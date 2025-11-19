Nước các sông ở Gia Lai, Đăk Lăk lên nhanh, nguy cơ ngập sâu, sạt lở

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết tối và đêm nay, nước sông Ba tại trạm Phú Lâm (Phú Yên cũ) có thể đạt 5,21 m, xấp xỉ mức năm 1993, vượt báo động 3 khoảng 1,5 m.

Nhiều khu vực ở tỉnh Phú Yên cũ ngập sâu. Ảnh: Cao Toàn

Nhiều khu vực đối mặt nguy cơ ngập nặng và sạt lở gồm Cư Pui, Yang Mao, Dang Kang, Liên Sơn Lắk, Đắk Liêng, Hòa Sơn, Krông Bông, Đăk Phơi, Sông Hinh, Ea Bá, Ea Ly, Dray Bhăng, Krông Ana, Dur Kmăl, Ea Na, Đồng Xuân, Tuy An Bắc, Tuy Hòa, Phú Yên, Sơn Hòa, Phú Hòa 1, Tây Hòa. Cơ quan khí tượng cảnh báo cấp rủi ro thiên tai cấp 4/5 - mức rất hiếm khi kích hoạt, áp dụng khi khu vực đồng thời hứng chịu lũ lớn, lũ quét và sạt lở đất.

Chủ tịch UBND tỉnh Đăk Lăk Tạ Anh Tuấn yêu cầu các địa phương huy động tối đa lực lượng, triển khai phương án bảo vệ dân, sẵn sàng ứng phó tình huống xấu nhất.

Cách đó khoảng 100 km, nước sông Hà Thanh (Gia Lai) lên tới mức xấp xỉ đỉnh lũ năm 2009, gây ngập sâu 1-3 m tại Quy Nhơn và Tuy Phước. Nhiều tuyến đường, cửa ngõ bị nước bao vây; hàng nghìn ngôi nhà ngập gần tới nóc. Riêng phường Quy Nhơn Bắc, hơn 10.000 hộ chìm trong nước, hàng trăm người phải leo lên mái tôn, gác lửng kêu cứu.

Người dân trung tâm Quy Nhơn kêu cứu vì lũ lụt Người Gia Lai chạy lũ. Video: Trịnh Hoàng - Đỗ Nam

Theo UBND tỉnh Gia Lai, hạ lưu sông Hà Thanh ngập sâu trên diện rộng, một số nơi vượt mốc lũ lịch sử 2009. Tỉnh dự báo mưa lớn còn kéo dài đến sáng 20/11, nguy cơ tiếp tục gây ngập; nhiều khu vực vừa bị sạt lở sau bão Kalmaegi nên đối mặt thiệt hại kép. Toàn bộ người dân vùng nguy hiểm được yêu cầu sơ tán trước 10h hôm nay.

Ngập lút xe ở đường phố Quy Nhơn, sáng 19/11. Ảnh: Minh Bằng

Đêm qua, các tỉnh từ Huế đến Khánh Hoà tiếp tục mưa lớn 80-150 mm; riêng Gia Lai, Đăk Lăk mưa 100-250 mm. Một số trạm ghi nhận lượng mưa rất lớn: đỉnh Bạch Mã 232 mm; Ba Điền 262 mm; Canh Hòa 293 mm; Sơn Hòa Đông 446 mm; Phú Hòa 438 mm; Hòa Thịnh 422 mm.

Xe thiết giáp lội nước được huy động hỗ trợ người dân ở Gia Lai. Ảnh: Minh Bằng

Từ nay đến mai, Đà Nẵng, phía đông Quảng Ngãi đến Đăk Lăk và bắc Khánh Hòa dự báo mưa 100-300 mm, cục bộ trên 400 mm; nam Khánh Hòa 60-120 mm, có nơi trên 200 mm.

Hiện 421 xã được cảnh báo sạt lở và lũ quét, trong đó Huế 15, Đà Nẵng 53, Quảng Ngãi 53, Gia Lai 117, Khánh Hoà 51, Đăk Lăk 88. Nguy cơ ngập lụt được xác định tại 9 xã ở Huế, 27 ở Đà Nẵng; Quảng Ngãi, Gia Lai mỗi địa phương 16 xã; Đăk Lăk 22 xã.

Mực nước và nguy cơ ngập của các sông trên cả nước

Mưa lũ những ngày qua khiến 8 người chết, 7 người mất tích; trong đó vụ sạt lở tại đèo Khánh Lê (quốc lộ 27C) ngày 16/11 làm 6 người tử vong. Ngoài ra, 85 căn nhà hư hỏng, tốc mái; gần 19.000 nhà ngập, chủ yếu ở Khánh Hoà (9.000) và Gia Lai (8.300).

Khoảng 10.000 ha lúa, hoa màu bị thiệt hại; 6.500 gia súc, gia cầm chết. Hiện còn 26 điểm trên các tuyến quốc lộ bị sạt lở, ngập cục bộ, gây ách tắc giao thông.

Nhóm phóng viên