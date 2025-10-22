Người xây nhầm nhà trên đất của hàng xóm rút đơn kháng cáo

Hải PhòngÔng Đỗ Văn Hữu, người xây nhầm vào lô đất của hàng xóm đã rút đơn kháng cáo trước khi diễn ra phiên phúc thẩm.

TAND TP Hải Phòng đã đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án dân sự tranh chấp sử dụng đất và yêu cầu tháo dỡ công trình trái phép xảy ra ở phường Thiên Hương.

Lý do, bị đơn Đỗ Văn Hữu đã tự nguyện xin rút đơn kháng cáo.

Với quyết định của toà, bản án sơ thẩm ngày 11/8 sẽ có hiệu lực từ ngày 21/10. Vợ chồng ông Hữu phải tháo dỡ toàn bộ công trình, trả lại thửa đất cho Trần Thị Kim Loan (nguyên đơn, ở phường Hải An).

Trước quyết định của tòa, bà Loan cho biết sẽ làm đơn tới cơ quan chức năng đề nghị sớm thi hành án, lấy lại đất. Theo bà, vụ việc đã kéo dài hơn một năm, ảnh hưởng lớn đến tinh thần, sức khỏe và thời gian của gia đình nên muốn sớm dứt điểm triệt để.

Theo quy định, ông Hữu không chấp hành quyết định thi hành án sẽ bị cưỡng chế. Toàn bộ chi phí thi hành án, ông phải chi trả.

Ngôi nhà do ông Hữu xây nhầm trên đất người khác (khoanh đỏ). Ảnh: Lê Tân

Theo bản án sơ thẩm, tháng 9/2024, vợ chồng bà Loan nhận chuyển nhượng hai thửa đất tại thôn 7, xã Kiền Bái cũ (nay là phường Thiên Hương), có sổ đỏ. Trong thời gian sang tên sổ đỏ, bà Loan phát hiện vợ chồng ông Đỗ Văn Hữu xây nhà trên một lô đất của mình.

Bà Loan nhiều lần nhờ người môi giới liên hệ, nhắn tin, gọi điện đề nghị ông Hữu dừng thi công. Tuy nhiên, bà không nhận được phản hồi từ ông Hữu. Tháng 11/2024, bà Loan có đơn trình báo gửi UBND xã Kiền Bái.

Làm việc với chính quyền, ông Hữu cho biết, tháng 8/2024, vợ chồng ông có nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất một lô đất tại tổ dân phố 7, khu Kiến Bái từ một người môi giới bất động sản, giá 550 triệu đồng. Lô đất này cùng với lô của bà Loan đều có diện tích 60 m2, vốn cùng một thửa lớn được tách ra.

Theo ông Hữu, khi mua, vợ chồng ông thỏa thuận với bên môi giới là lấy lô thứ 2 từ ngõ đi vào. Ngày 19/10/2024, ông Hữu được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng phát hiện lô đất ở vị trí thứ 6 từ ngõ đi vào.

Lô đất ông đã xây nhà thực tế thuộc sở hữu của vợ chồng bà Loan. Khi làm việc với chính quyền xã, ông Hữu đề nghị được đổi đất hoặc mua lại. Bà Loan không đồng ý. Hai bên không thống nhất được phương án xử lý. UBND xã Kiền Bái đã ra thông báo đình chỉ việc thi công của ông Hữu.

Tại phiên sơ thẩm hồi tháng 8, ông Hữu thừa nhận sai sót nhưng không đồng ý với yêu cầu khởi kiện của vợ chồng bà Loan. Ông đề nghị hoán đổi hoặc bồi thường bằng tiền với giá trị thửa đất khoảng 550 triệu đồng để giữ lại căn nhà mới xây.

Đại diện VKS đề nghị HĐXX chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn, buộc vợ chồng ông Hữu phải di chuyển đồ đạc, tự tháo dỡ toàn bộ công trình xây dựng trên lô đất của vợ chồng bà Loan.

HĐXX nhận định, việc ông Hữu xây nhà trên thửa đất mà không được sự đồng ý của chủ đất là không hợp pháp. Sau khi ông Hữu phát hiện nhầm vị trí đất, nhận yêu cầu ngừng xây dựng của chính quyền mà cũng không dừng thi công là xâm phạm quyền sử dụng đất hợp pháp của người khác, xây dựng trái phép, không chấp hành yêu cầu của cơ quan nhà nước.

TAND khu vực I - Hải Phòng tuyên yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn là có căn cứ. HĐXX buộc vợ chồng ông Hữu tháo dỡ toàn bộ công trình, trả lại thửa đất cho bà Loan, đồng thời chịu án phí dân sự sơ thẩm và chi phí tố tụng cho nguyên đơn là 10 triệu đồng.

Sau phiên sơ thẩm, ông Hữu làm đơn kháng cáo, nhiều lần nhắn tin đề nghị bà Loan bán lô đất đã có nhà. Tuy nhiên, bà Loan không đồng ý. M

Gia đình bà Loan đã có thông báo tới chính quyền địa phương về việc sẽ xây nhà tại thửa đất còn lại (cạnh lô ông Hữu đang xây nhầm) vào ngày 8/11. Bà Loan đề nghị chính quyền địa phương vận động ông Hữu di dời công trình xây trái phép trước ngày 31/10.

Lê Tân