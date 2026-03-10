Người Việt mua xe máy điện tăng đột biến

Ba ngày qua, nhiều showroom xe máy điện tại Hà Nội, TP HCM có lượng bán tăng 3-4 lần so với thông thường, do cộng hưởng của nhiều yếu tố.

Nhu cầu về xe máy điện tăng đột biến trong vài ngày gần đây và chủ yếu diễn ra ở các cửa hàng VinFast, Dat Bike, Yadea. Đại lý xe máy điện của các thương hiệu khác tăng nhẹ hoặc ở mức bình thường.

Tại Hà Nội, Mạnh Quang (25 tuổi, Cầu Giấy) tới một showroom bán xe máy điện VinFast trên phố Ô Chợ Dừa sáng 10/3 để xem chiếc xe đã tìm hiểu từ trước Tết. Nhưng vừa đến cửa, anh bất ngờ vì phía trong đông đúc lạ thường.

"Tôi nghĩ sẽ đông nhưng không ngờ đông đến vậy", Quang nói. "Chiếc Evo Grand tôi định mua có sẵn trong kho, nhưng thời gian chờ tới lượt làm thủ tục quá lâu nên tôi sẽ quay lại sau, không thể đợi thêm". Chỉ trong 2,5 tiếng từ 8h đến 10h30, cửa hàng này bán chừng 40 chiếc, theo quản lý cửa hàng.

Theo Quang, anh tìm hiểu xe máy điện từ lâu nhưng "không quá hào hứng". Thấy giá xăng tăng nhiều ngày qua, anh quyết định đi mua chứ không chờ nữa.

Ở một cửa hàng VinFast trên phố Phạm Văn Đồng, khi khách hỏi mua xe máy điện, nhân viên bán hàng nói không nhận thêm khách, không nhận đặt cọc, chỉ lưu lại thông tin, khi có nguồn cung sẽ liên hệ sau. Những xe máy trưng tại cửa hàng cũng hầu hết đều có chủ. Để tiện theo dõi và tránh bán các xe đã chốt, nhân viên đại lý dùng bút lông ghi lại tên của khách mua trên yên. Đại diện cửa hàng nói hai ngày qua, số lượng xe bán ra tầm 30 xe/ngày, tăng gấp 4-5 lần so với lúc bình thường.

Cách đại lý VinFast vài km là cửa hàng Yadea. Số lượng khách đến tham khảo, hỏi mua không đông đúc vào sáng 10/3. Nhân viên cửa hàng nói cuối tuần qua là lúc đông nhất, nhu cầu mua xe tăng đột biến so với ngày thường. Riêng chủ nhật 8/3, số lượng xe đặt mua khoảng 20-25 chiếc, ngày thường chỉ vài chiếc.

Nhu cầu xe máy điện tăng cao cũng diễn ra ở các đại lý Dat Bike. Cửa hàng trên phố Trương Định trưng bày nhiều xe nhưng giống đại lý VinFast, phần lớn xe đều đã được đặt mua. Với những màu hot như xám, cam của các dòng S1, S3, cửa hàng nói khoảng một tuần mới có xe giao kể từ thời điểm đặt cọc. Nhân viên cho biết trước đây, thời gian lâu nhất để có hàng giao cũng chỉ 2-3 ngày.

Tại TP HCM, nhu cầu về xe máy điện cũng tăng mạnh trong những ngày qua nhưng mức độ không đột biến như Hà Nội. Ông Hoàng Văn Tuấn, cửa hàng trưởng một đại lý VinFast ở phường Tân Sơn, cho biết doanh số ba ngày qua (khoảng 20 xe) bằng một tháng trước đó.

Chỉ riêng trong buổi sáng 10/3, cửa hàng nơi ông Tuấn quản lý đã bán 6 xe, cọc 3 xe. "Trước đây, khi ở giai đoạn bình thường, số lượng bán trung bình mỗi ngày khoảng vài xe", ông nói thêm.

Một cửa hàng VinFast ở phường Chợ Quán cũng ghi nhận nhu cầu hỏi mua, chốt xe trong ba ngày qua tăng khoảng 30-40% so với giai đoạn bình thường. Đại diện đại lý cho biết, các xe trưng bày ở đây hầu hết đều đã có chủ và đang chờ biển số. Nhiều màu xe thuộc các mẫu bán chạy như Evo Grand, Feliz hiện đã tạm thời hết hàng. Nếu khách có nhu cầu mua đúng màu nhưng chưa có xe sẵn thì cần chờ khoảng 1-2 ngày để cửa hàng bổ sung xe từ kho.

Ở một cửa hàng Dat Bike trên đường Kha Vạn Cân, lượng xe giao ngay chỉ vài chiếc và thuộc các màu như đen, trắng của bản S3. Nhân viên đại lý cho biết lượng khách đông nhất vào cuối tuần qua (8/3) và sau đó giảm dần. Nhưng do nguồn cung không đủ nên khách cần mua đặt cọc và khoảng một tuần mới có xe giao.

Đại diện Dat Bike cho biết, việc khách chờ lâu để có xe giai đoạn này chủ yếu do nhu cầu tăng đột biến. Công suất nhà máy hãng này ở TP HCM luôn ở mức cao nhất từ nhiều tháng trước.

Khác với các cửa hàng của Dat Bike, Yadea và đặc biệt VinFast, những showroom trưng bày của các hãng khác như TAILG, Pega, Dibao hay các cửa hàng bán xe máy điện tổng hợp nhiều hãng có số lượng khách đến tìm hiểu xe không biến động nhiều so với giai đoạn bình thường. Ở các Head của Honda hay Town của Yamaha, nhu cầu với các dòng như ICON e:, CUV e:, Neo's cũng vậy. Các đại lý nói sẵn hàng giao cho khách. Các sản phẩm này chủ yếu ở phân khúc ngách, giá cao hoặc thương hiệu không phổ biến.

Theo các đại lý xe máy điện, nhu cầu tăng cao những ngày gần đây do cộng hưởng của nhiều yếu tố. Khách hàng mua xe máy điện không phải đến nay mới có nhu cầu. Cùng với dịp lễ 8/3 rơi vào cuối tuần, nhiều khách mua xe để tặng người thân. Bên cạnh đó, giá xăng tăng ảnh hưởng đến chi phí đi lại cũng góp phần thúc đẩy người dùng chọn xe điện. Như trường hợp của anh Minh Chiến (Thủ Đức), người mua chiếc Feliz hôm 9/3 để thay cho mẫu xe số của Honda tuổi đời hơn 10 năm.

"Tôi thấy sắp tới kiểm định khí thải, rồi hạn chế xe xăng vào thành phố, thêm giá xăng tăng mấy ngày qua nên quyết định mua xe điện để khỏi lo", anh Chiến nói.

Ông Hoàng Văn Tuấn cho rằng, nhu cầu về xe máy điện đang tăng trưởng tốt do nhiều người coi việc mua xe điện bây giờ để "chuẩn bị cho tương lai". Số lượng người mua có thể không lớn như cuối tuần qua nhưng sẽ tốt hơn giai đoạn trước khi giá xăng chưa giảm.

Nhu cầu của người dùng ở Hà Nội cao hơn TP HCM do từ 1/7, nhiều tuyến đường ở nội đô cấm xe máy xăng vận hành theo khung giờ. Đây là lý do khiến nhiều khách hàng cân nhắc chuyển sang xe điện. Trong khi ở TP HCM, chính quyền cũng có lộ trình hạn chế xe máy xăng nhưng chưa ấn định thời gian cụ thể.

Xe máy điện tại Việt Nam tăng trưởng doanh số liên tục những năm gần đây. VinFast là đầu tàu cho tăng trưởng này khi đứng đầu doanh số toàn phân khúc khi bán 406.453 xe trong 2025, tăng 473% so với 2024. Xếp sau là các hãng như Yadea, Dat Bike... Hiện Việt Nam là thị trường xe máy điện lớn thứ ba thế giới sau Trung Quốc và Ấn Độ.

Các hãng Nhật, đặc biệt là Honda đang tăng cường đầu tư vào mảng xe máy điện tại Việt Nam với lộ trình ra mắt sản phẩm lắp ráp vào đầu 2027. Hiện hãng này đang hoàn thiện các trạm sạc và đổi pin ở Head. Hạ tầng trạm đổi pin còn có các hãng khác như VinFast, Yamaha, Selex Motors triển khai. Cộng thêm việc ngày càng nhiều sản phẩm đổi pin ra mắt thị trường, khách Việt giờ đây thoải mái hơn khi sử dụng xe máy điện so với trước.

Lương Dũng - Thành Nhạn - Hồ Tân - Minh Quân