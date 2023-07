Người xông vào trụ sở tấn công cảnh sát bị bắt

TP HCMNguyễn Đức An, 42 tuổi, trong cơn ngáo đá đã cầm kéo xông vào trụ sở Công an phường 15, quận Gò Vấp, đâm túi bụi đại úy đang hướng dẫn người dân làm CCCD.

Chiều 15/7, An bị Công an quận Gò Vấp tạm giữ để điều tra về hành vi Cố ý gây thương tích. Nghi can nghiện ma túy nặng, đang nhiễm HIV.

Cầm dao xông vào trụ sở công an tấn công Camera ghi cảnh Nguyễn Đức An xông vào trụ sở tấn công cảnh sát. Video: Công an cung cấp

Làm việc với cơ quan điều tra, An khai lý do tấn công đại úy là "nghe theo lời sai khiến trong đầu".

Trưa nay, An đến trước trụ sở Công an phường 15 chửi bới, cầm kéo xông đến bàn làm việc của đại úy. Camera an ninh ghi nhận, An đâm 4 lần nhưng đại úy lấy đồ vật xung quanh đỡ, thu mình vào góc tường tránh né. Hắn ta sau đó chạy ra ngoài, lên xe máy bỏ đi.

Nguyễn Đức An tại cơ quan điều tra. Ảnh: Tường Vân

Cảnh sát sau đó đã truy bắt được An.

Quốc Thắng - Tường Vân