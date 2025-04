Người Việt thuộc top 5 mua nhà nhiều nhất Australia

Nhu cầu mua nhà của người Việt tại Australia tăng 15% trong năm qua, đứng thứ tư trong nhóm người nước ngoài mua nhà nhiều nhất.

Thông tin trên được bà Deborah Wiltshire, Giám đốc kinh doanh The Gurner Group, nhà phát triển bất động sản hàng đầu tại Australia, chia sẻ tại hội thảo chủ đề giải mã cơn sốt bất động sản hạng sang Melbourne do The Globetrotter phối hợp với Christie's International Real Estate tổ chức tại TP HCM.

Bà Deborah Wiltshire cho biết, theo số liệu từ Ủy ban Đánh giá đầu tư nước ngoài (FIRB), người nước ngoài đã chi khoảng 4,9 tỷ USD để mua 5.360 căn nhà tại Australia trong giai đoạn 2022-2023. Trong đó, Việt Nam hiện là 1 trong 5 quốc gia, vùng lãnh thổ có số lượng người mua căn hộ nhiều nhất Australia (sau Trung Quốc, Hong Kong và Singapore), chiếm khoảng 8–10% tổng giao dịch mua căn hộ hình thành trong tương lai. Trong năm 2024, nhu cầu mua nhà của người Việt tại Australia đã tăng trưởng 15% so với cùng kỳ.

Dữ liệu ghi nhận từ bang Victoria (bang thu hút nhiều du học sinh Việt tại Australia) cho thấy, số lượng căn hộ được bán cho người Việt Nam tăng 10-12% trong năm 2024. Khoảng giá phổ biến được người Việt Nam tìm mua là 800.000 – 1,2 triệu USD mỗi căn.

Báo cáo đầu tư nước ngoài tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương của hãng tư vấn CBRE chỉ ra, Việt Nam hiện xếp thứ 6 về nhu cầu mua căn hộ tại Australia. Ghi nhận từ doanh số bán hàng của các công ty bất động sản lớn tại Australia như Lendlease, Mirvac... cho thấy Việt Nam luôn nằm trong nhóm 10 quốc gia, vùng lãnh thổ mua nhà nhiều nhất. Các yếu tố thúc đẩy người Việt sở hữu bất động sản ở Australia gồm: mua lưu trú và du học (chiếm 60%); mua đầu tư (chiếm 30%); mua vì nhu cầu di cư (chiếm 10).

Thị trường bất động sản Melbourne, Australia. Ảnh: ABC News

Chia sẻ toàn cảnh về thị trường bất động sản Australia, bà Deborah Wiltshire cho biết, tại thị trường Australia, thành phố Melbourne đang dẫn đầu danh sách các đô thị được người nước ngoài quan tâm nhất, nhờ mức độ đô thị hóa cao, nền kinh tế vững mạnh và sự đa dạng văn hóa. Đến năm 2024, Melbourne có hơn 1 triệu lượt đăng ký nhập học của sinh viên quốc tế, 55% trong đó, đến từ các quốc gia Trung Quốc, Ấn Độ, Nepal, Philippines và Việt Nam. Melbourne được dự đoán trở thành thủ đô phát triển nhanh nhất của Australia trong thập kỷ tới.

Ông Michael Paproth, Quản lý kinh doanh The Gurner Group, nhận định dân số dự kiến của Australia sẽ tăng trưởng 1,8% mỗi năm trong 5 năm tới, vượt trội so với các nền kinh tế phát triển lớn như Canada, Mỹ, Vương quốc Anh, Pháp, Đức, Italy và Nhật Bản. Dù vậy tăng trưởng nhà ở lại không theo kịp tốc độ dân số khi nguồn cung căn hộ đang bị hạn chế nghiêm ngặt.

Từ nay đến năm 2028, Melbourne dự kiến thiếu hụt khoảng 28.000 căn hộ do ảnh hưởng từ suy thoái kinh tế. Không chỉ vậy, giá nhà ở Australia nói chung và Melbourne nói riêng được dự báo tăng mạnh từ quý II/2026 sau khi hết hiệu lực tạm hoãn thuế nghĩa vụ Victoria (Victorian’s Duty Stamp).

Ông Michael Paproth cho biết chính phủ Australia vẫn duy trì quy định không cho phép người nước ngoài mua bất động sản hiện hữu và chỉ được sở hữu các dự án hình thành trong tương lai. Nhà đầu tư có thể tìm hiểu mua các dự án mới nhưng sẽ bị tính thuế 10%. Dù vậy, theo ông, mức này vẫn thấp so với một số quốc gia như Singapore (áp thuế 60% cho căn nhà đầu tiên và 30% cho các căn hộ tiếp theo).

Dữ liệu từ báo cáo của New World Wealth và Henley & Partners cho thấy Việt Nam là một trong những quốc gia có tốc độ tăng trưởng triệu phú nhanh nhất thế giới, với mức 98% trong mười năm qua (2013-2023). Báo cáo cũng chỉ ra rằng tổng tài sản cá nhân tại Việt Nam dự kiến tăng 125% trong 10 năm tới, mức tăng trưởng cao nhất trên toàn cầu.

Báo cáo thịnh vượng của Knight Frank cho hay, Việt Nam hiện có tới gần 5.500 cá nhân sở hữu tài sản ròng trên 10 triệu USD, chiếm 0,2% tổng số cá nhân thượng lưu trên toàn cầu (năm 2024). Điều này đưa Việt Nam lên vị trí thứ 6 trong khu vực Đông Nam Á về số lượng cá nhân có giá trị tài sản ròng cao.

Còn theo Wealth Report, Việt Nam liên tục ghi nhận tốc độ tăng trưởng mạnh về lượng cá nhân có giá trị tài sản ròng cao, dao động từ 5-18% trước đại dịch Covid -19. Sau đại dịch, tốc độ tăng trưởng luôn ổn định trong khoảng 2,4-5%. Nhu cầu sưu tầm bất động sản của người Việt được dự báo sẽ gia tăng theo tốc độ tăng trưởng tài sản ròng.

Phương Uyên