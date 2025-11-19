Người Việt thông thạo tiếng Anh ở mức 'trung bình' thế giới

Việt Nam vào nhóm thông thạo tiếng Anh trung bình với 500/800 điểm, sau một năm ở nhóm "thấp" của thế giới.

Chiều 19/11, Tổ chức giáo dục quốc tế EF Education First công bố bảng xếp hạng chỉ số thành thạo tiếng Anh toàn cầu 2025 (English Proficiency Index - EF EPI).

Người Việt đạt 500/800 điểm, xếp thứ 64/123 quốc gia và vùng lãnh thổ được khảo sát. Mức này thuộc nhóm thông thạo trung bình (500-549 điểm) của thế giới. Năm ngoái, Việt Nam đạt 498 điểm, xếp thứ 63 và thuộc nhóm thấp. Thứ hạng tốt nhất là 52, vào năm 2019.

Ông Hoàng Anh, Giám đốc điều hành EF Việt Nam, cho biết điểm khảo sát ở các địa phương ở miền Bắc và Trung được cải thiện so với năm ngoái. Người Hà Nội có chỉ số thông thạo tiếng Anh cao nhất với 532 điểm, tăng 8 điểm. Tiếp theo là Nha Trang (517 điểm) và Đà Nẵng (509), nhưng giảm 4-7 điểm. Điểm khảo sát trung bình của người dân TP HCM và Hải Phòng tụt mạnh hơn (15-17 điểm), chỉ còn lần lượt 508 và 506 điểm.

Xét theo độ tuổi, nhóm nhân lực trẻ 26-30 tuổi có điểm trung bình cao nhất - 544 điểm.

Ở khu vực châu Á với 25 quốc gia và vùng lãnh thổ, điểm trung bình của người Việt xếp thứ 7, tăng một bậc so với năm ngoái. Malaysia và Philippines là hai quốc gia dẫn đầu, trong nhóm thông thạo cao (550-599). Còn lại ở nhóm trung bình (500-549), thấp và rất thấp (dưới 450 điểm).

Năm nay, Singapore không được xếp hạng vì được đánh giá là quốc gia sử dụng tiếng Anh là ngôn ngữ thứ nhất, tương tự Anh, Mỹ, Canada, Australia.

Đứng đầu thế giới về độ thông thạo tiếng Anh là người Hà Lan với 624 điểm, tiếp theo là Croatia (617), Áo (616), Đức (615).

Công nghệ thông tin, Dịch vụ, Truyền thông, Thể thao, Giải trí là những lĩnh vực có nhân sự thông thạo tiếng Anh nhất.

Ông Kate Bell, tác giả báo cáo, cho biết ở hầu hết quốc gia, Đọc là phần có điểm số tốt nhất vì đây là kỹ năng dễ rèn luyện. Kỹ năng Nghe thường thấp hơn khoảng 20 điểm. Thấp nhất là điểm trung bình của kỹ năng Nói, chỉ có Kenya, Nam Phi, Zimbabwe ở mức cao. Còn kỹ năng Viết bị ảnh hưởng nhiều bởi văn hóa và ngôn ngữ bản xứ. Điểm này thấp nhất ở những quốc gia không dùng bảng chữ cái Latin.

Chỉ số EPI năm nay dựa trên kết quả làm bài thi Anh ngữ EF SET của 2,2 triệu người không phải bản ngữ, từ 18 tuổi trở lên, tại 123 quốc gia và vùng lãnh thổ. Ngoài Đọc và Nghe, năm nay bài kiểm tra có thêm phần Viết và Nói, được chấm bằng AI. Người dự thi được đánh giá thuộc một trong sáu cấp độ theo Khung tham chiếu chung châu Âu (CEFR). Thí sinh có thể làm bài miễn phí qua mạng.

EF là tổ chức chuyên cung cấp dịch vụ du học, đào tạo ngôn ngữ, trao đổi văn hóa, hoạt động rộng khắp trên thế giới. Báo cáo EPI được công bố hàng năm, kể từ 2011.

Lệ Nguyễn