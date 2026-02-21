Người Việt tử vong trên núi tuyết Nhật Bản

Huỳnh Thị Ngọc Thủy, 32 tuổi, nhân viên chăm sóc người cao tuổi tại tỉnh Osaka, tử vong khi leo núi Ryozen ở tỉnh Shiga.

Trực thăng cứu hộ phát hiện một phụ nữ nằm bất động gần đỉnh núi Ryozen, khu vực giáp ranh giữa thành phố Maibara và thị trấn Taga, tỉnh Shiga, vào 6h50 ngày 20/2.

Một du khách Nhật Bản leo núi Ryozen ngày 31/1. Ảnh: Yamap

Nạn nhân được xác định là Huỳnh Thị Ngọc Thủy, 32 tuổi, quốc tịch Việt Nam, đang làm nhân viên chăm sóc người cao tuổi tại thành phố Yao, tỉnh Osaka. Cô được tìm thấy trong tình trạng chết lâm sàng, ngưng tim ngưng thở và được đưa đi cấp cứu ở bệnh viện tỉnh Shiga nhưng đã tử vong sau ba tiếng.

Theo đồn cảnh sát Hikone, Thủy bắt đầu leo núi một mình từ 13h ngày 19/2. Đến 22h cùng ngày, Thủy gọi điện cho cảnh sát để yêu cầu cứu hộ với lý do "không thể xuống núi". Cảnh sát và lực lượng cứu hỏa đã lập tức tìm kiếm.

Trên người nạn nhân không có thương tích. Dù có trang bị đồ leo núi, trang phục của cô không đủ để chống chọi với cái lạnh của núi tuyết vào ban đêm. Núi Ryozen cao gần 1.100 m, nhiệt độ dưới 0 độ C vào buổi đêm và có tuyết. Giới chức Nhật đang tiếp tục điều tra nguyên nhân tai nạn.

Hồng Hạnh (Theo Chunichi/Yahoo)