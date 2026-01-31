Người Việt mua xe máy nhiều thứ hai Đông Nam Á

Với khoảng 3,4 triệu chiếc bán ra trong 2025, nhu cầu của người Việt về xe máy chỉ xếp sau Indonesia.

Theo thống kê của Motorcycles Data, các hãng xe tại Việt Nam bán ra khoảng 3,4 triệu xe máy, gồm xe động cơ đốt trong lẫn thuần điện, tăng 14,9% so với 2024. Với doanh số này, thị trường xe máy Việt hiện xếp thứ hai khu vực và thứ tư thế giới, sau Ấn Độ, Trung Quốc và Indonesia.

Dẫn đầu về lượng xe máy tiêu thụ trong 2025 ở khu vực Đông Nam Á là Indonesia. Người dân nước này mua khoảng 6,5 triệu xe máy trong năm qua, tăng nhẹ 0,6% so với 2024.

Các vị trí tiếp theo trong nhóm các thị trường tiêu thụ xe máy nhiều nhất là Philippines, Thái Lan và Malaysia với mức tăng trưởng lần lượt 0,7%, 9,8% và 3,5%. Trong đó, Malaysia có doanh số khoảng 610.000 xe, thấp nhất trong nhóm 5 thị trường lớn.

Người dân di chuyển bằng xe máy trên một tuyến đường ở TP HCM. Ảnh: Thành Nhạn

Xét về tốc độ tăng trưởng doanh số, Việt Nam (tăng 14,9%) dẫn đầu trong số 5 thị trường lớn nhất. Động lực cho mức tăng này là sự trỗi dậy của VinFast ở mảng xe hai bánh. Doanh số 406.453 xe của hãng này trong 2025 vượt Yamaha, đối thủ nắm giữ vị trí á quân thị trường hàng chục năm qua, và chỉ xếp sau ông lớn Honda (hơn 2,2 triệu xe).

Trong 2026, VinFast đặt mục tiêu tăng doanh số gấp 3 lần, lên khoảng 1,5 triệu xe. Nếu thành hiện thực, hãng xe Việt có thể giúp thị trường xe máy Việt tiếp tục mở rộng. Hiện toàn bộ xe máy VinFast bán ra đều thuần điện.

Những thị trường có doanh số xe máy lớn nhất cũng tương ứng về quy mô dân số. Indonesia, Việt Nam và Philippines là ba quốc gia sở hữu dân số lớn nhất khu vực.

So sánh doanh số ôtô, xe máy các quốc gia (đơn vị: xe).

Quốc gia Ôtô Xe máy Tỷ lệ doanh số ôtô/xe máy Indonesia 833.692 6.550.000 1/7,8 Malaysia 820.752 613.893 1/0,7 Thái Lan 621.166 1.730.000 1/2,8 Việt Nam 604.134 3.400.000 1/5,6 Philippines 491.395 2.370.000 1/4,8

Xét về tương quan nhu cầu giữa hai loại phương tiện, chỉ có Malaysia ghi nhận doanh số ôtô lớn hơn xe máy. Trong khi tại Việt Nam, tỷ lệ xe máy bán ra gấp gần 6 lần ôtô.

Phạm Trung