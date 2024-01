Người vợ 10 năm không bằng tình cũ

Người yêu cũ của chồng nói với tôi rằng anh nhắn tin nói nhớ chị, lâu lâu vẫn nhắn dù hai người không kết bạn mạng xã hội.

Tôi 33 tuổi, chồng 41 tuổi, đều làm văn phòng, lấy nhau mười năm, sinh được hai bé gái 8 tuổi và 4 tuổi. Hôm nay, sau một ngày làm việc và chăm con, tôi nhận được tin nhắn từ người yêu cũ của chồng bảo rằng chồng tôi nhắn tin nói nhớ chị ấy, lâu lâu vẫn nhắn dù hai người không kết bạn qua mạng xã hội. Chị ấy hỏi là tôi hay chồng tôi nhắn. Khi chị ấy nhắn, chồng tôi đang về quê đám cưới cháu nên không gặp nhau và dĩ nhiên tin nhắn đêm qua không phải tôi nhắn. Hỏi chồng thì anh bảo lúc đó say xỉn nên nhắn bậy. Tôi lại hỏi vậy những lần trước cũng đều là say xỉn hay sao, lúc say không nhớ đến vợ con mà nhớ người yêu cũ.

Tôi rất sốc, không nghĩ mình làm vợ mười năm lại thất bại như vậy. Thật sự tôi không ngờ đến sự việc thế này vì bình thường chồng hay phụ việc nhà cửa, yêu thương con cái. Nghĩ mà thương hai đứa con đến quặn lòng. Niềm tin trong tôi vỡ vụn, cảm thấy mình không có chút trọng lượng nào trong lòng chồng. Các anh chị cho tôi xin góp ý được không, hiện tôi rất hoang mang, chỉ nghĩ làm thế nào để ly hôn, để các con không bị tổn thương. Chỉ cần nghĩ tới là thương con đến quặn lòng, cảm giác như mọi tình cảm có với nhau mười năm qua đều vỡ vụn khi mình chẳng là gì trong lòng chồng. Mong các anh chị giúp tôi.

Quỳnh Như

