Người 'vu khống' hoa hậu Quỳnh Hoa bị khởi tố

Hà NộiLê Hương Ly bị khởi tố với cáo buộc vì mâu thuẫn cá nhân đã đăng bài viết có nội dung vu khống Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa lên mạng xã hội.

Tối 19/9, Công an thành phố Hà Nội cho biết đã khởi tố Ly, 28 tuổi, trú phường Đống Đa, để điều tra tội Vu khống, một ngày sau khi khởi tố vụ án hình sự.

Công an cáo buộc xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân, Ly đã đăng tải nội dung vu khống hoa hậu Quỳnh Hoa lên mạng xã hội hôm 12/9. Nội dung bài viết có nhiều thông tin nhạy cảm, ngôn từ phản cảm, tục tĩu.

Lê Hương Ly tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an Hà Nội

Các thông tin Ly đăng tải lên mạng xã hội bị công an đánh giá là "không đúng sự thật, xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự và gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp" của hoa hậu.

Đại diện của Quỳnh Hoa sáng nay cho VnExpress biết, bài viết khi đăng tải, được chia sẻ đã khiến nhiều người hiểu sai về hoa hậu. Cuộc sống của cô và người thân bị đảo lộn nghiêm trọng vì những "tin đồn vô căn cứ".

"Khi đó hoa hậu không lên tiếng ngay mà chọn cách làm việc với cơ quan chức năng để được bảo vệ, xác minh và xử lý vụ việc; có câu trả lời rõ ràng cho khán giả", người đại diện nói.

Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa. Ảnh: FBNV

Bùi Quỳnh Hoa năm nay 27 tuổi, quê tại Hà Nội, đăng quang Miss Universe Vietnam 2023. Cô từng tham gia Hoa hậu Áo dài Việt Nam Thế giới 2017, Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2018, giành giải vàng Siêu mẫu Việt Nam 2018. Năm 2022, người đẹp ghi danh Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, dừng chân ở top 10. Tháng 9 cùng năm, cô đoạt ngôi quán quân cuộc thi Siêu mẫu Quốc tế diễn ra ở Thái Lan.

Quỳnh Hoa từng làm huấn luyện viên truyền hình thực tế của Miss International Queen Vietnam, Hoa hậu Trái đất Việt Nam 2023, giám khảo Super Model International Philippines 2023.

Phạm Dự