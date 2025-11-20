Người vùng lũ: 'Mong được cứu'

Một tuần ba lần "đón" lũ, 35 người cố thủ trong ngôi nhà của chị Nguyễn Trâm ở Khánh Hòa đang phải chia nhau từng ngụm nước, miếng bánh tráng, chờ cứu hộ.

Sáng 20/11, từ căn nhà số 59A đường Phú Trung, phường Tây Nha Trang, chị Trâm liên tục gọi điện thoại cầu cứu. Bên ngoài, dòng nước lũ đục ngầu vẫn cuồn cuộn, cô lập hoàn toàn khu dân cư. Bên trong, 35 người trong đó có hai bé sơ sinh, 5 trẻ nhỏ, hai người già bị tai biến và một thai phụ sắp sinh, đang chia nhau những gói mì cuối cùng. Nước sạch cạn kiệt, mất điện.

"Sống nửa đời người, chưa bao giờ tôi thấy Nha Trang có cảnh này", chị Trâm nói, giọng lạc đi vì mệt mỏi.

Căn nhà hai tầng của chị Nguyễn Trâm đường Phú Trung, phường Tây Nha Trang, Khánh Hòa là nơi trú ẩn cho 35 người bị cô lập trong lũ từ đêm 18/11. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Nước tràn vào nhà chị từ 16/11. Hai đợt đầu, nước chỉ ngập 30-40 cm, vợ chồng chị kê cao đồ đạc, đưa ôtô lên chỗ cao rồi lên tầng hai ở tạm. Sáng 18/11 nước rút, cả nhà lao vào dọn dẹp, đẩy bùn non ra ngoài. Nhưng chiều cùng ngày, lũ ập về lần ba, nhanh và hung hãn hơn. Họ chỉ kịp vơ vội bếp gas mini, ít đồ khô chạy lên tầng. Đêm đó, nước ngập lút tầng một, ước chừng 3 m.

Từ ban công, nghe tiếng kêu cứu thất thanh của hàng xóm ở những căn nhà cấp bốn ngập sát mái, chồng chị Trâm mặc áo phao, chèo chiếc thuyền hơi lao đi. Anh đưa được 31 người hàng xóm về nhà mình. Đêm 19/11, chiếc thuyền bị vật nhọn đâm thủng, việc cứu người đành dừng lại.

35 con người bắt đầu cuộc sống sinh tồn trên tầng hai và tầng ba. Lương thực dự trữ của một gia đình bốn người nay san sẻ cho hàng chục người. Chị Trâm ưu tiên nước nóng pha sữa cho hai bé sơ sinh và người già. 28 người lớn nhường nhau từng gói mì tôm sống, nhấp ngụm nước cầm hơi. Khi đồ ăn hết, chị lặn xuống tầng một mò tìm trong tủ lạnh được vài con mực, miếng cá khô chưa bị nước cuốn.

"Điện mất 4 ngày, không còn gì để ăn, mọi người chia nhau từng miếng bánh tráng, nhấp ngụm nước cầm hơi", chị Trâm kể.

Trưa 20/11, nước bắt đầu rút chậm nhưng vẫn chảy xiết, hy vọng đội cứu hộ có thể tiếp cận càng mong manh. "Chúng tôi chỉ mong được cứu, sức chịu đựng của người già và trẻ nhỏ đã đến giới hạn", chị Trâm nói.