Người Việt Nam đầu thế kỷ 20 qua bộ ảnh màu

Nhiếp ảnh gia ghi lại cảnh nông dân cấy lúa cho mùa vụ. Những tác phẩm xưa về người Việt tại miền Bắc của León Busy (1874-1951) thường được chia sẻ trên một số diễn đàn ảnh, thu hút nhiều chú ý của độc giả.
Năm 1909, ông Albert Kahn (1860-1940) - chủ nhà băng, nhà từ thiện người Pháp - muốn lập ''Kho lưu trữ của hành tinh''. Đây là kho tư liệu ảnh về 50 quốc gia bằng kỹ thuật chụp ảnh màu tiên tiến nhất thời điểm ấy. Để thực hiện dự án, ông thuê loạt nhiếp ảnh gia tới các nước, trong đó Léon Busy sang Việt Nam.
Trong bốn năm 1914-1921, León Busy đi qua nhiều tỉnh thành, làng xã Việt Nam. Ông thực hiện 1.372 ảnh, gồm nhiều bức được chụp ở miền Bắc, hiện thuộc bộ sưu tập của Bảo tàng Albert Kahn (Pháp).
Nhiếp ảnh gia chụp những phụ nữ, trẻ em dân tộc Thái ở Lào Cai.
Cảnh chợ sáng ở Bắc Giang cách đây hơn 100 năm.
Ở những bức ảnh, Léon Busy chú thích chi tiết địa điểm, nội dung, đồng thời phân loại theo từng tỉnh trên bản đồ hành chính Bắc Kỳ đầu thế kỷ 20.
Một cô gái đi chăn trâu.
Phụ nữ, trẻ em bên quán nước nhỏ dưới gốc cây ở vườn bách thảo.
Một phụ nữ níu tay vào sợi dây treo trên mái nhà, dùng chân điều khiển cối giã gạo.
Chú tiểu đang đọc sách trên sân chùa Viên Minh, Hà Nội.
Nơi đây được xây dựng cùng đền thờ Hai Bà Trưng vào năm 1819, có kiến trúc hình chữ Công, gồm tiền đường, nhà thiêu hương, tòa thượng điện. Các tượng thờ, pháp khí và đồ thờ tự hầu hết mang phong cách thời Nguyễn. Chùa còn là cơ sở hoạt động cách mạng bí mật của Đảng năm 1946-1954.
Nghệ nhân đang vẽ tranh trong cửa hàng của mình ở phố Hàng Trống, Hà Nội.
Một phụ nữ thuộc tầng lớp thượng lưu đi xe kéo.
Phương tiện này xuất hiện ở Việt Nam cuối thế kỷ 19, khi Hà Nội trở thành trung tâm hành chính và thương mại quan trọng dưới thời Pháp thuộc. Ban đầu, xe kéo chỉ dành cho giới thượng lưu, quan chức, người nước ngoài, sau đó dần trở thành phương tiện quen thuộc, hòa vào nhịp sống ở Hà Nội.
Xe thường được làm bằng gỗ và kim loại, có hai bánh lớn, thân xe nối liền hai càng dài phía trước để phu kéo điều khiển. Chỗ ngồi được bọc đệm, có mái che bằng vải hoặc da.
Người đàn ông sử dụng điếu bát để hút thuốc lào.
Thời gian ở Việt Nam, Léon Busy còn chụp nhiều bức về cảnh quan Hà Nội. Các tác phẩm của ông từng được triển lãm tại Hà Nội hồi tháng 12/2013, sự kiện có chủ đề Hà Nội - Khởi đầu một đô thị kiểu phương Tây ở Đông Nam Á, diễn ra tháng 4/2023.
Ông Léon Busy quay lại cảnh người dân hành hương về Động Hương Tích.
Phương Linh
Ảnh, video: Viện bảo tàng Albert Kahn