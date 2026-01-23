Người Việt Nam đầu thế kỷ 20 qua bộ ảnh màu

Nhiếp ảnh gia ghi lại cảnh nông dân cấy lúa cho mùa vụ. Những tác phẩm xưa về người Việt tại miền Bắc của León Busy (1874-1951) thường được chia sẻ trên một số diễn đàn ảnh, thu hút nhiều chú ý của độc giả.

Năm 1909, ông Albert Kahn (1860-1940) - chủ nhà băng, nhà từ thiện người Pháp - muốn lập ''Kho lưu trữ của hành tinh''. Đây là kho tư liệu ảnh về 50 quốc gia bằng kỹ thuật chụp ảnh màu tiên tiến nhất thời điểm ấy. Để thực hiện dự án, ông thuê loạt nhiếp ảnh gia tới các nước, trong đó Léon Busy sang Việt Nam.

Trong bốn năm 1914-1921, León Busy đi qua nhiều tỉnh thành, làng xã Việt Nam. Ông thực hiện 1.372 ảnh, gồm nhiều bức được chụp ở miền Bắc, hiện thuộc bộ sưu tập của Bảo tàng Albert Kahn (Pháp).