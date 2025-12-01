Người Việt thuộc nhóm gặp tai nạn lao động cao nhất ở Nhật

Hơn 6.000 người nước ngoài bị thương hoặc tử vong do tai nạn lao động ở Nhật năm 2024, trong đó người Việt thuộc nhóm cao nhất với gần 1.600 vụ.

Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản ngày 30/11 thông báo ghi nhận tổng cộng 6.244 lao động nước ngoài bị thương nặng phải nghỉ làm từ 4 ngày trở lên hoặc tử vong do tai nạn nơi làm việc trong năm 2024, mức cao nhất từng được ghi nhận. Số ca tử vong do tai nạn lao động cũng tăng lên mức kỷ lục 39 người.

Trong số này, nhóm người Việt gặp tai nạn lao động cao nhất, với 1.594 vụ, tiếp theo là lao động Philippines với 878 vụ, nhóm Indonesia với 757 vụ và nhóm Brazil với 673 vụ.

Hầu hết tai nạn xảy ra trong ngành sản xuất, với 2.979 vụ, tiếp theo là ngành xây dựng với 1.165 vụ. Loại tai nạn thường thấy nhất là các trường hợp bị kẹt, cuốn vào máy móc, với 1.441 vụ, xếp sau là 797 trường hợp té ngã.

Số thương vong do tai nạn lao động ở người nước ngoài đã tăng hàng năm kể từ năm 2019, khi Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi áp dụng phương pháp thống kê hiện tại. Con số khi đó chỉ dưới 4.000.

Lao động Việt Nam làm việc tại một công trường ở Setagaya, Tokyo, thủ đô Nhật Bản, năm 2023. Ảnh: AFP

Tỷ lệ tai nạn lao động trên mỗi 1.000 nhân sự, bao gồm cả người Nhật, là 2,35, nhưng tăng lên 2,71 nếu chỉ tính lao động nước ngoài. Nhóm thực tập sinh kỹ thuật ghi nhận tỷ lệ tai nạn lao động đặc biệt cao với 3,98 vụ trên 1.000 nhân sự. Nhóm lao động kỹ năng đặc định cũng ghi nhận tỷ lệ 3,91 vụ trên 1.000 nhân sự.

"Thiếu đào tạo an toàn lao động, thiếu thông tin liên lạc được cho là nguyên nhân dẫn đến xu hướng tăng này", một quan chức Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản cho biết.

Chính phủ Nhật đặt mục tiêu giảm tỷ lệ tai nạn ở lao động nước ngoài xuống thấp hơn mức trung bình toàn quốc và đến năm 2027, ít nhất 1/2 số doanh nghiệp cung cấp các chương trình đào tạo về an toàn lao động.

Yoshihisa Saito, phó giáo sư Đại học Kobe, cho rằng lao động nước ngoài có nguy cơ gặp tai nạn nơi làm việc cao do thực tập sinh kỹ thuật và lao động kỹ năng đặc định thường làm những công việc được xem là nguy hiểm.

"Họ đang được tuyển dụng với trình độ tiếng Nhật hạn chế. Nhiều người thậm chí có thể không đủ khả năng để nộp đơn xin bồi thường lao động nếu không có sự hỗ trợ", ông Saito nói.

Đức Trung (Theo Kyodo, Mainichi)