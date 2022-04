Người Việt trẻ lên kế hoạch tài chính để mua nhà

Thay vì chờ đủ tiền, người Việt trẻ chọn cách sở hữu nhà ở tại các đô thị lớn nhờ lập kế hoạch tài chính tốt.

Theo báo cáo quý I/2022 của Cushman & Wakefield, mức giá bán trung bình toàn thị trường bất động sản TP HCM ở tất cả các phân khúc tăng 8% theo quý và tăng 27% theo năm. Đơn vị này cũng nhận định, giá bán căn hộ tại đây không ngừng đạt đỉnh trong 10 năm qua, chủ yếu là do giá đất tăng trong bối cảnh quỹ đất hạn chế, chi phí vật liệu xây dựng tăng và thị trường đón nhận nhiều sản phẩm thuộc phân khúc hạng sang và siêu sang thúc đẩy giá trung bình tăng lên.

Tại TP Thủ Đức, mặt bằng giá bất động sản đầu năm 2022 đã tăng 10-15% tùy vị trí so với thời điểm trước Tết. TS. Sử Ngọc Khương - Giám đốc cấp cao Savills Việt Nam cho biết, giá nhà ở TP Thủ Đức ghi nhận mức cao hơn nhiều so với trước đây do nhiều yếu tố. Trong đó, phải kể đến việc thành lập "thành phố trong thành phố" kéo theo mức độ đầu tư, ngân sách vào cơ sở hạ tầng kỹ thuật, xã hội, giao thông gia tăng.

Những năm qua khu Đông TP HCM ghi nhận sự thay đổi lớn về cơ sở hạ tầng với hàng loạt dự án trọng điểm, trong đó một số dự án sẽ đưa vào sử dụng trong năm nay giúp tăng khả năng kết nối với khu vực trung tâm như tuyến Metro Bến Thành - Suối Tiên, cầu Thủ Thiêm 2, bến xe miền Đông... Bên cạnh đó, việc quy hoạch thành phố thông minh với trọng điểm là trung tâm kinh tế tài chính Thủ Thiêm, khu công nghệ cao, khu công nghệ sinh thái được kỳ vọng sẽ thu hút chuyên gia nước ngoài và các cấp quản lý đến làm việc cũng đóng vai trò như một nguồn cầu tiềm năng cho các sản phẩm bất động sản.

Việt Nam có dân số trẻ với gần 88% dân số trong độ tuổi từ 25-59 tham gia lực lượng lao động. Ngoài ra, tốc độ đô thị hóa cũng liên tục tăng cao, hiện tại đang ghi nhận ở mức 40%, mục tiêu đến năm 2025 tỷ lệ đô thị hóa đạt 45%, đến năm 2030 đạt khoảng 50%. Các con số thống kê ở trên phần nào thể hiện được rằng dù giá nhà có chiều hướng tăng cao nhưng nhu cầu mua nhà tại các đô thị lớn, đặc biệt là của người trẻ vẫn luôn là một chủ đề được quan tâm.

Theo một chuyên gia tài chính của Tập đoàn Masterise Homes, người trẻ ngày nay đã không còn quá e ngại chuyện vay ngân hàng để có thể sở hữu một căn nhà. Đặc biệt là với những gia đình trẻ có hai thu nhập từ vợ và chồng, nhu cầu mua nhà để ổn định cuộc sống ngày càng tăng cao.

"Thay vì phải ở nhà thuê, người trẻ đã biết tính toán để mua nhà trả góp, vừa được sống trong chính căn nhà của mình, số tiền trả góp sẽ đổ vào căn nhà đó. Bản thân người mua nhà cũng lấy đó làm động lực để cố gắng hơn trong sự nghiệp và biết cách làm chủ tình hình tài chính của mình", vị này cho hay.

Chuyên gia tài chính của Masterise Homes cũng đưa ra lời khuyên dành cho người trẻ độc thân hoặc những gia đình trẻ có nhu cầu thật sự mua nhà để ở cần có thái độ quyết liệt trong bài toán thu chi.

"Điều kiện cần để có thể mua được nhà là phải có thu nhập ổn định, điều kiện đủ là tích lũy ban đầu cố gắng tối thiểu là 30% giá trị của căn hộ. Số tiền 70% còn lại người mua nhà cần tư vấn với các ngân hàng để có kế hoạch vừa đi làm vừa trả dần trong thời gian từ 10-20 năm", vị này nói thêm.

