Người vợ sát hại chồng ở Phú Thọ bị khởi tố

Ngày 23/8, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết đã khởi tố, tạm giam 4 tháng đối với Hạ để điều tra tội Giết người.

Hà Thị Lai Hạ tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp

Tại cơ quan điều tra, Hạ khóc, nói ân hận về hành vi của mình. Vợ chồng cô lấy nhau khoảng 5 năm, có một con trai 5 tuổi và làm công nhân cùng công ty. Tối 16/8, hai người đi liên hoan, uống rượu rồi về nhà ở khu 1, xã Phú Mỹ, lúc 0h20 sáng hôm sau.

Hạ khai, hai vợ chồng lúc đó xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau liên quan kinh tế. Trong lúc cãi cự, cô dùng dao gọt hoa quả đâm vào mạn sườn bên trái chồng làm máu chảy nhiều. Nạn nhân ôm vết thương chạy từ trong nhà ra ngoài sân. Hạ cầm dao đuổi theo nhưng không đâm tiếp.

Bố mẹ chồng can ngăn Hạ không được. Nạn nhân ngã bất tỉnh ở sân, tử vong sau đó.

Sau gây án, Hạ tự chụp ảnh đang ngồi khóc, áo có vết bẩn, và đăng lên Facebook cá nhân.