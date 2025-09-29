Người Việt tăng mua xe máy điện

Doanh số lũy kế 8 tháng đầu 2025 các dòng xe máy điện nói chung tăng 89-197%, cao nhất thị trường Việt.

Theo thống kê của Motorcycles Data, toàn thị trường Việt tiêu thụ khoảng 2,08 triệu xe sau 8 tháng đầu 2025, tăng 15,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, nhu cầu của người dân về xe máy điện tăng trưởng cao nhất.

Cụ thể, những dòng xe máy điện có công suất motor không quá 4 kW, không cần bằng lái (tương đương xe động cơ đốt trong dưới 50 phân khối), tăng 89% doanh số so với 8 tháng 2024. Dòng xe máy điện cần bằng lái, tương đương xe động cơ đốt trong trên 50 phân khối, tăng 197%.

Trong khi đó, các dòng xe ga truyền thống có mức tăng trưởng chậm hơn xe điện. Sau 8 tháng, mức tăng trưởng là 14,8%. Dữ liệu của hãng thống kê trên không cho biết doanh số từng phân khúc. Riêng Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM), gồm 5 thành viên là Honda, Yamaha, SYM, Suzuki, Piaggio chỉ công bố doanh số theo quý.

Người dân tham khảo một dòng xe máy điện của VinFast tại TP HCM. Ảnh: Phạm Trung

Honda và Yamaha vẫn là những thương hiệu chiếm thị phần lớn nhất thị trường xe máy, kế đến là VinFast. Doanh số sau 8 tháng của Honda và VinFast tăng lần lượt 6,3% và 447% (hơn 5 lần) so với cùng kỳ năm ngoái. Còn Yamaha giảm 8,6%.

Theo các chuyên gia trong ngành, nhu cầu xe máy điện tăng trưởng cao thời gian qua bởi ưu thế trong chi phí sử dụng so với xe xăng. Xe máy điện tốn ít tiền để sạc hơn so với đổ xăng của xe máy truyền thống. Việc sạc xe điện có thể tại nhà hoặc hầm chung cư cũng khiến phương tiện này dễ được chấp nhận nhanh hơn ôtô điện.

Mới đây, Chỉ thị 20 của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Hà Nội lên lộ trình cấm xe máy dùng động cơ đốt trong (ICE) từ tháng 7/2026 cũng như việc TP HCM cũng có kế hoạch hạn chế xe máy ICE lại càng thúc đẩy xe máy điện phát triển.

Trước thông tin hai thành phố lớn nhất cả nước sắp hoặc lên kế hoạch hạn chế xe máy ICE, các hãng xe máy điện tăng cường khuyến mãi bằng nhiều hình thức để kích cầu. Ví dụ như giảm giá tiền mặt, tặng phụ kiện, hỗ trợ đổi xe xăng lấy xe điện... Cộng với giai đoạn vào mùa tựu trường hồi tháng 8, nhiều phụ huynh sắm xe máy cho con cũng giúp doanh số các dòng xe máy điện không cần bằng lái tăng cao.

Riêng mảng xe máy điện, VinFast là hãng sở hữu thị phần lớn nhất. Hãng này đặt mục tiêu bán khoảng 1,5 triệu xe máy điện trong 2026 thông qua hơn 600 nhà phân phối trên cả nước.

So với doanh số năm 2024 của Honda khoảng 2,14 triệu xe, mục tiêu doanh số của hãng Việt tương đương 70% đối thủ. Đồng thời xếp thứ hai thị trường, lớn hơn hãng xe lâu đời là Yamaha. Toàn thị trường Việt trong 2024 tiêu thụ khoảng 2,65 triệu xe.

Thị trường xe máy điện Việt Nam hiện lớn thứ ba thế giới về doanh số và đứng đầu khu vực Đông Nam Á. Ngoài VinFast, nhiều thương hiệu khác đang bán xe như Yadea, Dat Bike, Selex Motors, HK Bike.

Phạm Trung