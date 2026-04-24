Người Việt mua 1 triệu xe máy đầu 2026

Quý I, doanh số thị trường xe máy Việt, gồm cả chạy xăng và điện, đạt khoảng một triệu chiếc, theo Motorcycles Data.

Hãng nghiên cứu này không đưa con số cụ thể. Doanh số trên là mức cao nhất trong một quý từ trước đến nay của ngành xe trong nước và tăng 29,4% so với cùng kỳ 2025.

Số liệu trên đề cập toàn thị trường, tức gồm Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM), VinFast và các hãng khác có quy mô doanh số nhỏ như Pega, Dat Bike, Selex Motors, Yadea... Hay các hãng môtô như BMW Motorrad, Ducati, Triumph... và các dòng xe máy bán tư nhân.

Trong số 1 triệu xe, VAMM (gồm Honda, Yamaha, Suzuki, SYM và Piaggio) đóng góp 729.121 xe, tăng 8,3% so với con số 673.055 của quý I/2025. VinFast chưa công bố doanh số quý I nhưng ghi nhận tháng 3 với mức bán kỷ lục. Hãng nhận hơn 135.000 đơn đặt hàng từ các đại lý phân phối trên cả nước và đã xuất xưởng hơn 93.000 xe.

Trong khi đó, Motorcycles Data cho biết VinFast tăng 332% so với cùng kỳ 2025. Điểm phần trăm tăng trưởng cao hơn rất nhiều so với VAMM. Đồng nghĩa với việc, lượng 29,4% tăng trưởng của toàn thị trường đang được đóng góp phần lớn bởi mức tăng VinFast. Theo số liệu hãng xe Việt công bố, quý I/2025 hãng này bán 44.904 xe máy và xe đạp điện. Thực tế xe máy điện chiếm phần lớn trong số này, có nghĩa là quý I năm nay VinFast bán khoảng hơn 190.000 xe.

Như vậy, nếu trừ đóng góp của VAMM và VinFast, các hãng còn lại bán khoảng 70.000-80.000 xe.

Người dân di chuyển bằng xe máy trên một tuyến đường ở TP HCM. Ảnh: Thành Nhạn

Về thị phần, Honda tiếp tục dẫn đầu toàn ngành với doanh số quý I đạt 612.923 xe, chiếm khoảng 61,2% toàn thị trường. Đứng thứ hai là VinFast, và các vị trí tiếp theo lần lượt là Yamaha, Pega và DK Bike.

Khi VinFast chưa xuất hiện, doanh số của VAMM là đại diện cho doanh số của cả thị trường xe máy Việt. Nhưng với thị trường hiện tại, VAMM đang đại diện cho mảng kinh doanh xe máy xăng tại Việt Nam. Bởi 5 thành viên VAMM phân phối tổng cộng 108 sản phẩm, trong đó 106 mẫu xe xăng và chỉ hai mẫu là xe điện (Honda ICON e: và Yamaha Neo's).

Với doanh số khoảng một triệu chiếc trong quý I, xe máy xăng (của VAMM) chiếm khoảng 73% nhu cầu. Con số này có thể lớn hơn bởi có nhiều thương hiệu không thuộc VAMM.

Theo MA, nếu duy trì mức bán như quý I, thị trường xe máy Việt có thể lần đầu tiên chạm mốc 4 triệu chiếc. Mức kỷ lục trước đây là khoảng 3,3 triệu chiếc vào 2018. Doanh số ngành xe máy Việt Nam hiện lớn thứ 4 thế giới nói chung và thứ 3 nói riêng xe điện.

Phạm Trung