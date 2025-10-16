Người Việt tăng mua ôtô trong tháng 9

Sau 2 tháng giảm doanh số liên tiếp, tiêu thụ ôtô tăng trưởng trở lại trong tháng 9 với mức gần 49.000 xe, cao hơn 20% so với tháng 8.

Thị trường ôtô Việt vào chặng nước rút bán hàng 2025 với đà doanh số tích cực sau quý III. Doanh số tổng hợp của Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA), các hãng nhập khẩu, Hyundai và VinFast đạt mức 48.898 xe, tăng 20,4% so với tháng 8.

Tính riêng các hãng, tổ chức, doanh số lũy kế của VAMA, các hãng nhập khẩu ở mức 251.423 xe, tăng 11% so với cùng kỳ năm ngoái. Kết quả kinh doanh các thành viên thuộc VAMA không đều. Nhiều hãng tăng doanh số, ví dụ như Toyota (19%), Ford (20%), Mazda (2%). Nhưng nhiều cái tên ngược lại giảm doanh số, như Mitsubishi (-10%), Kia (-22%), Suzuki (-44%).

Khách hàng tham khảo một dòng xe Kia tại đại lý ở TP HCM. Ảnh: Phạm Trung

2025 chứng sự thoái trào của xe nhiều phân khúc cỡ nhỏ, giá rẻ vốn do xe Hàn chiếm lĩnh. Điều này phần nào khiến doanh số hai hãng Hyundai và Kia cũng sụt giảm theo.

Hyundai, hãng thuộc nhóm ba thương hiệu bán chạy nhất toàn ngành, ghi nhận mức giảm 12% sau 9 tháng 2025. Hãng bán 35.802 xe, con số ở 9 tháng 2024 là 40.907 xe.

VinFast bán hơn 100.000 xe sau ba quý, thống trị thị trường trong nước và vượt con số của cả năm 2024 (hơn 87.000 xe). Doanh số tổng của VAMA, các hãng nhập khẩu và Hyundai là 287.225 xe, tăng 8% so với cùng kỳ năm ngoái. Như vậy, toàn ngành xe nói chung tăng trưởng về sức mua.

Tuy nhiên, do VinFast không công bố số liệu giai đoạn quý III/2024 nên chưa thể đánh giá tăng trưởng cụ thể của toàn ngành 2025 tính đến tháng 9. Riêng các hãng giảm doanh số trong bối cảnh thị trường chung tăng nhu cầu, đây là một dấu hiệu cảnh báo để có chiến lược kinh doanh phù hợp trong phần còn lại 2025 nhằm cải thiện tình hình.

Tính đến tháng 9, toàn ngành xe tiêu thụ 390.606 xe, tương đương khoảng hơn 1.400 xe bán ra mỗi ngày. Doanh số này của thị trường Việt tiếp tục xếp thứ 4 Đông Nam Á, sau Malaysia, Indonesia và Thái Lan.

Doanh số thị trường ôtô tăng trở lại ở tháng 9 khi các chương trình kích cầu được hãng, đại lý đẩy mạnh. Ngoài ra, các đơn hàng hoãn giao do trùng với tháng 7 Âm lịch (cuối tháng 9) được kích hoạt ở nửa sau tháng 9.

Thị trường Việt trở nên sôi động hơn từ tháng 10 khi ưu đãi giảm giá tiếp tục chiếm sóng. So với các tháng trước, nhiều hãng đang tăng giá trị khuyến mãi bằng hình thức hỗ trợ lệ phí trước bạ 50-100% hoặc tiền mặt. Một số thương hiệu còn xe sản xuất 2024 càng đẩy mạnh hơn ở khoản này.

Thành Nhạn