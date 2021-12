Người Việt ở Mỹ thấp thỏm vì tội phạm

Nhiều cơ sở kinh doanh của người Việt ở Little Saigon tại Seattle có nguy cơ đóng cửa vì tình trạng trộm cướp, mất an ninh nghiêm trọng.

Rác tràn khỏi thùng, vỉa hè bẩn thỉu, tình trạng buôn bán ma túy giữa ban ngày là cảnh thường thấy ở Little Saigon, cộng đồng đa sắc tộc trong khu Chinatown tại Seattle, bang Washington, Mỹ.

Minh Đức Phạm Nguyễn, giám đốc điều hành Help Link, cơ quan xã hội hỗ trợ cộng đồng người Việt, cho hay văn phòng của cô nhiều lần bị trộm đột nhập, lấy đi máy tính và các thiết bị. Cô chán tới nỗi không muốn gọi báo cảnh sát nữa, bởi sĩ quan tuần tra không bao giờ đến kiểm tra, trong khi nhân viên trực tổng đài cảnh sát chỉ yêu cầu cô điền đơn trình báo qua mạng.

Yong Hong Wang, đồng sở hữu nhà hàng Seven Stars Pepper Szechwan Restaurant ở Little Saigon trong khu phố Chinatown ở Seattle, hôm 17/11. Ảnh: Seattle Times

Năm ngoái, Nguyễn viết thư cho Thị trưởng Seattle Jenny Durkan và lãnh đạo hạt King xin giúp đỡ. Trong lá thư có chữ ký của 9 chủ nhà hàng, doanh nghiệp và tổ chức phi lợi nhuận địa phương, cô đề nghị thành phố điều thêm cảnh sát tuần tra, tăng cường nhân viên dọn rác, đặc biệt là kim tiêm trên hè phố. Tuy nhiên, cô không nhận được bất cứ hồi âm nào.

"Nhiều doanh nghiệp trong khu vực đã bỏ cuộc trong nỗ lực kêu gọi lãnh đạo thành phố giúp đỡ. Chúng tôi thậm chí không còn vỉa hè để đi. Khu phố này cách tòa thị chính không xa, nhưng không ai để ý tới", Nguyễn nói. Trụ sở Help Link nằm cách văn phòng Thị trưởng và hội đồng thành phố chưa tới 1,6 km.

Số vụ tấn công ở khu Chinatown tăng từ 112 năm 2019 lên 131 trong 11 tháng đầu năm nay. Số vụ trộm cắp tăng từ 143 lên 173 trong cùng kỳ. Hồi tháng 10, hai người bị bắn giữa trưa sau khi tranh cãi về một chai rượu.

Hue Ky Mi Gia và Seven Stars Pepper Szechwan, hai nhà hàng nổi tiếng trong tòa nhà Ding How ở Little Saigon, có thể sớm phải đóng cửa vì những lo ngại về an ninh.

"Tôi không thấy không thể xoay chuyển tình hình tại một tòa nhà chẳng khác gì ổ chuột như thế này", Michael Creel, chủ nhà hàng Seven Stars, nói.

Trung tâm thương mại Ding How ở Seattle. Ảnh: Seattle Times

Tài xế ứng dụng giao đồ ăn từ chối rời khỏi xe đi bộ tới nhà hàng của Creel lấy đồ, nên nhân viên phải mang ra cho họ. Khách tới Ding How ban đêm thường xuyên nhìn thấy cảnh người nghiện dùng ma túy ở cầu thang phía sau trung tâm thương mại.

Dave Hoag, cảnh sát phụ trách khu vực, mô tả Little Safigon là nơi "người nghiện công khai dùng ma túy" và là điểm tập kết của những kẻ buôn bán trái phép hàng hóa trộm cắp như rượu, thiết bị điện tử và quần áo.

Hoag cho hay cảnh sát gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình xử lý những nghi phạm sử dụng ma túy, ăn cắp vặt và buôn bán đồ trộm cắp.

Hue Ky Mi Gia, nơi bán món cánh gà chiên bơ tỏi trứ danh từng được bình chọn là một trong những món ăn ngon nhất thành phố Seattle, đang dần vắng khách. Huy Tat, chủ nhà hàng, cho biết cửa hàng đã bị đập phá 4 lần trong năm nay. Giống Creel, anh cũng có ý định ngừng kinh doanh vào cuối năm nay nếu tình hình không cải thiện.

Bruce Harrell vừa được bầu làm tân Thị trưởng Seattle, nhưng người phát ngôn của ông chưa phản hồi yêu cầu bình luận về kế hoạch của chính quyền thành phố nhằm xử lý các vấn đề ở khu Little Saigon.

Hồng Hạnh (Theo Seattle Times)