Thứ năm, 20/11/2025
Thứ năm, 20/11/2025, 13:55 (GMT+7)

Người vùng lũ: 'Mong được cứu'

Một tuần ba lần "đón" lũ, 35 người cố thủ trong ngôi nhà của chị Nguyễn Trâm ở Khánh Hòa đang phải chia nhau từng ngụm nước, miếng bánh tráng, chờ cứu hộ.

Sáng 20/11, từ căn nhà số 59A đường Phú Trung, phường Tây Nha Trang, chị Trâm liên tục gọi điện thoại cầu cứu. Bên ngoài, dòng nước lũ đục ngầu vẫn cuồn cuộn, cô lập hoàn toàn khu dân cư. Bên trong, 35 người trong đó có hai bé sơ sinh, 5 trẻ nhỏ, hai người già bị tai biến và một thai phụ sắp sinh, đang chia nhau những gói mì cuối cùng. Nước sạch cạn kiệt, mất điện.

"Sống nửa đời người, chưa bao giờ tôi thấy Nha Trang có cảnh này", chị Trâm nói, giọng lạc đi vì mệt mỏi.

Căn nhà hai tầng của chị Nguyễn Trâm đường Phú Trung, phường Tây Nha Trang, Khánh Hòa là nơi trú ẩn cho 35 người bị cô lập trong lũ từ đêm 18/11. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Nước tràn vào nhà chị từ 16/11. Hai đợt đầu, nước chỉ ngập 30-40 cm, vợ chồng chị kê cao đồ đạc, đưa ôtô lên chỗ cao rồi lên tầng hai ở tạm. Sáng 18/11 nước rút, cả nhà lao vào dọn dẹp, đẩy bùn non ra ngoài. Nhưng chiều cùng ngày, lũ ập về lần ba, nhanh và hung hãn hơn. Họ chỉ kịp vơ vội bếp gas mini, ít đồ khô chạy lên tầng. Đêm đó, nước ngập lút tầng một, ước chừng 3 m.

Từ ban công, nghe tiếng kêu cứu thất thanh của hàng xóm ở những căn nhà cấp bốn ngập sát mái, chồng chị Trâm mặc áo phao, chèo chiếc thuyền hơi lao đi. Anh đưa được 31 người hàng xóm về nhà mình. Đêm 19/11, chiếc thuyền bị vật nhọn đâm thủng, việc cứu người đành dừng lại.

35 con người bắt đầu cuộc sống sinh tồn trên tầng hai và tầng ba. Lương thực dự trữ của một gia đình bốn người nay san sẻ cho hàng chục người. Chị Trâm ưu tiên nước nóng pha sữa cho hai bé sơ sinh và người già. 28 người lớn nhường nhau từng gói mì tôm sống, nhấp ngụm nước cầm hơi. Khi đồ ăn hết, chị lặn xuống tầng một mò tìm trong tủ lạnh được vài con mực, miếng cá khô chưa bị nước cuốn.

"Điện mất 4 ngày, không còn gì để ăn, mọi người chia nhau từng miếng bánh tráng, nhấp ngụm nước cầm hơi", chị Trâm kể.

Trưa 20/11, nước bắt đầu rút chậm nhưng vẫn chảy xiết, hy vọng đội cứu hộ có thể tiếp cận càng mong manh. "Chúng tôi chỉ mong được cứu, sức chịu đựng của người già và trẻ nhỏ đã đến giới hạn", chị Trâm nói.

Người dân phường Nam Nha Trang, Khánh Hòa đập mái tôn, tạo tiếng động kêu cứu do có 20 người bị mắc kẹt, sáng 20/11. Video: Bảo Hòa

Cùng thời điểm, tại phường Quy Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai, gia đình anh Nguyễn Ngọc Vũ, 36 tuổi, cũng vừa trải qua những giờ phút sinh tử.

Vừa dọn xong lớp bùn đất của trận lụt trước, ngày 18/11, vợ chồng anh Vũ chết lặng khi nước lại ập đến như thác đổ, nhấn chìm toàn bộ tài sản. Năm người trong gia đình phải leo lên gác xép rộng hơn 10 m2 cố thủ.

Rạng sáng 19/11, sóng điện thoại mất, cả nhà rơi vào hoảng loạn. Bếp gas, thức ăn chìm trong biển nước, họ phải nhai bánh tráng sống qua bữa. Đến trưa, anh Vũ phá cửa sổ, chui lên mái tôn dùng xô chậu đập mạnh tạo tiếng động. Một giờ sau, cả gia đình được thuyền cứu hộ đưa về nơi an toàn, bỏ lại sau lưng ngôi nhà đang chìm nghỉm.

Người dân phường Tây Nha Trang ngồi trên mái nhà chờ cứu hộ. Ảnh: Bảo Hòa

Người dân phường Nam Nha Trang ngồi trên mái nhà chờ cứu hộ, sáng 20/11. Ảnh: Bảo Hòa

Từ ngày 19 đến 20/11, lũ trên các sông từ Gia Lai, Đắk Lắk đến Khánh Hòa đồng loạt vượt báo động 3, xô đổ nhiều mốc lịch sử. Cảnh báo rủi ro thiên tai được nâng lên cấp 4 ở phía Đông Đắk Lắk.

Hạ lưu sông Hà Thanh (Gia Lai) ngập sâu diện rộng, vượt mốc lũ năm 2009. Hàng nghìn ngôi nhà ngập tới nóc, giao thông tê liệt. Riêng phường Quy Nhơn Bắc, 10.000 hộ dân bị cô lập, hàng trăm người phải leo lên mái tôn chờ cứu hộ.

Trước tình thế cấp bách, chính quyền Đăk Lăk huy động trực thăng, thiết bị bay không người lái (drone) để ứng cứu người dân. Hiện 421 xã từ Huế đến Đăk Lăk nằm trong diện cảnh báo sạt lở, lũ quét; hàng chục xã khác đối mặt nguy cơ ngập lụt kéo dài.

Tại Đăk Lăk, chị Nguyễn Thị Hào, 45 tuổi, phường Đông Hòa cũng phải dìu người chồng tai biến và mẹ già 80 tuổi leo lên gác lửng khi nước từ sông Ba bất ngờ dồn về trong đêm 20/11. Giữa bốn bề nước trắng, chị viết vội dòng chữ cầu cứu lên tấm vải treo trên mái nhà.

"Chỉ mong ai đó nhìn thấy và đến cứu, nước lên quá nhanh chúng tôi không chạy kịp", chị nói.

Ngân Quỳnh

Quỹ Hy vọng - báo VnExpress mở chiến dịch "Cùng đồng bào vượt lũ" nhằm hỗ trợ người dân vượt lên nghịch cảnh thiên tai, tái thiết các trường học bị thiệt hại. Quý độc giả ủng hộ tại đây.

