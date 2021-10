Một trong những mong muốn lớn nhất sau đại dịch của du khách Việt là có được những trải nghiệm du lịch đảm bảo các tiêu chí an toàn trong bối cảnh dịch bệnh nhưng không bị gò bó. Covid-19 đã làm thay đổi hoàn toàn việc đi du lịch và người Việt giờ đây cẩn trọng hơn trong vấn đề đảm bảo sức khỏe cho bản thân và người đi cùng. Theo khảo sát, 2 trong 3 người tham gia khảo sát kỳ vọng điểm đến du lịch sau đại dịch của họ sẽ có tiêu chuẩn an toàn cao về sức khỏe.

"Khảo sát Mức độ yêu thích du lịch" do Tổng cục Du lịch Singapore (STB) và VnExpress.net thực hiện với sự tham gia của hơn 2.000 người được khảo sát. Kết quả cho thấy những động lực chính thôi thúc khát khao du lịch của người Việt và sự thay đổi kỳ vọng khi đi du lịch hậu Covid-19 sau khi các hạn chế được gỡ bỏ.

Mặc dù đặt nhu cầu đảm bảo an toàn lên hàng đầu, người Việt vẫn e ngại việc tuân thủ những quy định quản lý an toàn nghiêm ngặt có thể ngăn cản họ tận hưởng chuyến đi trọn vẹn. Vì vậy, 9 trong 10 người tham gia khảo sát kỳ vọng các điểm du lịch có các biện pháp y tế và tiêu chuẩn an toàn phù hợp để không ảnh hưởng đến chất lượng hành trình.

Lường trước những thách thức trong việc đi du lịch sau đại dịch, du khách Việt có xu hướng chọn những chuyến ngắn ngày và ít người đồng hành hơn. 1 trong 2 người tham gia khảo sát chọn các quốc gia lân cận là điểm đến của chuyến xuất ngoại đầu tiên sau đại dịch, với hành trình kéo dài không quá một tuần. Họ cũng ưu tiên các chuyến đi ít người, theo nhóm tối đa 5 người, thậm chí 1 trong 3 người tham gia khảo sát lựa chọn chỉ có một bạn đồng hành.