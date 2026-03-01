Người vợ giúp cảnh sát bắt gã chồng dụ dỗ thiếu nữ trên mạng

MỹBắt quả tang chồng nhắn tin tán tỉnh thiếu nữ 15 tuổi, người vợ báo cảnh sát và trợ giúp họ bắt giữ anh ta về tội dụ dỗ trẻ em.

Người vợ 30 tuổi (giấu tên) kể, sau khi chồng Jesus Zuniga Jr trở về nhà cùng các con vào ngày 25/2/2025, con gái lớn 8 tuổi chạy vội vào phòng làm việc của mẹ. Cô bé nói đã nhìn thấy bố nhắn tin cho ai đó trên Roblox - nền tảng trò chơi trực tuyến.

Người vợ thấy Zuniga đang đứng nghịch điện thoại trong bếp và yêu cầu xem tin nhắn của chồng. Cô thấy cuộc trò chuyện đầy các tin nhắn thân mật nên nghĩ Zuniga đã dùng Roblox để ngoại tình với ai đó ở chỗ làm.

Khi đang đọc tin nhắn, cô cho biết Zuniga lấy chiếc điện thoại thứ hai và bắt đầu xóa nội dung. Giữa cuộc tranh cãi, Zuniga thú nhận với vợ rằng đã nói dối chỉ mới 19 tuổi khi trò chuyện trực tuyến.

Khi Zuniga lên lầu đi ngủ, người vợ đăng nhập vào tài khoản Roblox của chồng. "Tôi giả vờ là anh ta, nhắn tin cho cô ấy và được trả lời ngay lập tức. Tôi hỏi cô ấy bao nhiêu tuổi, cô ấy nói 15 tuổi và gửi một loạt dấu chấm hỏi. Tôi lập tức chạy vào nhà vệ sinh vì buồn nôn", vợ Zuniga kể.

Sau khi bị vợ tố cáo, Zuniga bị cảnh sát thẩm vấn, nhưng cảnh sát nói rằng không thể bắt anh ta cho đến khi nạn nhân ra trình diện.

"Tôi đã dành nhiều tháng trời tìm kiếm cô bé ấy. Chính tôi là người tìm thấy cô bé. Tôi tìm thấy mẹ cô bé trên Facebook, gọi cho bà ấy kể hết mọi chuyện. Bà ấy rất kinh hãi", vợ Zuniga cho biết.

Tháng 10/2025, bố cô bé nộp đơn trình báo lên Sở Cảnh sát Simi Valley ở California.

Cô bé được thẩm vấn vào ngày 12/1, sau đó cảnh sát thành phố Harlingen ở Texas nhận được biên bản thẩm vấn vào ngày 23/1.

Đến 29/1, vợ Zuniga đến đồn cảnh sát Harlingen để cung cấp lời khai và nhận lời hỗ trợ họ bắt giữ chồng mình. Cô lấy cớ thỏa thuận rao bán nhà để hẹn gặp Zuniga. Anh ta bị bắt ngay khi đến nơi.

Người vợ chụp lại cảnh Jesus Zuniga Jr bị bắt tại nhà. Ảnh: SWNS

"Tôi cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng. Suốt gần một năm nay, tôi đã không ngừng nỗ lực để đảm bảo công lý được thực thi", vợ Zuniga chia sẻ.

Theo truyền thông địa phương, Zuniga thừa nhận đã nói dối cô gái vị thành niên rằng mình 19 tuổi vì "không muốn cô bé bỏ chạy" và nghĩ rằng cô bé sẽ ngừng nói chuyện với anh ta nếu biết tuổi thật.

Zuniga, 30 tuổi, bị buộc tội dụ dỗ trẻ em và bị tạm giam vào ngày 30/1 với mức bảo lãnh là 250.000 USD.

Tuệ Anh (theo The Sun)