quản lý của Tangmo Pattaratida, cùng có mặt trên thuyền. Họ khai nữ diễn viên đi vệ sinh ở đuôi thuyền, không may rơi xuống do sóng lớn, thuyền chạy nhanh. Hôm 8/3, cảnh sát cho biết Robert - người điều khiển chiếc thuyền - thừa nhận không thạo lái, từng tăng vận tốc, khiến thuyền bị giật. Qua các bằng chứng thu thập được, cảnh sát nhận định Tangmo qua đời do sơ suất, không phải vụ giết người.

Nguyên nhân cái chết của Tangmo Pattaratida nhận quan tâm lớn từ dư luận Thái. Những ngày qua, nhiều tin đồn xung quanh vụ án gây xôn xao. Thủ tướng Thái Lan, ông Prayuth Chan-ocha, từng yêu cầu cảnh sát đẩy nhanh tiến độ điều tra, tránh gây hoang mang dư luận.

Như Anh (theo Thairath)