Cứu hộ dân vùng ngập ở Đăk Lăk, Khánh Hòa

Tối 19/11, Công an xã Tây Hòa, tỉnh Đăk Lăk băng qua các dòng nước chảy xiết, tiếp cận, hỗ trợ người dân tại các vị trí bị cô lập, ngập sâu
Lực lượng chức năng tiếp cận cứu một cụ bà trong vùng cô lập tại phường Hòa Thắng, tỉnh Khánh Hòa
Đường 23/10, tuyến huyết mạch ở cửa ngõ phía Tây Nha Trang chìm trong biển nước sáng nay. Hàng trăm người đã chèo thuyền thúng, cano để cứu hộ người dân bị ngập sâu.
Lực lượng chức năng dùng cano vận chuyển người lớn, trẻ nhỏ thoát khỏi vùng ngập ở phường Tây Nha Trang đến nơi an toàn. Sáng nay, nhiều nơi tại trung tâm Nha Trang vẫn mưa trắng, nhiều tuyến đường ngập hơn một mét, gây khó khăn cho công tác cứu hộ.
Em nhỏ bật khóc được mẹ đưa ra khỏi vùng ngập ở phường Tây Nha Trang.
Trời mưa lớn, nước lũ dâng cao, lực lượng cứu hộ phải dùng áo mưa mặc cho trẻ nhỏ khỏi nhiễm lạnh.
Hoàng Thị Hậu, sinh viên ở dãy trọ phường Tây Nha Trang vừa được giải cứu sáng nay, cho biết khu trọ vẫn còn 16 người bị kẹt, trong đó có 6 trẻ nhỏ.
Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Khánh Hoà huy động xuồng máy chở người dân tới nơi tránh trú an toàn.
Phạm Linh - Bùi Toàn