Người Việt mua gần 60 ôtô siêu sang, siêu xe trong 2025

Ngoài Bentley với lượng hàng chục, những hãng như Rolls-Royce, Lamborghini, Ferrari, McLaren có số xe đăng ký ra biển mới chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Tại Việt Nam, hầu hết các hãng xe thể thao, siêu xe, siêu sang đều không công bố doanh số. Dưới đây là số lượng xe đăng ký trong 2025 của các hãng này do VnExpress thu thập. Dữ liệu bao gồm xe mới và xe cũ đăng ký lại, bao gồm chính hãng lẫn không chính hãng.

Tổng lượng xe đăng ký của 6 hãng là gần 60 chiếc, trong đó hai hãng dòng siêu sang là Bentley và Rolls-Royce bán tổng 40 xe, chiếm tới 70%, còn lại là các mẫu siêu xe. Trong lượng xe đăng ký này, gồm cả xe chính hãng và không chính hãng.

Hai hãng Anh là Bentley và Aston Martin cùng thuộc quyền phân phối của CT Wearnes Việt Nam. Lượng xe đăng ký mới của Bentley đạt 31 chiếc trong 2025, vượt trội so với đối thủ đồng hạng Rolls-Royce (9).

Giống như trên toàn cầu, Bentley tại Việt Nam cũng dựa phần lớn vào Bentayga, mẫu SUV duy nhất của hãng. Các chương trình cá nhân hóa, mở rộng tùy chọn bằng các biến thể thể thao, chăm sóc sức khỏe hoặc lấy cảm hứng từ các yếu tố văn hóa của Việt Nam, giúp Bentayga được chú ý nhiều bởi giới đại gia trong nước.

Với Aston Martin, các sản phẩm của hãng khá kén khách, hoạt động truyền thông cũng không nổi bật khiến sự quan tâm của người chơi xe không nhiều. Năm 2025, lượng xe của hãng này đăng ký ra biển chỉ 2 chiếc.

Lamborghini vốn cùng nhà phân phối với Bentley và Aston Martin nhưng sau đó, vào 2022, chuyển giao cho S&S Automotive, một công ty con của S&S Group chuyên phân phối hàng xa xỉ. Công ty này còn bán chính hãng hai hãng khác là Rolls-Royce và McLaren.

Lượng xe Lamborghini đăng ký mới trong 2025 là 5 chiếc, giảm một nửa so với 2024. Ferrari trội hơn khi có 8 chiếc làm thủ tục ra biển số ở 2025.

Rolls-Royce là hãng có sản phẩm đắt nhất thị trường. Một mẫu Bentayga tiêu chuẩn có giá khoảng 20 tỷ đồng, nhưng mẫu SUV ngang tầm là Rolls-Royce Cullinan có giá không dưới 30 tỷ đồng.

Rolls-Royce Cullinan Series II nhập không chính hãng về Việt Nam hồi tháng 10/2025. Ảnh: Minh Quân

Khách hàng của các hãng xe thể thao, siêu xe, siêu sang thường không mua xe dạng tiêu chuẩn mà đặt thêm các tùy chọn (option) nâng cao. Giá cho các tùy chọn này từ vài trăm triệu đồng đến vài tỷ đồng.

Dưới các thương hiệu siêu sang, siêu xe là phân nhóm của hai hãng xe thể thao Porsche và Maserati. Porsche có lượng xe đăng ký ra biển mới năm 2025 là 254 xe, vượt trội hơn nhiều đối thủ Maserati - 19 xe. Tại Việt Nam, Porsche có nhận diện thương hiệu phổ cập hơn, danh mục sản phẩm đa dạng và chiến lược marketing, bán hàng bài bản hơn đối thủ Italy.

Số xe đăng ký ra biển mới của Porsche trong 2025 giảm nhẹ 10% so với 2024. Hãng này từng đạt mức bán kỷ lục (xe chính hãng) trong 2022 với 750 chiếc nhưng sau đó giảm dần do thị trường nhiều cạnh tranh hơn. Chủ lực doanh số của Porsche là các dòng SUV gầm cao như Macan, Cayenne.

Với Maserati, trong hai năm trở lại đây, nhờ sự xuất hiện của Grecale, mẫu SUV thể thao cỡ nhỏ định vị dưới Levante, doanh số thương hiệu cây đinh ba khởi sắc hơn. Hãng mới khánh thành và đưa vào hoạt động showroom mới ở TP HCM vào cuối 2025. Dải sản phẩm của Maserati cũng dần đa dạng hơn khi có sự xuất hiện của các mẫu thuần điện như Grecale Folgore, GranCabrio Folgore.

Tại Việt Nam, các hãng Porsche, Maserati có hai đại lý chính hãng đặt tại Hà Nội và TP HCM. Những hãng siêu xe, siêu sang chỉ một tại TP HCM.

Thành Nhạn