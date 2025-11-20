Cứu hộ dân vùng ngập ở Đăk Lăk, Khánh Hòa

Lực lượng chức năng dùng cano vận chuyển người lớn, trẻ nhỏ thoát khỏi vùng ngập ở phường Tây Nha Trang đến nơi an toàn. Sáng nay, nhiều nơi tại trung tâm Nha Trang vẫn mưa trắng, nhiều tuyến đường ngập hơn một mét, gây khó khăn cho công tác cứu hộ.