Người vợ hiến gan ghép cho chồng cứu thoát ung thư

Người đàn ông 51 tuổi ung thư gan, được vợ hiến mảnh gan bên phải để ghép thoát khỏi ung thư.

Ca ghép gan được các bác sĩ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 thực hiện thành công hôm 6/11. Hiện, sức khỏe của hai vợ chồng đều ổn định, chức năng mảnh ghép hoạt động tốt.

Người chồng được chẩn đoán mắc ung thư biểu mô tế bào gan 5 năm trước, đã phẫu thuật nội soi cắt thùy gan trái. Ông viêm gan B điều trị liên tục 25 năm nay, đái tháo đường type 2. Gần đây, ông tái khám phát hiện tái phát hai khối u ở hạ phân thùy 8. Ghép gan là phương án điều trị tốt nhất đối với bệnh nhân.

Người vợ tình nguyện hiến một phần gan cứu chồng. Trong 6 giờ, các bác sĩ tiến hành phẫu thuật nội soi lấy mảnh gan bên phải từ người vợ rồi ghép cho người chồng.

Các bác sĩ ghép gan cho cặp vợ chồng hôm 6/11. Ảnh: Lan Hương

"Ca ghép gan đôi vợ chồng này là ca ghép thứ 300 của bệnh viện, ghi dấu mốc mới cho y học Việt Nam là số lượng ghép gan từ người hiến sống tại bệnh viện nhiều nhất Đông Nam Á", PGS.TS Vũ Văn Quang, Phó Chủ nhiệm Khoa Phẫu thuật Gan - Mật - Tụy, Bệnh viện 108, nói.

Sức khỏe của các bệnh nhân sau khi được ghép gan đến nay đều ổn định, khỏe mạnh, sinh hoạt và làm việc bình thường. Ca ghép gan đầu tiên tại bệnh viện được thực hiện vào tháng 10/2017, là ca ghép cùng huyết thống từ người cho sống - con trai hiến tặng cho mẹ. Thời điểm ghép, người mẹ 56 tuổi bị xơ gan, suy gan nặng. Sau 8 năm ghép, sức khỏe người mẹ vẫn ổn định, còn người con trai đã lập gia đình và sinh con bình thường.

Từ đó đến nay, bệnh viện hoàn thiện kỹ thuật, mở rộng và ứng dụng nhiều phương pháp tiên tiến trong lĩnh vực ghép gan. Bệnh viện đac ghép gan cho người lớn, ghép gan cho trẻ em, ghép gan từ người hiến sống, ghép gan từ người hiến chết não, ghép gan bất đồng nhóm máu, phẫu thuật nội soi lấy mảnh gan ghép từ người hiến, phẫu thuật nội soi hỗ trợ ở người nhận, ghép gan cấp cứu, chia gan để ghép...

Dự kiến, sắp tới Bệnh viện 108 triển khai ghép gan RAPID, ghép gan phụ trợ, ứng dụng robot trong ghép gan.

Lê Nga